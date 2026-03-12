„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
„Poate face surpriza" Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva"

Publicat: 12.03.2026, ora 14:19
Actualizat: 12.03.2026, ora 15:52
  • Fostul mare mijlocaș român Marcel Răducanu (71 de ani) a vorbit despre lupta la titlu în Liga 1.
  • Răducanu a făcut și o comparație neașteptată între Liga 1 și Bundesliga.

Unul dintre fotbaliștii emblematici români ai anilor '70 și '80, Marcel Răducanu a spus pe cine vede favorită la câștigarea campionatului, dar a numit și echipa care ar putea face o mare surpriză.

Marcel Răducanu: „U Craiova are cele mai mari șanse, dar...”

Dacă pe olteni îi vede favoriți, în cazul CFR-ului, Marcel Răducanu a fost impresionat de parcursul fantastic al „feroviarilor”, 11 victorii în ultimele 11 meciuri disputate în campionat.

„Am văzut că FCSB joacă în play-out. Sper ca Rădoi să facă treabă la ei și să meargă în Conference League, așa cum și-au propus. La campionat eu cred că Universitatea Craiova are cele mai mari șanse. Craiova are și un lot bun și a jucat constant.

Poate să ia campionatul anul acesta, dar și CFR Cluj poate face surpriza. Au o serie frumoasă, iar play-off-ul este lung.

Dinamo trece printr-o perioadă mai grea, a pierdut trei meciuri unul după altul”, a declarat Marcel Răducanu, conform gsp.ro.

Marcel Răducanu: „Măcar în România avem un campionat strâns, nu ca în Germania”

Fostul fotbalist cu 186 de meciuri jucate pentru Borussia Dortmund a comparat campionatele din România și Germania, fiind de părere că Liga 1 este un campionat mult mai strâns în comparație cu Bundesliga.

„Măcar avem un campionat strâns, nu ca în Germania, unde știm deja cine va câștiga, Bayern.

Craiova, zic eu, va domina, pentru că are un lot bun, dar unde nu sunt probleme? Mereu sunt la orice echipă. Parcă trebuie să fie așa, un scandal sau ceva.

Mă uit aici, în Germania, și nu văd așa ceva. Este greu de înțeles, dar parcă a devenit ceva normal. În România sunt unii care nu se uită în grădina lor și se uită la ceilalți.

Nu trebuie să ai treabă cu restul. În afară nu vezi așa ceva vreodată. Fotbalul se joacă în liniște. Eu, ca manager la FCSB, trebuie să mă uit ca echipa să dea randament, spre exemplu”, a mai spus Marcel Răducanu.

Marcel Răducanu a câștigat de două ori campionatul în România alături de Steaua, în 1976 și 1978. El și-a mai trecut în palmares și două Cupe ale României, ambele câștigate tot cu Steaua.

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta?

U Craiova %
Rapid %
U Cluj %
CFR Cluj %
Dinamo %
FC Argeș %

