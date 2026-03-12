„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc,  coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”

Samet Akaydin, 31 de ani, e stoper în naționala Turciei și unul dintre vicecăpitanii lui Rizespor, unde joacă și Valentin Mihăilă.

Fundașul central le-a povestit jurnaliștilor turci că vorbește cu „tricolorul” despre baraj. Ce i s-a spus: „Erați ultimii pe care-i voiam adversari!”.

Pe 26 martie, naționala joacă meciul anului, semifinala barajului CM 2026.

Dacă învingem Turcia, la Istanbul, vom înfrunta câștigătoarea meciului Slovacia - Kosovo, tot în deplasare, Dar niciuna nu se compară cu selecționata Semilunii.

„Tricolorii” așteaptă de 28 de ani calificarea la Campionatul Mondial. Însă nici turcii n-au mai jucat la turneul final de 24 de ani. De la CM 2002, când au reușit cea mai mare performanță: locul 3!

Și pentru generația pregătită de Vincenzo Montella ar fi o premieră.

Samet Akaydin: „Turcia are nevoie disperată de calificarea la Mondial”

Samet Akaydin, 31 de ani, a debutat printre alb-roșii târziu, în 2022. A fost titular la Euro 2024, jucând și în ultima campanie de preliminarii.

Akaydin (stânga, umăr la umăr cu Fabian Ruiz), în ultimul meci din preliminariile CM 2026: 2-2 contra Spaniei Foto: Imago

Fost la Demirspor, unde l-a avut antrenor chiar pe Montella (2021-2023), apoi la Fenerbahce și Panathinaikos, a ajuns la Rizespor în ianuarie 2025. Cu doar șase luni înainte de a deveni coleg cu Valentin Mihăilă.

Stoperul a vorbit despre baraj, naționala sa și Mihăilă. E sigur că va trece și de semifinală, și de finală.

Samet Akaydin (nr. 4), duel cu Ronaldo la Euro 2024 Foto: Imago

„Ca țară, avem nevoie disperată de această calificare la Mondial. Merită să fie și va fi acolo”, a declarat acesta recent pentru cotidianul turc Fanatik.

„Echipa noastră are mare calitate, înfometată de succes, cu jucători tineri, în toată Europa. Am dovedit-o la ultimul Euro”.

Locul 2 în grupa F la CE 2024, cu 6 puncte, după Portugalia (6p), dar peste Georgia (4) și Cehia (1).

3-1 cu Georgia, 0-3 cu Portugalia și 2-1 cu Cehia.

A învins Austria în „optimi”, 2-1. A pierdut însă în „sferturi”, 1-2 cu Olanda, deși a deschis scorul.

1 gol a înscris Samet Akaydin la naționala Turciei (17 selecții, un assist), chiar la Euro, la 1-2 cu Olanda. Și-a dat un autogol la CE (0-3 cu Portugalia)

Samet Akaydin: „Și Mihăilă spune cât de puternică e Turcia”

Barajul nu-l sperie. „Există acest avantaj, de a juca primul meci acasă. Cred că avem o calitate superioară față de România și că vom avansa ușor la Istanbul, nu am nicio îndoială.

Urmează finala în deplasare, cu Slovacia sau Kosovo. Am încredere în forța noastră. Oricine ar fi adversar, vom merge la Mondial”.

Valentin Mihăilă, în tricoul lui Rizespor Foto: X

Nu a ascuns că a discutat cu Mihăilă despre play-off. „Vorbim între noi, glumim. Mihăilă e foarte bun. Glumim, dar știu că le e frică de noi. El însuși spune cât de puternică e naționala Turciei”.

Avem jucători la cele mai valoroase echipe europene. Toată lumea evidențiază calitatea Turciei. Un român a zis după tragerea la sorții: „Ne-a fost teamă când am văzut cu cine jucăm. Voi erați ultimii pe care-i voiam adversari”. Aceasta este Turcia astăzi. De aceea trebuie să fim la Mondial. Cine știe, poate retrăim turneul din 2002. Samet Akaydin, stoper Turcia

