Djokovic, cel mai greu moment  Nole s-a destăinuit: „M-a distrus!”

Novak Djokovic, deținătorul recordului absolut de 24 de titluri de Grand Slam, a povestit care a fost cel mai greu moment al carierei sale.

Djokovic a mărturisit că momentul cel mai dificil al carierei sale a fost eliminarea din primul tur al Jocurilor Olimpice de la Rio 2016, în fața argentinianului Juan Martin Del Potro, învins cu 7-6, 7-6.

Djokovic, despre cel mai dificil moment al carierei: „ M-a distrus!”

În acel moment, liderul mondial traversa o perioadă excepțională, cu doar patru înfrângeri în întreg anul și statut de mare favorit la aurul olimpic.

„Cel mai greu moment a fost la Jocurile Olimpice de la Rio 2016. Eram în vârful carierei. Câștigasem toate cele patru Grand Slamuri, eram numărul unu și rar greșeam o minge.

M-am antrenat zile întregi spunându-mi: nu voi rata nimic, acesta este momentul meu. Nimeni nu mă poate învinge aici. Dar s-a întâmplat și a fost una dintre cele mai grele înfrângeri din viața și din cariera mea

Acea înfrângere m-a distrus”, a declarat Djokovic, conform mundodeportivo.com.

Novak Djokovic și Juan Martin Del Potro. Foto: Imago

Totuși, Djokovic a transformat dezamăgirea în motivație.

După opt ani de așteptare, la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, el și-a împlinit visul: a cucerit în sfârșit medalia de aur, după o finală împotriva lui Carlos Alcaraz, câștigată cu 7-6, 7-6.

În cariera sa, Djokovic l-a învins de 16 ori pe Juan Martin del Potro, care a obținut doar patru victorii împotriva sârbului.

