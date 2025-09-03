Djokovic a dansat!  VIDEO. Nole, gest neașteptat după calificarea în semifinalele US Open. Sârbul, anunț mare: „Le voi strica planurile”
Novak Djokovic FOTO Imago
Djokovic a dansat! VIDEO. Nole, gest neașteptat după calificarea în semifinalele US Open. Sârbul, anunț mare: „Le voi strica planurile”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.09.2025, ora 12:03
alt-text Actualizat: 03.09.2025, ora 12:03
  • Novak Djokovic (38 de ani, #7 ATP) a vorbit despre dorința fanilor de a vedea o finală între Carlos Alcaraz și Jannik Siner la US Open.
  • Sârbul a început să danseze la finalul meciului care i-a adus calificarea în semifinale.

Sârbul s-a calificat, miercuri, în semifinalele US Open 2025, după ce a trecut de Taylor Fritz, scor 6-3, 7-5, 3-6, 6-4.

Novak Djokovic, despre o potențială finală între Sinner și Alcaraz la US Open

După meci, Novak Djokovic a vorbit despre dorința fanilor de a vedea o finală între Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.

„Toată lumea așteaptă cu nerăbdare fiecare finală dintre ei (n.r. - Alcaraz și Sinner), așa că voi încerca să le stric planurile.

Sinner mai are de câștigat câteva meciuri pentru a ajunge în finală, dar joacă cel mai bun tenis dintre toți jucătorii de aici.

Am fost și în alte semifinale în acest sezon. Am fost foarte constant, cu atât mai mult în turneele de Grand Slam. Știți, aici îmi place să joc cel mai bun tenis al meu, să obțin cele mai bune rezultate.

Și iată-ne, cu o altă oportunitate. Sper să ajung în formă și să joc suficient de bine pentru a fi la nivelul lui Carlos pe teren”, a declarat Novak Djokovic după meciul cu Fritz, conform puntodebreak.com.

După ce a câștigat meciul cu Taylor Fritz, Novak Djokovic a început să danseze, explicând la final că momentul a fost dedicat fiicei sale, care a împlinit 8 ani.

Situația din acest moment de la US Open

Novak Djokovic îl va întâlni în semifinalele de la US Open pe Carlos Alcaraz (22 de ani, #2 ATP). Sârbul se află la a 14-a participare în semifinalele turneului, egalând recordul deținut de americanul Jimmy Connors.

În sferturi, ibericul Alcaraz a trecut de Jiri Lehecka cu scorul de 6-4, 6-2, 6-4.

Celelalte sferturi de la US Open urmează să se dispute astăzi și joi.

În meciul de azi, Felix Auger-Aliassime (25 de ani, #27 ATP) îl va întâlni pe Alex De Minaur (26 de ani, #8 ATP), în timp ce mâine Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP) va juca cu Lorenzo Musetti (23 de ani, #10 ATP).

24
de turnee de Grand Slam a cucerit Novak Djokovic

Novak Djokovic, despre meciul cu Carlos Alcaraz: „Ceea ce mă așteaptă nu va fi ușor”

Jucătorul sârb a vorbit despre partida cu Carlos Alcaraz din semifinalele de la US Open și a precizat că dacă se va odihni și va face tot ce trebuie pentru a fi în formă, atunci e gata să obțină victoria.

„Ceea ce mă așteaptă acum nu va fi mai ușor, vă asigur. Voi încerca să iau lucrurile zi de zi, să am grijă de corpul meu, să mă relaxez și să mă recuperez.

Următoarele două zile vor fi esențiale pentru a-mi pune corpul în formă și a fi gata să lupt până la cinci seturi, dacă este necesar. Mi-ar plăcea foarte mult asta. Îmi place să fiu suficient de în formă pentru a juca și pentru a ajunge eventual la un al cincilea set cu Carlos.

Voi avea nevoie de cel mai bun tenis al meu pentru a fi la înălțimea situației. În mod normal, îmi place să joc meciurile pe o scenă mare, dar acum nu știu cum va fi corpul meu peste câteva zile, așa că voi încerca să fac tot posibilul cu echipa mea pentru a fi pregătit. Vor fi multe schimburi lungi, asta e sigur. Nu vor fi puncte scurte”, a declarat Novak Djokovic, conform sursei citate.

10:27
