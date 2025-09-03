Când va fi prezentat Zouma CFR Cluj, aproape de transferul anului în Liga 1! » Fundașul a ajuns deja în România

Cristi Balaj (54 de ani), președintele CFR-ului, a vorbit despre transferul lui Kurt Zouma (30 de ani) la CFR Cluj.

Despre ziua când ar putea fi prezentat fostul câștigător al Ligii Campionilor, în rândurile de mai jos.

CFR Cluj vrea să dea lovitura pe piața transferurilor și să-l aducă pe Kurt Zouma, fundaș care a trecut pe la echipe precum Chelsea, Everton sau West Ham.

Când ar putea fi prezentat Kurt Zouma la CFR Cluj

Cristi Balaj, președintele clujenilor, a recunoscut, marți, că Zouma se află la Cluj și, de asemenea, a menționat și ziua când fundașul francez ar putea fi prezentat.

„Sunt șanse, da. Sunt șanse, probabil că mâine (n.r. - 3 septembrie). Nu pot să ascund faptul că nu e în Cluj. Acum a venit.

Ne ajută Mikael Silvestre (n.r. - din conducerea clubului CFR) în acest aspect. Vine din postura de jucător liber, nu pot să dau mai multe detalii”, a precizat președintele clujenilor, conform digisport.ro.

Totodată, Cristi Balaj a mai precizat că fundașul francez încă nu a semnat cu CFR.

„Nu, nu a semnat. Ca să semneze, trebuie să se întâmple multe lucruri. E la Cluj, când apare anunțul pe site, atunci o să vorbesc. La mine e o regulă, nu pot să vorbesc înainte să apară pe site”, a mai declarat Cristi Balaj, potrivit sursei citate.

Cine e Kurt Zouma

Kurt Zouma e un fundaș central francez care s-a remarcat în tricoul lui Chelsea, unde a disputat cele mai multe meciuri pentru o echipă de club (151).

De-a lungul carierei sale, acesta a trecut pe la Chelsea, West Ham, Everton, Stoke City, Saint Etienne și Al Orobah. A jucat 425 de meciuri până acum și a înscris 24 de goluri.

Ce trofee a câștigat Kurt Zouma:

1X Liga Campionilor

1X Conference League

1X Supercupa Europei

2X Premier League

1X Nations League

1X Cupa Ligii Franței

1X Cupa Ligii Angliei

10 milioane de euro valorează Kurt Zouma, conform Transfermarkt

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport