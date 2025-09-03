Când va fi prezentat Zouma CFR Cluj, aproape de transferul anului în Liga 1! » Fundașul a ajuns deja în România

- Cristi Balaj (54 de ani), președintele CFR-ului, a vorbit despre transferul lui Kurt Zouma (30 de ani) la CFR Cluj.
- Despre ziua când ar putea fi prezentat fostul câștigător al Ligii Campionilor, în rândurile de mai jos.
CFR Cluj vrea să dea lovitura pe piața transferurilor și să-l aducă pe Kurt Zouma, fundaș care a trecut pe la echipe precum Chelsea, Everton sau West Ham.
Când ar putea fi prezentat Kurt Zouma la CFR Cluj
Cristi Balaj, președintele clujenilor, a recunoscut, marți, că Zouma se află la Cluj și, de asemenea, a menționat și ziua când fundașul francez ar putea fi prezentat.
„Sunt șanse, da. Sunt șanse, probabil că mâine (n.r. - 3 septembrie). Nu pot să ascund faptul că nu e în Cluj. Acum a venit.
Ne ajută Mikael Silvestre (n.r. - din conducerea clubului CFR) în acest aspect. Vine din postura de jucător liber, nu pot să dau mai multe detalii”, a precizat președintele clujenilor, conform digisport.ro.
Totodată, Cristi Balaj a mai precizat că fundașul francez încă nu a semnat cu CFR.
„Nu, nu a semnat. Ca să semneze, trebuie să se întâmple multe lucruri. E la Cluj, când apare anunțul pe site, atunci o să vorbesc. La mine e o regulă, nu pot să vorbesc înainte să apară pe site”, a mai declarat Cristi Balaj, potrivit sursei citate.
Cine e Kurt Zouma
Kurt Zouma e un fundaș central francez care s-a remarcat în tricoul lui Chelsea, unde a disputat cele mai multe meciuri pentru o echipă de club (151).
De-a lungul carierei sale, acesta a trecut pe la Chelsea, West Ham, Everton, Stoke City, Saint Etienne și Al Orobah. A jucat 425 de meciuri până acum și a înscris 24 de goluri.
Ce trofee a câștigat Kurt Zouma:
- 1X Liga Campionilor
- 1X Conference League
- 1X Supercupa Europei
- 2X Premier League
- 1X Nations League
- 1X Cupa Ligii Franței
- 1X Cupa Ligii Angliei