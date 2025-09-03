Villarreal, criticată de fani  Transferul care a iscat un scandal uriaș: „Susține cu mândrie genocidul și ocupația ilegală a Palestinei”
Manor Solomon (stânga)/ Foto: IMAGO
Villarreal, criticată de fani Transferul care a iscat un scandal uriaș: „Susține cu mândrie genocidul și ocupația ilegală a Palestinei"

Alexandru Smeu
Publicat: 03.09.2025, ora 10:35
Actualizat: 03.09.2025, ora 10:56
  • Internaționalul israelian Manor Solomon (26 de ani) a fost împrumutat de la Tottenham Hotspur la Villarreal chiar înainte de închiderea perioadei de transferuri.
  • Mutarea a stârnit indignare în rândul fanilor spanioli.

Villarreal se confruntă cu reacții negative din partea unor fani, după ce l-a împrumutat pe Solomon, jucător care și-a susținut public națiunea în războiul dus împotriva Gazei, notează aljazeera.com

Probleme pentru Villarreal, după ce l-a împrumutat pe Manor Solomon

Mai mult decât atât, pe rețelele de socializare a apărut și un comunicat al suporterilor, alături de două postări din trecut ale jucătorului în vârstă de 26 de ani.

„Faceți cunoștință cu Manor Solomon. El susține cu mândrie și în mod deschis genocidul și ocupația ilegală a Palestinei și a poporului său de către Israel.

Manor Solomon nu este binevenit la Villarreal și nu merită afecțiunea suporterilor săi”, se arată în comunicatul emis de fani.

Sezonul trecut, internaționalul israelian a fost, de asemenea, împrumutat de Tottenham, la Leeds United. Solomon a contribuit la revenirea formației în Premier League. Anterior el mai evoluase pentru Fulham și Șahtior Donețk.

Caz similar în Bundesliga 2

Luna trecută, echipa Fortuna Dusseldorf din Bundesliga 2 a renunțat la transferul atacantului israelian Shon Weissman, după ce fanii s-au înfuriat cu privire la postările sale de pe rețelele sociale despre războiul din Fâșia Gaza.

Jucătorul în vârstă de 29 de ani, care are 33 de selecții la națională, a făcut mai multe postări pe rețelele de socializare după atacurile conduse de Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, care au declanșat războiul din Gaza.

Ziarul german Bild a relatat la acea vreme că Weissman a cerut Israelului să „șteargă Gaza de pe hartă” și să „lanseze 200 de tone de bombe asupra ei”.

Transferul lui Shon Weissman de la Granada la Fortuna Dusseldorf a eșuat din cauza reacțiilor negative ale fanilor/ Foto: IMAGO Transferul lui Shon Weissman de la Granada la Fortuna Dusseldorf a eșuat din cauza reacțiilor negative ale fanilor/ Foto: IMAGO
Transferul lui Shon Weissman de la Granada la Fortuna Dusseldorf a eșuat din cauza reacțiilor negative ale fanilor/ Foto: IMAGO

