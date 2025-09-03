Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport

GOLAZO.ro a scris ieri despre anomalia cheltuirii banului public în Galați: echipa de fotbal, care e o societate privată, primește 85% din buget. Iar handbalul din oraș e la un pas de desființare

La câteva ceasuri după publicare, jurnalistul gălățean Sorin Pană a surprins o imagine emoționantă, cu sportive de la CSM Galați zdruncinate de vestea posibilei desființări a echipei lor

Fața nevăzută a austerității din România, ediția 2025: bugetele pentru sport scad sau, în alte cazuri, sunt alocate după criterii discutabile. Unul dintre aceste cazuri este la Galați.

GOLAZO.ro a relatat cum Consiliul Local a decis să aloce 85% din buget către echipa de fotbal, care evoluează în Superligă, ceea ce pune în dificultate toate celelalte sporturi din Galați dependente de finanțarea din bani publici.

Un milion de euro primește fotbalul (Oțelul Galați e club privat)

160.000 de euro primesc toate celelalte sporturi, împreună

Se stopează construcția bazinului și a sălii polivalente din oraș

Echipa de handbal feminin CSM Galați n-a primit niciun leu. Consecința: foarte probabil, se va retrage din campionat!

Lacrimi în tribune: „Nu știm încotro să o apucăm”

Ieri, două dintre handbaliste au fost surprinse plângând, la un eveniment sportiv din oraș, în timp ce citeau pe telefon articolul publicat pe GOLAZO.ro. Iată imaginea tulburătoare cu Iulia Eiler și Mălina Bichir.

Foto: Sorin Pană

Jurnalistul local Sorin Pană a consemnat: „Mălina mi-a spus «O să ne ducem să căutăm ceva de lucru pe la Kaufland sau altundeva. Nu mai avem bani de chirie, de mâncare, nu știu încotro să o apucăm…»”.

Iulia Eiler a reacționat și ea azi pentru GOLAZO.ro: „E o situație incertă, suntem afectate. Sperăm să fie OK, nu știm cum vor evolua lucrurile. Mă scuzați, nu aș vrea să vorbesc aiurea, cel mai bine așteptam și vedem ...”.

Banii primiți de echipa de fotbal Oțelul Galați din fondurile publice

Anul Suma 2023 1,1 mil euro 2024 2,3 mil euro 2025 1,6 mil euro TOTAL: 5 milioane de euro TOTAL: 5 milioane de euro

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport