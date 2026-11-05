Nuno Campos e precaut Antrenorul lui Dinamo nu-i privește de sus pe cei de la FC Argeș + Situația accidentărilor

Nuno Campos (51 de ani) a prefațat meciul cu FC Argeș, programat în etapa #15 a Ligii 1.

FC Argeș - Dinamo se joacă vineri, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Dinamo este lider sub comanda tehnicianului portughez, la capătul primelor 14 etape. Campos a pregătit atent ultima rundă a turului din sezonul regulat, încercând să mențină poziția din clasament înaintea pauzei competiționale.

Nuno Campos: „Am pregătit echipa pentru ceea ce ne așteaptă”

„E o echipă care presează foarte mult. Sunt agresivi într-un sens pozitiv. E dificil să ieși din această presiune.

Trebuie să luăm decizii bune în aceste situații pentru a avea șansa să îi atacăm eficient. Adică într-un alt mod, diferit de cel al celorlalte echipe. Dar va fi cu siguranță un meci foarte dificil pentru noi.

Am pregătit echipa pentru ceea ce ne așteaptă. Uneori, dacă terenul nu ne ajută, meciul se transformă într-unul cu mai multe dueluri.

Este un alt tip de meci. Acest lucru nu este prea favorabil stilului nostru de joc. Dar am pregătit echipa pentru ceea ce ne așteaptă.

Cred că ne aflăm într-un moment bun. Suntem încrezători. Și trebuie să rămânem concentrați asupra a ceea ce trebuie să facem pentru a atinge obiectivul dorit”, a declarat Campos la conferința de presă.

Nuno Campos: „Mărginean este indisponibil”

Întrebat și despre situația accidentărilor, Campos a declarat că nu are informații noi despre revenirea lui George Pușcaș, însă a transmis că, momentan, nu se poate baza nici pe Andrei Mărginean.

„În ceea ce privește jucătorii accidentați, Pușcaș fiind printre aceștia, respectăm protocolul, continuăm procesul de recuperare și, când vom avea noutăți, le vom comunica.

Așa cum am spus și după celălalt meci, când am dat vești despre Musi, la fel vom proceda și în cazul celorlalți. Mărginean este indisponibil, așa cum am menționat anterior.

(n.r. - Ce se întâmplă cu Mazilu, care nu reușește să se impună?) Mazilu își va găsi locul la Dinamo. Este unul dintre jucătorii noștri. Uneori, când încercăm să identificăm problemele, nu există, de fapt, nicio problemă.

Trebuie să ne continuăm munca, iar jucătorii trebuie să continue să încerce să se perfecționeze în ceea ce privește atât munca de echipă, cât și cea individuală. Uneori, în funcție de caracteristicile unui meci sau altul, de caracteristicile unui jucător, depinde pe cine aloc să joace mai mult sau mai puțin timp.

Uneori jucăm și lucrurile nu merg bine, nu pentru că nu vrem, ci pentru că, uneori, în ziua respectivă nu apare inspirația. Și trebuie să mergem mai departe. Privim toate loturile cu aceeași încredere ca înainte.

(...) Uneori credem că jucătorii sunt în formă doar atunci când joacă. Nu, uneori ei își îmbunătățesc performanțele și, abia pe viitor, vor juca mai mult, iar apoi se va decide dacă vor rămâne sau nu în echipă. Lucrurile se schimbă foarte repede în fotbal”, a mai spus Campos.

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