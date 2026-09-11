„Departe de ceea ce vrem” Nuno Campos,  după ce Dinamo a învins-o și pe Csikszereda: „Am fost destul de clar cu asta”

CSIKSZEREDA - DINAMO 1-3. Nuno Campos (51 de ani), antrenorul „câinilor”, a declarat că echipa sa mai are mult de muncă până să ajungă la nivelul pe care și-l dorește.

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Lider în Superliga, Dinamo s-a văzut condusă după doar 5 minute pe terenul ultimei clasate. Marton Eppel (34 de ani) a deschis scorul pentru Csikszereda.

Până la pauză, roș-albii au reușit să întoarcă rezultatul după ce au marcat de trei ori.

CSIKSZEREDA - DINAMO 1-3 . Nuno Campos: „Meciul a fost în permanență în mâinile noastre”

Nuno Campos s-a declarat mulțumit de prestația „câinilor”.

„Am primit golul, trebuie să controlăm mai bine aceste situații. După aceea, am avut o reacție foarte bună.

Am făcut o prima repriză bună, am creat ocazii, am avut intensitate, am încercat să găsim spații. Nu a fost ușor în anumite momente. Am și transformat unele șanse în gol.

Am controlat meciul repriza a doua, ceea ce a fost bine. Puteam să mai marcăm, meciul a fost în permanență în mâinile noastre”, a declarat Nuno Campos la Prima Sport.

Nuno Campos: „Suntem departe de ceea ce vrem, de felul în care vrem să jucăm”

După victoria de la Miercurea Ciuc, Dinamo a ajuns la 20 de puncte și este sigură că va încheia încă o etapă pe primul loc, indiferent de rezultatele celorlalte echipe.

Cu toate acestea, tehnicianul portughez este încrezător că echipa lui poate practica un joc mult mai bun decât cel din această perioadă.

„O luăm meci cu meci. Echipa asta are ambiție să câștige fiecare partidă. Suntem într-un moment bun și creștem mult. Toți fotbaliștii au crescut de la startul campionatului.

Suntem departe de ceea ce vrem, de felul în care vrem să jucăm. Dar vrem să lucrăm în continuare” , a adăugat Campos.

Lusitanul a vorbit și despre meciul de runda viitoare, cu Farul, programat duminică, 20 septembrie, de la ora 20:30.

Jucătorii au o zi liberă, au timp să se concentreze pe următorul meci și să planificăm strategia pentru partida cu Farul Nuno Campos, antrenor Dinamo

Nuno Campos: „Cred că am fost destul de clar cu obiectivul”

Întrebat dacă obiectivul lui Dinamo este să obțină ceva mai mult față de sezonul trecut, când a jucat finala barajului pentru Conference League, pierdută, scor 1-2 cu FCSB, Campos a fost categoric:

„Cred că am fost destul de clar cu obiectivele și nu mai vreau să revin pe subiect”, a concluzionat tehnicianul portughez.

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