„Putem și mai mult” Nuno Campos, mesaj pentru rivale: „Ne simțim puternici! E dificil pentru ei să joace împotriva noastră”

Dinamo - UTA Arad 2-0. Nuno Campos (51 de ani), antrenorul „câinilor”, a reacționat după un nou succes obținut de echipa sa în Superliga.

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Odată cu succesul obținut pe Arena Națională, Dinamo a revenit pe primul loc în campionat.

Trupa lui Nuno Campos are 33 de puncte, cu unul mai mult decât U Craiova, ocupanta locului secund.

Dinamo - UTA Arad 2-0 . Nuno Campos: „Simt că echipa noastră are multă încredere”

„Așa cum am spus și înaintea meciului, știam că va fi dificil, pentru că adversarii se apără bine, sunt organizați și ies la atac.

Cred că am făcut un meci foarte bun, am fost serioși și am depus mult efort pentru a obține acest rezultat. În același timp, simt că echipa noastră are multă încredere în ceea ce face.

Este important ca toți jucătorii să înțeleagă ce au de făcut pe teren, iar acest lucru contează foarte mult”, a declarat Nuno Campos la Prima Sport.

Întrebat cât de important a fost golul lui Danny Armstrong din prima repriză în vederea acestui rezultat, Nuno Campos a răspuns:

„Toate golurile sunt importante, pentru că muncim cu toții împreună. De fiecare dată poate ieși în evidență un alt jucător.

De această dată, Soro a oferit două pase decisive, Danny a marcat un gol, iar Diogo Pinto a înscris și el. În alte meciuri, alți jucători au fost decisivi.

Ne simțim puternici ca echipă, avem o identitate clară și știm ce avem de făcut. Cred că este dificil pentru adversari să joace împotriva noastră”.

VIDEO. Golul marcat de Danny Armstrong în meciul cu UTA Arad

Nuno Campos: „Întotdeauna avem lucruri de îmbunătățit”

În ciuda jocului foarte bun pe care îl are echipa sa, Campos consideră că mai sunt lucruri de îmbunătățit la Dinamo.

„Întotdeauna avem lucruri de îmbunătățit. Jucăm împotriva multor echipe, fiecare cu strategii diferite, așa că trebuie să ne pregătim pentru fiecare meci.

Ceea ce trebuie să înțelegem de fiecare dată este ceea ce am făcut și ce trebuie să facem pe viitor pentru a obține rezultatele dorite, atât în apărare, cât și în atac.

Cred că nivelul de joc al echipei a crescut de la începutul sezonului, dar simt că putem evolua și mai mult. De multe ori, rămâi cu impresia că accentul se pune pe lucrurile pe care le faci foarte bine”.

Am jucat șapte meciuri pe teren propriu și am obținut șapte victorii. Este foarte, foarte greu să reușești așa ceva, iar jucătorii depun un efort considerabil pentru a ajunge la aceste rezultate. Trebuie să ne păstrăm această ambiție, pentru că este important să continuăm în același spirit. Nuno Campos, antrenor Dinamo

Nuno Campos a avut și un mesaj pentru suporterii lui Dinamo:

„Nu știu de câți ani nu s-a mai întâmplat așa ceva, dar cred că trebuie să le spunem suporterilor noștri că au reușit ceva foarte important.

Ei ne ajută permanent să obținem aceste rezultate, iar contribuția lor contează enorm. Trebuie să fie mândri de ceea ce am realizat împreună.

Cred că, fiind cu toții o familie, o familie mare, am reușit să creăm aici o atmosferă extraordinară. Este greu să oprești acest parcurs, dar totul depinde de noi, de ceea ce facem pe teren în timpul săptămânii și de modul în care jucăm”, a mai completat Campos.

Nu s-a decis nimic în acest moment. Trebuie doar să continuăm să abordăm fiecare meci cu ambiția de a câștiga și să ne păstrăm stilul de joc și identitatea. Nuno Campos, antrenor Dinamo

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