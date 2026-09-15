„Dezastru pentru orgoliul nostru” VIDEO: Răzvan Lucescu, discurs după eșecul usturător din  Liga Campionilor Asiei  

Al-Sadd, formație antrenată de Răzvan Lucescu (57 de ani) a pierdut, scor 0-3, duelul cu Esteghlal FC (Iran), la debutul în Liga Campionilor Asiei.

Tehnicianul român a îndemnat la calm în vestiar.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Înfrângerea cu Esteghlal FC a fost prima pentru Răzvan Lucescu pe banca celor de la Al-Sadd.

Până la duelul din Liga Campionilor Asiei, formația din Qatar avea cinci victorii consecutive în toate competițiile.

Răzvan Lucescu, discurs echilibrat după debutul de coșmar al lui Al-Sadd în Liga Campionilor Asiei

Clubul din Doha a publicat pe rețelele de socializare discursul ținut de tehnicianul român în vestiar, care a decis să nu-și certe jucătorii, în ciuda eșecului usturător.

„Vă pot spune multe lucruri. Cu toții am pierdut acest meci. Ăsta e fotbalul, nu câștigi toate meciurile. Dar nu vreau ca nimeni să plece de aici de parcă s-a întâmplat un dezastru. E un dezastru pentru orgoliul nostru.

Dar trebuie să ne revenim. Urmează campionatul și apoi Liga Campionilor din nou. Ăsta a fost un meci. Un meci. Din care trebuie să învățați, ca să devenim mai buni în Liga Campionilor.

Vă rog, trebuie să revenim, să luptăm și să câștigăm meciul următor. Despre asta este vorba. Ne păstrăm controlul și trebuie să reacționăm”, a fost mesajul lui Răzvan Lucescu.

Al-Sadd are programat următorul meci abia pe 9 octombrie. La fel ca în România, campionatul din Qatar urmează să se întrerupă, din cauza pauzei internaționale.

În perioada 24-30 septembrie , naționala Qatarului va participa la Cupa Golfului, unde face parte din Grupa B, alături de Bahrain, Yemen și Emiratele Arabe Unite.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport