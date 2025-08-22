Stoperul marcator de la U Craiova ANALIZĂ. Romanchuk, transfer inspirat.  E al treilea cel mai influent alb-albastru, peste orice apărător sau mijlocaș
Fundașul-marcator al Craiovei: Romanchuk Foto: Sport Pictures
Stoperul marcator de la U Craiova ANALIZĂ. Romanchuk, transfer inspirat. E al treilea cel mai influent alb-albastru, peste orice apărător sau mijlocaș

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 22.08.2025, ora 17:00
alt-text Actualizat: 22.08.2025, ora 17:50
  • Oleksandr Romanchuk, 25 de ani, fundașul central cumpărat luna trecută, ajută ofensiva cu goluri și pase decisive. Mai multe decât orice alt apărător sau mijlocaș din lotul lui Mirel Rădoi.

Oleksandr Romanchuk a fost cumpărat pe 7 iulie de la Kryvbas, cu 750.000 de euro.

Romanchuk, nouă meciuri din nouă titular la Craiova. Opt integralist

O investiție deloc mică făcută de U Craiova, dar care arată că a fost inspirată.

Stoperul ucrainean a devenit un jucător important pentru Mirel Rădoi.

În cele nouă partide în care a apărut pe teren, o singură dată nu a fost integralist, la debutul său la U Craiova, pe 12 iulie, la 3-3 cu UTA. A fost înlocuit în minutul 68.

818 minute
a jucat Oleksandr Romanchuk la Craiova (480 în Conference League, 338 în Liga 1)

Romanchuk a înscris de trei ori pentru Craiova

Fundașul central nu se implică doar în faza de apărare. Ajută foarte mult ofensiva. Și nu numai la fazele fixe, profitând de înălțimea sa, 1,93 m.

Până acum, a înscris trei goluri.

  • 3-3 cu UTA Arad (Liga 1): după un corner. 
  • 1-2 cu Sarajevo (prima manșă a turului 2 preliminar de Conference): șut în diagonală, de la distanță, la vinclu.
  • 1-0 cu Hermannstadt (Liga 1): „rachetă” sub bară din afara careului. 

Al doilea assist al lui Romanchuk în Conference: aruncare pentru golul lui Mora

Ucraineanul are și două pase decisive, ambele în Europa.

După assistul reușit la 4-0 în returul cu Sarajevo, a sprijinit atacul și joi seară, la 2-1 cu Bașakșehir, în play-off-ul Conference.

În minutul 61, Romanchuk a executat repede un aut de margine, aruncând excelent peste douăzeci de metri pentru sprintul lui Mora, care a finalizat cu golul de 2-0.

Romanchuk e depășit doar de două vârfuri la Craiova

Niciun alt jucător al lui Rădoi din apărare sau linia mediană nu a influențat cinci goluri în acest început de sezon.

E al treilea cel mai influent alb-albastru, depășit doar de doi atacanți ai Craiovei:

  • Assad Al-Hamlawi, 6 goluri și un assist. 
  • Steven Nsimba, 5 goluri și un assist. 
900.000 de euro
este cota lui Oleksandr Romanchuk, potrivit Transfermarkt

Universitatea Craiova liga 1 conference league Oleksandr Romanchuk
