BAȘAKȘEHIR - U. CRAIOVA 1-2. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a comentat partida de la Istanbul.

Mirel Rădoi a vorbit despre jocul prestat de echipa sa și a explicat o parte dintre deciziile tactice pe care le-a luat pentru a face față formației din Turcia.

BAȘAKȘEHIR - U. CRAIOVA. Mirel Rădoi, la finalul partidei: „Sper să nu clacăm”

„Sunt fericit că am câștigat prima repriză. Sper să nu clacăm în fața propriilor suporteri și, pentru prima dată în istoria recentă, să ne calificăm. Ne-am așteptat ca ei să aibă posesia și am încercat să le-o dăm în zonele pe care noi le-am pregătit.

Cred că ei au multe momente în care sunt foarte relaxați în defensivă. Își asumă multe riscuri în situații de 1 la 1, iar asta i-a costat în multe meciuri.

Cu o astfel de echipă e important să termini acțiunile, pentru că dacă pleacă pe tranziție devine foarte periculos”, a declarat Mirel Rădoi, la Digi Sport.

Aveam o misiune mult mai ușoară la 2-0, dar cumva golul pe care l-am luat îl va ajuta pe Isenko, mă gândesc ce era dacă greșea la 0-0. O să mai avem greșeli de genul, dar trebuie să trecem peste. I-am spus (n.r. lui Isenko) că trebuie să țină poarta intactă la Craiova. Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova.

Mirel Rădoi: „Dacă nu suntem în stare de asta, nu ne vom califica”

„Sută la sută nu este de ajuns această victorie. Trebuie să aducem fiecare ceva în plus. Dacă nu suntem în stare de asta, atunci nu vom intra în istoria Universității Craiova și nu ne vom califica în cupele europene.

Cu cât ești mai aproape de reușită, cu atât emoțiile și tensiunea cresc. Jucătorii știu asta, dar probabil din cauza oboselii nu mai pot gândi la fel de limpede. La orice minge aruncată în careu se poate întâmpla orice.

În seara asta vorbim doar despre victoria cu Bașakșehir. Trebuie să ne bucurăm la maxim pentru victoria asta, iar de mâine să discutăm de meciul cu Petrolul ”, a mai adăugat tehnicianul.

