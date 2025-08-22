BAȘAKȘEHIR - U. CRAIOVA 1-2. Alexandru Cicâldău (28 de ani), mijlocașul celor de la Universitatea Craiova, a vorbit despre partida câștigată de echipa sa.

Returul va avea loc joia viitoare, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Cicâldău a marcat primul gol reușit de Universitatea la Istanbul, chiar în finalul primei reprize.

BAȘAKȘEHIR - U. CRAIOVA 1-2 . Alexandru Cicâldău, la finalul partidei: „La retur trebuie să intrăm ca azi”

Cicâldău a vorbit despre bucuria de după meci, dar și despre ce va urma pentru Universitatea Craiova la partida retur.

„Sunt fericit. Am reușit să câștigăm. La retur trebuie să intrăm ca azi, dacă vrem să ne calificăm. Știam că au calitate. S-a văzut și azi. Ne bucurăm de rezultat.

La gol, l-am văzut pe Asad că trage la poartă, am ajuns un pic greu. Am avut și noroc că s-au încurcat adversarii între ei.

Aveam nevoie de acest gol. La retur trebuie să arătăm că jucăm acasă. Ne bucurăm, dar de mâine trebuie să ne gândim la meciul de duminică ”, a declarat Alexandru Cicâldău, conform digisport.ro.

Nici nu mă vreau să mă gândesc că nu o să fie stadionul plin la retur Alexandru Cicâldău, mijlocaș Universitatea Craiova

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport