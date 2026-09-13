„Ne-am făcut viața grea” Mesajul lui Moruțan, după  victoria cu FC Voluntari: „Să luăm meciurile mai în serios din primul minut” +28 foto
Olimpiu Moruțan/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Ne-am făcut viața grea” Mesajul lui Moruțan, după victoria cu FC Voluntari: „Să luăm meciurile mai în serios din primul minut”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 00:19
  • RAPID - FC VOLUNTARI 2-1. Olimpiu Moruțan (27 de ani), mijlocașul giuleștenilor, a vorbit despre succesul obținut în fața ilfovenilor.
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Echipa antrenată de Daniel Pancu a fost nevoită să vină din urmă, după ce s-a văzut condusă cu 1-0 în urma golului marcat de Mihai Roman în minutul 12.

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RAPID - FC VOLUNTARI 2-1. Olimpiu Moruțan: „Să luăm meciurile mai în serios din primul minut”

Decisiv la faza care a dus la autogolul lui Juhar, de 1-1, Moruțan a vorbit despre prestația modestă a Rapidului din primele minute ale partidei.

„Suntem foarte fericiți, a fost greu și în seara asta, dar, în final, am luat cele 3 puncte. Ne-am făcut viața grea, am început prost, Voluntari a jucat mai bine în prima repriză și a și marcat.

Am vorbit cu domnul Pancu, știam ce avem de făcut, dar am început foarte prost, sperăm să nu mai începem chiar așa, să luăm meciurile mai în serios din primul minut și să ne facem meciurile mai ușoare.

Am simțit puțină presiune, ei s-au pus pe două linii, până la urmă am dat gol și a ieșit bine.

Ne bucurăm că a marcat și Kramer, nu contează cine marchează, important e să ne aducă puncte. E foarte important pentru noi să băgăm mingea în poartă.

De mâine, la muncă. Mai avem un meci înainte de pauza pentru națională”, a declarat Moruțan la Prima Sport.

Rapid - FC Voluntari, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Rapid - FC Voluntari, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

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Rapid - FC Voluntari, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - FC Voluntari, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - FC Voluntari, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - FC Voluntari, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Rapid - FC Voluntari, meci (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
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Olimpiu Moruțan: „Îmi doresc să fiu la națională, dacă Mister Hagi decide să mă convoace”

Mijlocașul se află pe lista preliminară întocmită de selecționerul Gică Hagi (61 de ani) pentru partidele cu Suedia și Bosnia, din Liga Națiunilor. Fotbalistul a fost întrebat și dacă se așteaptă să fie convocat la echipa națională:

„Îmi doresc să fiu la națională, dacă Mister Hagi decide să mă convoace, o să merg cu mare drag.

Mă simt bine, sper să continui tot așa. Îmi doresc să progresez, să ajut echipa.

Eu nu mi-am pus niciodată o presiune în plus, știam cum mă simt, că mai am de muncit. Acum sper că sunt mai bine și să continui pe acest drum”.

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