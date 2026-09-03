Convocat la națională  Dinamo va avea un fotbalist în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni
foto: Sport Pictures
Superliga

Convocat la națională Dinamo va avea un fotbalist în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 18:31
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 18:31
  • Oliver Hintsa (25 de ani), atacant la Dinamo, a fost convocat la naționala din Eritreea pentru meciurile oficiale din preliminariile Cupei Africii pe Națiuni.
  • Vîrful adus de roș-albi în această vară a debutat în primăvara lui 2026 pentru selecționata din nord-estul Africii.
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Născut în Suedia la Halmstad, Hintsa a jucat în ligile Scandinaviei până în această vară, când a semnat cu Dinamo.

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Hintsa, convocat la națională

Eritreea și-a reorganizat echipa națională în 2026, mizând pe jucătorii cu origini eritreene care evoluează în campionatele din Europa.

Hintsa a bifat primele sale selecții în martie 2026, în dubla manșă câștigată împotriva celor din Eswatini (2-0 și 2-1).

Randamentul avut la Dinamo i-a adus o nouă convocare oficială pentru meciurile din preliminariile Cupei Africii pe Națiuni.

sursa: instagram/enff.official sursa: instagram/enff.official
sursa: instagram/enff.official

Eritreea a fost repartizată în Grupa D din preliminariile Cupei Africii pe Națiuni, alături de Kenya, Africa de Sud și Guineea.

DatăCompetițieMeci
23 Septembrie 2026Calificări AFCON 2027Kenya -Eritreea
27 Septembrie 2026Calificări AFCON 2027Eritreea - Africa de Sud
11 Noiembrie 2026Calificări AFCON 2027Guineea - Eritreea
15 Noiembrie 2026Calificări AFCON 2027Eritreea - Guineea
24 Martie 2027Calificări AFCON 2027Eritreea - Kenya
28 Martie 2027Calificări AFCON 2027Africa de Sud - Eritreea

Fotbalistul „câinilor” are 3 selecții la naționala U16 a Suediei.

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