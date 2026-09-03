Convocat la națională  Dinamo va avea un fotbalist în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni

- Oliver Hintsa (25 de ani), atacant la Dinamo, a fost convocat la naționala din Eritreea pentru meciurile oficiale din preliminariile Cupei Africii pe Națiuni.
- Vîrful adus de roș-albi în această vară a debutat în primăvara lui 2026 pentru selecționata din nord-estul Africii.
Născut în Suedia la Halmstad, Hintsa a jucat în ligile Scandinaviei până în această vară, când a semnat cu Dinamo.
Hintsa, convocat la națională
Eritreea și-a reorganizat echipa națională în 2026, mizând pe jucătorii cu origini eritreene care evoluează în campionatele din Europa.
Hintsa a bifat primele sale selecții în martie 2026, în dubla manșă câștigată împotriva celor din Eswatini (2-0 și 2-1).
Randamentul avut la Dinamo i-a adus o nouă convocare oficială pentru meciurile din preliminariile Cupei Africii pe Națiuni.
Eritreea a fost repartizată în Grupa D din preliminariile Cupei Africii pe Națiuni, alături de Kenya, Africa de Sud și Guineea.
|Dată
|Competiție
|Meci
|23 Septembrie 2026
|Calificări AFCON 2027
|Kenya -Eritreea
|27 Septembrie 2026
|Calificări AFCON 2027
|Eritreea - Africa de Sud
|11 Noiembrie 2026
|Calificări AFCON 2027
|Guineea - Eritreea
|15 Noiembrie 2026
|Calificări AFCON 2027
|Eritreea - Guineea
|24 Martie 2027
|Calificări AFCON 2027
|Eritreea - Kenya
|28 Martie 2027
|Calificări AFCON 2027
|Africa de Sud - Eritreea
Fotbalistul „câinilor” are 3 selecții la naționala U16 a Suediei.