Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a lansat un avertisment dur și a recunoscut că ia în calcul plecarea din Gruia.

Declarațiile lui Șumudică vin după ce CFR Cluj a pierdut mai mulți jucători importanți de la instalarea sa, pe 14 august.

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Marian Huja, Karlo Muhar și Damjan Djokovic au plecat în primele zile ale mandatului, iar ulterior ardelenii s-au despărțit și de Aly Abeid și Meriton Korenica.

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Șumudică amenință cu plecarea de la CFR: „Am ajuns aproape de capătul răbdării”

CFR Cluj a intrat oficial în insolvență pe 20 august, iar clubul are și o interdicție la transferuri impusă de FIFA.

„Încă sunt antrenorul CFR-ului, dar nu știu până când. Decizia o iau eu, normal, cu orice risc. Oricum, am ajuns aproape de capătul răbdării. Dacă mai pleacă jucători și eu nu pot să mai aduc, ce să fac? Pierdem jucători mereu.

Înțeleg, sunt în aceeași barcă cu clubul în momentul de față, vâslim în aceeași direcție. Vrem să salvăm clubul, să arătăm bine.

Dar nu e vina clubului, nu clubul e vinovat. Vinovați sunt cei care au dus clubul în situația asta, dar ce să le zic eu oamenilor de acum, lui Marian, Zăvăleanu, cel care lucrează zi și noapte ca să ridice interdicția

Mai departe ține de FIFA, nu de CFR Cluj, dar indirect sunt lovit. Mâine joc cu Farul, mi-a plecat Korenica, Abeid, n-am niciun jucător legitimat din ce am zis. Sunt și eu, ca și voi toți, într-o nebuloasă, nu știu nimic”, a spus Șumudică, potrivit fanatik.ro.

La Dinamo, în momentul în care s-au aflat în insolvență, a trecut un an și ceva de când s-a ridicat această interdicție. Noi, nu știu, de pe 20 am depus actele respective, de două săptămâni și dacă ne prind astea trei meciuri până la întrerupere fără alți jucători, e foarte greu. Asta e, mai am speranțe și voi vedea ce am de făcut. Marius Șumudică, antrenor CFR

Antrenorul a explicat că îl deranjează mai ales faptul că echipa începuse să lege rezultate și să formeze un grup.

„A intrat și Biliboc. Când am venit aici, el nu juca. Nu spun că l-am făcut eu fotbalist. Are calități clare și i-am și spus câte ceva, încurajări, motivații.

Mi-a zis că are nevoie de câteva antrenamente în plus, am încercat să-i fac un program separat, să-l duc la un anumit nivel.

Eu n-am niciun merit la el, la Korenica, la absolut nimeni. Tot ce mă deranjează e că formasem un grup bun, se schimbase atmosfera. Victoriile aduc victorii, îți dau entuziasm, ai încredere, emulație la public”, a mai spus antrenorul CFR-ului.

Marius Șumudică: „Dacă scoți două-trei cărămizi din fundație, se surpă”

Șumudică a insistat că înțelege situația financiară a clubului și necesitatea de a vinde jucători, dar a atras atenția că rezultatele vor rămâne în responsabilitatea sa.

„Dorința de a lucra cu Marian Copilu m-a făcut să vin aici, e un om pe care-l respect și care face tot ce ține de el pentru a susține clubul. Eu îl înțeleg foarte bine și nu o să mă cert niciodată cu el.

Există o relație prea puternică între noi, mi-am dorit asta, știu ce putem face împreună, dar nu mai ține doar de noi, ci de FIFA. Noi vindem jucători și, probabil, asta e singura metodă de a supraviețui.

Și eu sunt antrenor și nu e vorba de imagine, dar când construiești și pui bazele unei construcții și ești nevoit să renunți la două-trei cărămizi din fundație, la un moment dat se surpă și se duce totul de râpă. Nu sunt genul să fugă, să lovească clubul și apreciez că ei găsesc soluții, să salveze.

Dar, într-un final, cel care răspunde de rezultate, care are responsabilitate și vine în fața jucătorilor este antrenorul, iar eu, din păcate, sunt lovit în momentul de față. Am vorbit cu Marian, mi-a spus că singura soluție e să dăm din jucători, că vom da unu sau doi.

Deja s-au dat doi și vedem ce o fi cu Biliboc, Cordea, mă aștept la orice. Știam că e o soluție de a ajuta clubul, dar, la un moment dat, mă gândeam că mai pot veni bani și din alte parte, plus că plecase Huja”, a încheiat Șumudică.

Tehnicianul a rămas fără cuvinte în momentul în care a aflat că Meriton Korenica s-a transferat la FCSB.

„În momentul de față, nu am cuvinte. Mă așteptam, dar… Era unul dintre cei mai buni jucători ai mei. Îi găsisem locul, îl pusesem în zonă centrală, unde zic eu că joacă cel mai bine. Un număr 8, care poate să joace și decar. Începuse să crească în joc, găsisem o echipă de bază…”, a mai declarat Șumudică despre plecarea lui Korenica la FCSB.

4 meciuri are Marius Șumudică la CFR Cluj în actualul mandat. După eșecul cu Corvinul, scor 0-3, tehnicianul a legat trei victorii: 1-0 cu FCSB, 3-2 cu Csikszereda și 3-1 cu Sepsi

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