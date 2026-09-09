Probleme mari la un club din Liga 1 Dezvăluiri din interior: „Nu ne putem menține în prima ligă cu acest buget. Nu ne permitem!”
Oțelul Galați FOTO Sport Pictures
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Probleme mari la un club din Liga 1 Dezvăluiri din interior: „Nu ne putem menține în prima ligă cu acest buget. Nu ne permitem!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.09.2026, ora 18:21
alt-text Actualizat: 09.09.2026, ora 18:22
  • Cristi Munteanu, președintele celor de la Oțelul Galați, a vorbit pe larg despre problemele financiare cu care se confruntă clubul.
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Gălățenii se află de multă vreme într-o situație financiară precară, care a afectat în trecut și lotul de jucători sau staff-ul tehnic. Oficialul Oțelului susține că situația este din ce în ce mai dificilă.

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Cristi Munteanu: „Nu avem cum să ne menținem în prima ligă cu bugetul pe care îl avem”

Munteanu a transmis că echipa se confruntă atât cu lipsa susținerii financiare, cât și cu datorii sau lipsa sponsorizărilor.

„A fost acel meci de Cupa României cu cei de la Chiajna. Am ieșit public și am zis ca fanii Oțelului să înțeleagă că situația echipei financiară nu permite să aibă un lot de 25 de jucători maturi, ca să fie în două competiții.

Băi, nu avem, nu ne permitem să mergem cu primul «11», campionatul este lung, e dur. Se joacă până pe 20 decembrie.

Dăm șansa copiilor ăstora care au un an de zile de când au jucat la seniori în Liga a 3-a, chiar dacă au 16 ani, 17 ani, 15 ani... Hai să-i promovăm, să-i aruncăm în luptă să vedem. De la anul, trebuie să ai 2007”, a declarat Cristian Munteanu, potrivit gsp.ro.

Întrebat care este situația actuală la club, oficialul de la Oțelul a răspuns:

„Am fost nevoiți să-l vindem pe Lameira... Noi, dacă nu vindem jucători, nu avem cum să ne completăm bugetul. Nu avem cum să ne menținem în prima ligă cu bugetul pe care îl avem”.

Cât despre bugetul clubului, oficialul a transmis:

„Anul ăsta e undeva la 5 milioane de euro. Dacă noi nu completăm cu vânzarea de jucători, alte surse nu avem. Am fost supărat pentru că e la modă așa în ultimul an de când l-am vândut pe Joao Paulo la FCSB.

Când pierde Oțelul majoritatea probabil nici nu știu unde e stadionul sau cu ce număr de tramvai ajungi la stadion, e hate mult împotriva mea. Când câștigă echipa, nu pomenește nimeni de mine”.

Cristi Munteanu: „Liberty ne-a destabilizat”

În ceea ce privește combinatul Liberty, care și-a retras finanțarea, dar și situația datoriilor, Munteanu a explicat:

„În momentul de față avem eșalonări la ANAF. Totul a pornit din momentul în care a renunțat Dorinel și a plecat. Am intrat în vria asta în momentul în care cei de la Liberty, marele combinat, nu și-au mai onorat sumele sumele de bani din contract.

Nu mai funcționează... Ne-au destabilizat. Aveam trei piloni și unul s-a rupt. Atunci a trebuit să să strângem cureaua, să facem eșalonări la datorii, pentru că e vorba de 1,5 - 1,6 milioane de euro!

De la an la an îi târâim după noi și achităm câte puțin, câte puțin să scăpăm de datorie”, a mai spus Cristi Munteanu.

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