Dembele, ajutat de Messi Sfatul care l-a transformat pe francez într-un pretendent la câștigarea Balonului de Aur : „Mi-a spus că așa îmi pot atinge visurile”
Lionel Messi și Ousmane Dembele (foto: IMAGO)
Dembele, ajutat de Messi Sfatul care l-a transformat pe francez într-un pretendent la câștigarea Balonului de Aur: „Mi-a spus că așa îmi pot atinge visurile”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 27.08.2025, ora 13:49
alt-text Actualizat: 27.08.2025, ora 13:50
  • Ousmane Dembele (28 de ani)a dezvăluit că sfaturile primite de la Lionel Messi (38 de ani) l-au ajutat să devină jucătorul din prezent.
  • Fotbalistul de la PSG a strălucit în sezonul 2024/25 și este văzut ca mare favorit la câștigarea Balonului de Aur.

În 2017, Barcelona plătea 148 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Dembele de la Borussia Dortmund. Îi căuta un înlocuitor lui Neymar, cedat la PSG pentru 222 de milioane de euro, record care încă stă în picioare.

Ousmane Dembele, sfătuit de Lionel Messi: „Mi-a spus să fiu serios”

Francezul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, fiind măcinat de accidentări și lăsând de multe ori impresia că nu pune fotbalul pe primul plan, iar la finalul anului 2023 a fost vândut la PSG pentru 50 de milioane de euro.

Dembele a impresionat la campioana Franței. A înscris deja mai multe goluri decât în toți anii petrecuți la Barça și a dezvăluit că cel care a contribuit la transformarea sa a fost Lionel Messi, fostul său coechipier.

„Am avut întotdeauna o relație excelentă cu Messi, din prima zi. Dulapul meu era chiar lângă al lui și el mi-a dat multe sfaturi. Era cineva care știa instinctiv ce îți dorești. Pentru mine el este cel mai mare, este un jucător care mă inspiră.

Messi mi-a spus să fiu serios dacă vreau să-mi ating visurile. După aceea, am început să mă uit și să învăț din ceea ce făcea el pe teren

Poziționarea sa este excepțională, fie că evoluează ca număr 10 sau ca număr 9. Modul în care pare să se facă invizibil pe teren, uneori ți se pare că nu-l vezi timp de patru sau cinci minute, apoi, de îndată ce primește mingea, știe instinctiv ce să facă”, a declarat Dembele pentru fourfourtwo.com.

51 de goluri
a produs Ousmane Dembele în cele 53 de meciuri disputate în sezonul 2024/25 în tricoul lui PSG: a marcat de 35 de ori și a livrat 16 pase decisive

Balonul de Aur se va decerna pe 22 septembrie, la Theatre du Chatelet, din Paris. Ediția din acest an va fi a 69-a din istorie.

Lista fotbaliștilor nominalizați la Balonul de Aur:

  • Jude Bellingham - Real Madrid
  • Ousmane Dembele - PSG
  • Gianluigi Donnarumma - PSG
  • Desire Doue - PSG
  • Denzel Dumfries - Inter
  • Serhou Guirassy - Borussia Dortmund
  • Viktor Gyokeres - Arsenal
  • Erling Haaland - Manchester City
  • Achraf Hakimi - PSG
  • Harry Kane - Bayern Munchen
  • Khvicha Kvaratskhelia - PSG
  • Robert Lewandowski - Barcelona
  • Alexis Mac Allister - Liverpool
  • Lautaro Martinez - Inter
  • Kylian Mbappe - Real Madrid
  • Scott McTominay - Napoli
  • Nuno Mendes - PSG
  • Joao Neves - PSG
  • Michael Olise - Bayern
  • Cole Palmer - Chelsea
  • Pedri - Barcelona
  • Raphinha - Barcelona
  • Declan Rice - Arsenal
  • Fabian Ruiz - PSG
  • Mohamed Salah - Liverpool
  • Virgil Van Dijk - Liverpool
  • Vinicius Jr. - Real Madrid
  • Vitinha - PSG
  • Florian Wirtz - Liverpool
  • Lamine Yamal - Barcelona

balonul de aur lionel messi fc barcelona PSG ousmane dembele
