- Pafos - Steaua Roșie Belgraf 1-1 (2-1 în tur). Scandal în finalul partidei din play-off-ul Ligii Campionilor.
- Stefan Lekovic (21 de ani), fundaș al campioanei Serbiei, ar fi fost lovit de un agent de securitate.
Steaua Roșie a fost la doar câteva minute distanță de a trimite „dubla” cu Pafos în prelungiri, însă golul marcat de Jaja în minutul 89 a dus formația cipriotă în faza principală din UCL.
PAFOS - STEAUA ROȘIE. Stefan Lekovic, lovit de un agent de pază
Repriza secundă a fost prelungită cu 4 minute, însă un conflict care a izbucnit în afara terenului a făcut ca fluierul de final să vină în minutul 90+10.
Rezervă la Steaua Roșie în tur, Stefan Lekovic nu a fost inclus în lot pentru meciul din Cipru, astfel că a stat în tribune, în spatele băncii de rezerve.
Jocul a fost întrerupt după ce unul dintre agenții de securitate l-ar fi lovit pe fundașul central, iar jucătorii oaspeților s-au îngrămădit pentru a-i lua apărarea, scrie b92.net.
Alături de Lekovic s-au aflat mai mulți delegați ai campioanei Serbiei, dar și antrenorul de portari Nemanja Supic. În jurul lor și-au putut cumpăra bilete suporterii lui Pafos, situație pe care presa sârbă a catalogat-o drept „o mare greșeală, o imprudență” din partea organizatorilor.
Până la urmă, spiritele s-au calmat, însă Steaua Roșie nu a reușit să mai înscrie.
„Depunem plângere la UEFA”
După meci, antrenorul Vladan Milojevic a anunțat Steaua Roșie își va căuta dreptatea la UEFA.
„Tot meciul a fost o luptă, avem doi jucători bătuți (n.r. - nu a precizat care este celălalt jucător lovit), ați văzut că nu voiau să repună mingea în joc. E ceva de nivelul ligii sătești. Nu am de gând să caut un alibi, asta este.
Sunt dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat. Nu mă așteptam la așa ceva. Nu mă așteptam la asta din partea publicului cipriot. Și mai ales din partea celor din Pafos. Vom depune o plângere la UEFA.
Mergem în Europa League și vom lupta. Pafos a trecut mai departe, dar dacă va juca în Europa în acest fel, cu acest tip de comportament, atunci înseamnă că de asta are nevoie Europa”, a spus Milojevic, citat de danas.rs și de presa cipriotă.
Steaua Roșie Belgrad își va continua aventura europeană în faza principală din Europa League.