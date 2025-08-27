Scandal în Liga Campionilor Agent de pază, acuzat că a bătut un fotbalist în finalul meciului Pafos - Steaua Roșie: „E ceva de nivelul ligii sătești!” +23 foto
Stefan Lekovic (Foto: IMAGO)
Liga Campionilor

Scandal în Liga Campionilor Agent de pază, acuzat că a bătut un fotbalist în finalul meciului Pafos - Steaua Roșie: „E ceva de nivelul ligii sătești!"

alt-text Silviu Dumitru
Publicat: 27.08.2025, ora 11:59
Actualizat: 27.08.2025, ora 12:06

Steaua Roșie a fost la doar câteva minute distanță de a trimite „dubla” cu Pafos în prelungiri, însă golul marcat de Jaja în minutul 89 a dus formația cipriotă în faza principală din UCL.

PAFOS - STEAUA ROȘIE. Stefan Lekovic, lovit de un agent de pază

Repriza secundă a fost prelungită cu 4 minute, însă un conflict care a izbucnit în afara terenului a făcut ca fluierul de final să vină în minutul 90+10.

Rezervă la Steaua Roșie în tur, Stefan Lekovic nu a fost inclus în lot pentru meciul din Cipru, astfel că a stat în tribune, în spatele băncii de rezerve.

Jocul a fost întrerupt după ce unul dintre agenții de securitate l-ar fi lovit pe fundașul central, iar jucătorii oaspeților s-au îngrămădit pentru a-i lua apărarea, scrie b92.net.

Alături de Lekovic s-au aflat mai mulți delegați ai campioanei Serbiei, dar și antrenorul de portari Nemanja Supic. În jurul lor și-au putut cumpăra bilete suporterii lui Pafos, situație pe care presa sârbă a catalogat-o drept „o mare greșeală, o imprudență” din partea organizatorilor.

Până la urmă, spiritele s-au calmat, însă Steaua Roșie nu a reușit să mai înscrie.

Golul înscris de Jaja în meciul Pafos - Steaua Roșie 1-1. Foto: Captură Prima Sport.
Golul înscris de Jaja în meciul Pafos - Steaua Roșie 1-1. Foto: Captură Prima Sport.

Galerie foto (23 imagini)

Golul înscris de Jaja în meciul Pafos - Steaua Roșie 1-1. Foto: Captură Prima Sport. Golul înscris de Jaja în meciul Pafos - Steaua Roșie 1-1. Foto: Captură Prima Sport. Golul înscris de Jaja în meciul Pafos - Steaua Roșie 1-1. Foto: Captură Prima Sport. Golul înscris de Jaja în meciul Pafos - Steaua Roșie 1-1. Foto: Captură Prima Sport. Golul înscris de Jaja în meciul Pafos - Steaua Roșie 1-1. Foto: Captură Prima Sport.
+23 Foto
labels.photo-gallery

„Depunem plângere la UEFA”

După meci, antrenorul Vladan Milojevic a anunțat Steaua Roșie își va căuta dreptatea la UEFA.

„Tot meciul a fost o luptă, avem doi jucători bătuți (n.r. - nu a precizat care este celălalt jucător lovit), ați văzut că nu voiau să repună mingea în joc. E ceva de nivelul ligii sătești. Nu am de gând să caut un alibi, asta este.

Sunt dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat. Nu mă așteptam la așa ceva. Nu mă așteptam la asta din partea publicului cipriot. Și mai ales din partea celor din Pafos. Vom depune o plângere la UEFA.

Mergem în Europa League și vom lupta. Pafos a trecut mai departe, dar dacă va juca în Europa în acest fel, cu acest tip de comportament, atunci înseamnă că de asta are nevoie Europa”, a spus Milojevic, citat de danas.rs și de presa cipriotă.

Steaua Roșie Belgrad își va continua aventura europeană în faza principală din Europa League.

Pafos s-a calificat în premieră în Liga Campionilor. Foto: Instagram, @pafosfc
Pafos s-a calificat în premieră în Liga Campionilor. Foto: Instagram, @pafosfc

Galerie foto (7 imagini)

Pafos s-a calificat în premieră în Liga Campionilor. Foto: Instagram, @pafosfc Pafos s-a calificat în premieră în Liga Campionilor. Foto: Instagram, @pafosfc Pafos s-a calificat în premieră în Liga Campionilor. Foto: Instagram, @pafosfc Pafos s-a calificat în premieră în Liga Campionilor. Foto: Instagram, @pafosfc Pafos s-a calificat în premieră în Liga Campionilor. Foto: Instagram, @pafosfc
+7 Foto
labels.photo-gallery

Steaua Rosie Belgrad Liga Campionilor SCANDAL Pafos stefan lekovic
