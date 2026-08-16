„Aceeaşi problemă la Rapid” Ovidiu Herea, după eșecul giuleștenilor cu Dinamo: „Nu mi-a plăcut așezarea” +39 foto
Ovidiu Herea (captură Prima Sport)
Superliga

„Aceeaşi problemă la Rapid” Ovidiu Herea, după eșecul giuleștenilor cu Dinamo: „Nu mi-a plăcut așezarea”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 10:01
  • Ovidiu Herea (41 de ani), fost jucător al Rapidului, a analizat înfrângerea giuleștenilor cu Dinamo, scor 0-1, din etapa #5 a Ligii 1.
  • Fostul mijlocaș consideră că echipa lui Daniel Pancu (48 de ani) suferă în continuare la capitolul eficiență.
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Rapid a avut mai multe situații de gol, însă nu a reușit să marcheze.

Dinamo a profitat de una dintre puținele sale ocazii clare și a dat lovitura în minutul 73, prin Karamoko, după un contraatac inițiat de Hintsa.

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Ovidiu Herea: „Aceeaşi problemă la Rapid

Fostul mijlocaș al Rapidului spune că principala problemă a giuleștenilor rămâne lipsa unui jucător decisiv în fața porții.

„Rezultatul nu este unul corect, având în vedere că Dinamo a dat un singur şut pe poartă. Dar fotbalul se joacă pe goluri. Rapid a fost prezentă în faţa porţii, a avut câteva şanse bune de a marca.

Din păcate, şi sezonul acesta se pare că este aceeaşi problemă la Rapid. Nu găseşti acel jucător care în momentele mai grele să bage mingea în poartă”, a spus Ovidiu Herea, conform primasport.ro.

Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro

Galerie foto (39 imagini)

Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
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Herea a remarcat și probleme în organizarea echipei, mai ales în prima repriză.

Nu mi-a plăcut aşezarea pe care a avut-o Rapidul. Mi s-a părut o echipă foarte lungă, o echipă care încerca să facă un presing, dar nu poţi să faci presing în doi.

Te duceai cu atacanţii, linia de mijloc era foarte jos”, a mai spus Herea.

Te aşteptai să vezi Rapidul dominând Dinamo, mai ales acasă, cu tribunele pline, dar nu se întâmplă lucrul ăsta. Pancone nu găseşte acest antidot pe care Rapidul îl caută de mult timp. Ovidiu Herea, fost fotbalist la Rapid

VIDEO. Golul marcat de Karamoko în Rapid - Dinamo 0-1

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