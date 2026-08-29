Dinamo, un nou transfer „Câinii” l-au prezentat pe atacantul venit de la o echipă din Serie A +47 foto
Foto: Facebook/Dinamo
Superliga

Dinamo, un nou transfer „Câinii” l-au prezentat pe atacantul venit de la o echipă din Serie A

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.08.2026, ora 16:46
alt-text Actualizat: 29.08.2026, ora 16:46
  • Dinamo a oficializat, sâmbătă, transferul tânărului atacant Mario David (18 ani), venit de la juniorii lui Sassuolo.
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Vârful originar din Bacău și-a început cariera la echipele de juniori ale echipelor FC Botoșani și Dinamo, iar acum s-a întors la gruparea alb-roșie.

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Dinamo l-a prezentat pe Mario David

Atacantul a semnat cu Dinamo un contract valabil timp de trei sezoane, până în vara anului 2029, dar va juca momentan pentru echipa secundă a „câinilor”.

„Bine ai venit, Mario David!

Tânărul atacant în vârstă de 18 ani a ajuns la o înțelegere cu clubul nostru.

Mario poate evolua și pe poziția de Mijlocaș Ofensiv sau Extremă stânga. De asemenea, a evoluat cu regularitate pentru grupele de tineret ale Naționalei de Fotbal a României, reușind să marcheze două goluri în trei selecții pentru reprezentativa U19.

Contractul se desfășoară pe o perioadă de 3 sezoane, până la data de 30.06.2029.

Mario David se va alătura lotului pregătit de Adrian Ropotan la Dinamo 2 și va continua pregătirea alături de echipa secundă a clubului.

Îi urăm mult succes lui Mario în tricoul clubului nostru și cât mai multe reușite!”, a transmis Dinamo, pe Facebook.

Mario David a ajuns în Italia la începutul anului 2024, atunci când a fost transferat de Ternana, formație pentru care a jucat doar la nivel de juniori.

După doar jumătate de an a plecat la Sassuolo, unde a evoluat pentru mai multe categorii de vârstă ale echipei.

3 selecții
are Mario David pentru naționala U19 a României. A marcat 2 goluri. A bifat prezențe și la reprezentativele U18 și U16 ale României

Cifrele lui Mario David în carieră:

  • Sassuolo U18: 38 de meciuri, 6 goluri
  • Sassuolo U17: 21 meciuri, 3 goluri
  • Ternana U17: 3 meciuri
  • Ternana U19: 2 meciuri
  • FC Botoșani: un meci

În afara de tânărul Mario David, Dinamo l-ar mai fi ofertat și pe atacantul Dean Zandbergen, atacantul și căpitanul echipei VVV-Venlo, din liga a doua olandeză.

FOTO: Dinamo - U Cluj 2-1, ultimul meci jucat de „câini”

Dinamo - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - U Cluj Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

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