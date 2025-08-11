Botoșani, defensivă de fier  Leo Grozavu, după victoria cu FC Argeș: „Le-am spus că 2-0 e un scor periculos” » Ce spun marcatorii

FC ARGEȘ - FC BOTOȘANI 3-1. Leo Grozavu (57 de ani) și-a lăudat elevii după un joc bun prestat de echipa sa.

Zoran Mitrov (23 de ani) și Sebastian Mailat (27 de ani) au vorbit și ei despre victoria obținută pe teren propriu contra celor de la FC Argeș.

Zoran Mitrov și Sebastian Mailat au marcat două dintre cele trei goluri reușite de trupa lui Leo Grozavu.

FC BOTOȘANI - FC ARGEȘ: Leo Grozavu, la finalul partidei: „Îmi felicit băieții”

Tehnicianul formației moldovene s-a arătat mulțumit de faptul că FC Botoșani a primit doar patru goluri în primele cinci etape ale sezonului, la egalitate cu Petrolul și Oțelul. Doar Rapid a primit mai puține goluri, trei, dar joacă cu Oțelul luni, de la 21:30.

„Vreau să-mi felicit băieții. Au făcut o partidă bună, de luptă în multe momente. Am întâlnit o echipă bună, disciplinată, cu un antrenor care știe să scoată totul. Inspirația a făcut diferența, așa e la fotbal.

Nu a fost o cădere în repriza a doua, dar există spiritul de conservare. Le-am spus că 2-0 e scor periculos. Am luat un gol de unde nu se anunța nimic. Puteam să avem minute dificile după aceea, dar am făcut repede 3-1, iar lucrurile s-au calmat.

Sunt mulțumit că avem a doua cea mai bună defensivă din campionat, locul din clasament contează mai puțin acum. Este foarte important să facem puncte, pentru că la final contează.

Dacă intri într-o zodie a ghinionului, poți să revii cu picioarele pe pământ foarte ușor. Nu există meci dinainte câștigat, cum nu există meci dinainte pierdut”, a declarat Leo Grozavu, citat de digisport.ro.

Zoran Mitrov, după victoria cu FC Argeș: „Sper să o ținem tot așa”

„Am luat acel gol de 2-1, dar ne-am revenit imediat, am avut reacție și am marcat. Avem jucători de foarte mare calitate, iar acest lucru ne face pe fiecare dintre noi să creștem.

Mă așteptam să începem bine acest sezon, avem jucători de mare calitate și ne-am pregătit foarte bine în vară. Sper să o ținem tot așa”, a declarat Zoran Mitrov, la Digi Sport.

Sebastian Mailat: „Sunt fericit la Botoșani”

„Am întâlnit o echipă foarte bună, bine organizată. Am lucrat mult la antrenament, știam că dacă dăm gol repede se vor deschide și fix asta s-a întâmplat.

Ne-am retras puțin, ei au marcat, dar mă bucur că am revenit. Mă bucur pentru Zoran (n.r. - Mitrov) că a spart gheața și ne-a asigurat cele trei puncte.

Dacă ai concurență înseamnă că sunt fotbaliști buni la echipă, nu ne șicanăm între noi. Ne bucurăm fiecare pentru fiecare, chiar ne înțelegem foarte bine.

Sunt fericit la Botoșani, mi se oferă încredere și asta spune tot. Se vede pe teren că reușesc să înscriu, să ajut echipa și să câștigăm”, a declarat Sebastian Mailat.

