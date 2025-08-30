Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena

Proiectul construcției stadionului lui PAOK, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, intră într-o fază importantă.

Cinci membri ai Consiliului de Administrație al AS PAOK s-au declarat în favoarea unei colaborări cu PAOK FC și cu Ivan Savvidis.

AS PAOK este clubul sportiv care deține marca și infrastructura, iar PAOK FC reprezintă secția profesionistă de fotbal, organizată separat de restul structurilor clubului.

„Noul Toumba” al lui PAOK prinde contur înainte de centenar

Tot mai multe voci din cadrul AS PAOK au solicitat ca organizația să colaboreze direct cu PAOK FC printr-o fuziune, astfel încât „Noul Toumba” să fie realizat sub coordonarea lui Ivan Savvidis, omul de afaceri care deține clubul de fotbal, conform gazzetta.gr.

După declarațiile făcute Ioannis Eleftheriadis, Dionysis Nikiforou și Dimitris Chasekidis, alți doi membri ai Consiliului, Tasos Petridis și Nikos Paraskevopoulos, s-au alăturat inițiativei și au transmis un mesaj clar de susținere, într-o declarație comună:

„Propunem constituirea imediată a unei comisii alcătuite exclusiv din membri ai AS PAOK și PAOK FC, cu scopul de a redacta împreună un memorandum de colaborare privind construcția noului stadion.

Sperăm ca, într-un interval de 15 zile, să ajungem la un acord, astfel încât să pășim uniți către aniversarea istorică a 100 de ani a clubului (n.r. în 2026)”

Documentul este semnat de:

Ioannis Eleftheriadis – al treilea vicepreședinte al Consiliului de Administrație

– al treilea vicepreședinte al Consiliului de Administrație Dionysis Nikiforou – membru al Consiliului de Administrație

– membru al Consiliului de Administrație Dimitris Chasekidis – membru al Consiliului de Administrație, responsabil de secția de handbal

– membru al Consiliului de Administrație, responsabil de secția de handbal Tasos Petridis – membru al Consiliului de Administrație, responsabil de secția de polo

– membru al Consiliului de Administrație, responsabil de secția de polo Nikos Paraskevopoulos – membru al Consiliului de Administrație, responsabil de secția de înot

În iunie 2025, PAOK anunța că pentru noul stadion au fost făcuți mai mulți pași importanți: terenul de 11,7 de hectare a fost concesionat, s-au ales firmele pentru planul urbanistic și conceptul arhitectural, a fost emis Decretul Prezidențial care stabilește cadrul legal al construcției, iar consorțiul Salfo - Populous a fost desemnat contractor principal, conform paokfc.gr.

Eu sunt cel care a inițiat ideea noii Toumba prin fapte și o voi duce la bun sfârșit. Îmi respect fiecare cuvânt și fiecare promisiune, acesta este modul meu de viață Ivan Savvidis

Actualul stadion „Toumba”, construit între 1958‑1959, a fost inaugurat oficial pe 6 septembrie 1959, printr-un meci amical împotriva lui AEK Atena, pierdut cu 1-0 de PAOK.

Capacitatea inițială era de aproximativ 20.000 de locuri, dar creșterea rapidă a cererii a dus la extinderea sa la peste 45.000 de locuri până în anii ’70

În urma reorganizării zonelor de securitate, capacitatea actuală este de circa 28.700 de locuri, conform stadiumguide.com.

