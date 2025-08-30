Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”

Dorit și de Dinamo, fundașul Andrei Coubiș (21 de ani) urmează să semneze cu Sampdoria, echipă din Serie B.

Fotbalistul româno-italian nu a reușit să-i convingă pe cei de la AC Milan că merită un loc în prima echipă a clubului, iar mai multe grupări au încercat să obțină semnătura acestuia.

Andrei Coubiș semnează cu Sampdoria

Andrei Coubiș, fundaș central de la AC Milan, urmează să semneze cu Sampdoria , după cum anunță jurnalistul italian Gianluca Di Marzio.

„La Sampdoria, sosirea lui Andrei Coubiș de la AC Milan este o afacere încheiată. Controlul medical este programat pentru mâine, urmat de semnarea contractului”, notează sursa citată.

.@sampdoria, è fatta per l'arrivo di Andrei Coubiș del Milan https://t.co/44iN9eqbcR — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 29, 2025

Internaționalul român a purtat banderola de căpitan la echipa secundă a lui AC Milan, dar a prins minute și la echipa de seniori, acolo unde a prins minute în meciurile amicale cu Chelsea și Leeds.

Noul club al lui Coubiș, Sampdoria, a început cu stângul noul sezon din Serie B. Italienii au pierdut în prima etapă cu Modena, scor 0-2.

100.000 de euro valorează Andrei Coubiș, conform Transfermarkt

Andrei Coubiș a fost dorit și de Dinamo

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, declara miercuri că ajunsese la un acord cu AC Milan privind transferul lui Coubiș. Mutarea a picat ulterior, pentru că nu s-a ajuns la o înțelegere și cu jucătorul.

„Ne-am înţeles cu AC Milan, rămânem în coproprietate, mai sunt mici detalii la contractul jucătorului. Are un potenţial foarte mare, este un jucător foarte puternic, are nevoie de jocuri la un nivel cât mai ridicat.

Evident, pentru el ştacheta acolo e un pic cam sus şi eu au văzut potenţialul, negocierile s-au dus în zona în care rămânem în coproprietate”, Andrei Nicolescu, acum trei zile, pentru Prima Sport.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport