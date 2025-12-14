Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după  două eliminări și a dat lovitura decisivă

- Parma - Lazio 0-1. Echipa din Roma s-a impus dramatic, în ciuda faptului că a avut doi jucători eliminați.
- Tijjani Noslin (26 de ani), atacantul oaspeților, a fost eroul partidei. A marcat după ce a driblat portarul!
Lazio a dominat prima parte a duelului de pe „Ennio Tardini”, însă misiunea elevilor lui Maurizio Sarri s-a complicat chiar înainte de pauză.
Lazio se impune dramatic, cu doi oameni eliminați, împotriva celor de la Parma
În minutul 41, în încercarea de a recupera mingea, Mattia Zaccagni a intrat prin alunecare, l-a faultat pe argentinianul Estevez și a primit direct cartonaș roșu.
Estevez a fost victima unei intrări dure și în minutul 77, când a fost lovit cu cotul de Toma Basic, deși mingea tocmai fusese respinsă din zonă de un alt jucător de la Parma. Arbitrul Matteo Marchetti nu a trecut cu vederea gestul nesportiv al croatului și l-a eliminat.
Deși aveau doi jucători mai puțin, elevii lui Maurizio Sarri au forțat victoria și au reușit să dea lovitura în minutul 82.
Aflat la mijlocul terenului, Danilo Cataldi a trimis o pasă lungă către Tijjani Noslin. Atacantul celor de la Lazio a câștigat cursa cu Lautaro Valenti, l-a driblat pe portarul Edoardo Corvi și a marcat cu poarta goală. Olandezul intrase pe teren în minutul 69.
Parma a avut șansa de a egala prin Estevez. Mijlocașul „cruciaților” a încercat poarta cu un șut puternic de la marginea careului, dar Ivan Provedel a intervenit spectaculos.
VIDEO: Rezumatul partidei Parma - Lazio 0-1
Maurizio Sarri contestă cele două eliminări: „Ne lasă cu un gust amar”
La finalul partidei de pe „Ennio Tardini”, antrenorul celor de la Lazio a contestat eliminările lui Mattia Zaccagni și Toma Basic:
„Părerea mea e că au fost două cartonașe roșii acrodate pripit. Pot exista extreme, dar interpretarea regulilor necesită bun simț.
Mi se par două cartonașe roșii contestabile. Zaccagni l-a atins pe adversar cu exteriorul gleznei.
Ne lasă un gust amar. Conform regulilor, pot fi acceptate, dar este nevoie de bun simț”, a declarat Maurizio Sarri, conform cittaceleste.com.
Clasamentul în Serie A
|Poziție / Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Puncte
|1. AC Milan
|14 (22-11)
|31
|2. Napoli
|14 (22-12)
|31
|3. Inter
|14 (31-13)
|30
|4. AS Roma
|14 (15-8)
|27
|5. Bologna
|14 (23-12)
|25
|6. Como
|14 (19-11)
|24
|7. Juventus
|14 (18-14)
|23
|8. Lazio
|15 (17-11)
|22
|9. Sassuolo
|14 (19-17)
|20
|10. Cremonese
|15 (18-18)
|20
|11. Atalanta
|15 (19-18)
|19
|12. Udinese
|14 (15-22)
|18
|13. Torino
|15 (15-26)
|17
|14. Lecce
|15 (11-19)
|16
|15. Genoa
|14 (15-21)
|14
|16. Cagliari
|15 (15-21)
|14
|17. Parma
|15 (10-18)
|14
|18. Pisa
|15 (10-20)
|10
|19. Hellas Verona
|14 (11-21)
|9
|20. Fiorentina
|14 (11-24)
|6