Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după  două eliminări și a dat lovitura decisivă

Parma - Lazio 0-1. Echipa din Roma s-a impus dramatic, în ciuda faptului că a avut doi jucători eliminați.

Tijjani Noslin (26 de ani), atacantul oaspeților, a fost eroul partidei. A marcat după ce a driblat portarul!

Lazio a dominat prima parte a duelului de pe „Ennio Tardini”, însă misiunea elevilor lui Maurizio Sarri s-a complicat chiar înainte de pauză.

Lazio se impune dramatic, cu doi oameni eliminați, împotriva celor de la Parma

În minutul 41, în încercarea de a recupera mingea, Mattia Zaccagni a intrat prin alunecare, l-a faultat pe argentinianul Estevez și a primit direct cartonaș roșu.

Estevez a fost victima unei intrări dure și în minutul 77, când a fost lovit cu cotul de Toma Basic, deși mingea tocmai fusese respinsă din zonă de un alt jucător de la Parma. Arbitrul Matteo Marchetti nu a trecut cu vederea gestul nesportiv al croatului și l-a eliminat.

Deși aveau doi jucători mai puțin, elevii lui Maurizio Sarri au forțat victoria și au reușit să dea lovitura în minutul 82.

Aflat la mijlocul terenului, Danilo Cataldi a trimis o pasă lungă către Tijjani Noslin. Atacantul celor de la Lazio a câștigat cursa cu Lautaro Valenti, l-a driblat pe portarul Edoardo Corvi și a marcat cu poarta goală. Olandezul intrase pe teren în minutul 69.

Parma a avut șansa de a egala prin Estevez. Mijlocașul „cruciaților” a încercat poarta cu un șut puternic de la marginea careului, dar Ivan Provedel a intervenit spectaculos.

VIDEO: Rezumatul partidei Parma - Lazio 0-1

Maurizio Sarri contestă cele două eliminări: „Ne lasă cu un gust amar”

La finalul partidei de pe „Ennio Tardini”, antrenorul celor de la Lazio a contestat eliminările lui Mattia Zaccagni și Toma Basic:

„Părerea mea e că au fost două cartonașe roșii acrodate pripit. Pot exista extreme, dar interpretarea regulilor necesită bun simț.

Mi se par două cartonașe roșii contestabile. Zaccagni l-a atins pe adversar cu exteriorul gleznei.

Ne lasă un gust amar. Conform regulilor, pot fi acceptate, dar este nevoie de bun simț”, a declarat Maurizio Sarri, conform cittaceleste.com.

Clasamentul în Serie A

Poziție / Echipă Meciuri (Golaveraj) Puncte 1. AC Milan 14 (22-11) 31 2. Napoli 14 (22-12) 31 3. Inter 14 (31-13) 30 4. AS Roma 14 (15-8) 27 5. Bologna 14 (23-12) 25 6. Como 14 (19-11) 24 7. Juventus 14 (18-14) 23 8. Lazio 15 (17-11) 22 9. Sassuolo 14 (19-17) 20 10. Cremonese 15 (18-18) 20 11. Atalanta 15 (19-18) 19 12. Udinese 14 (15-22) 18 13. Torino 15 (15-26) 17 14. Lecce 15 (11-19) 16 15. Genoa 14 (15-21) 14 16. Cagliari 15 (15-21) 14 17. Parma 15 (10-18) 14 18. Pisa 15 (10-20) 10 19. Hellas Verona 14 (11-21) 9 20. Fiorentina 14 (11-24) 6

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport