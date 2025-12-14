Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după  două eliminări și a dat lovitura decisivă
Tijjani Noslin FOTO: IMAGO
Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după două eliminări și a dat lovitura decisivă

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 14.12.2025, ora 11:08
alt-text Actualizat: 14.12.2025, ora 11:08
  • Parma - Lazio 0-1. Echipa din Roma s-a impus dramatic, în ciuda faptului că a avut doi jucători eliminați.
  • Tijjani Noslin (26 de ani), atacantul oaspeților, a fost eroul partidei. A marcat după ce a driblat portarul!

Lazio a dominat prima parte a duelului de pe „Ennio Tardini”, însă misiunea elevilor lui Maurizio Sarri s-a complicat chiar înainte de pauză.

Lazio se impune dramatic, cu doi oameni eliminați, împotriva celor de la Parma

În minutul 41, în încercarea de a recupera mingea, Mattia Zaccagni a intrat prin alunecare, l-a faultat pe argentinianul Estevez și a primit direct cartonaș roșu.

Estevez a fost victima unei intrări dure și în minutul 77, când a fost lovit cu cotul de Toma Basic, deși mingea tocmai fusese respinsă din zonă de un alt jucător de la Parma. Arbitrul Matteo Marchetti nu a trecut cu vederea gestul nesportiv al croatului și l-a eliminat.

Deși aveau doi jucători mai puțin, elevii lui Maurizio Sarri au forțat victoria și au reușit să dea lovitura în minutul 82.

Aflat la mijlocul terenului, Danilo Cataldi a trimis o pasă lungă către Tijjani Noslin. Atacantul celor de la Lazio a câștigat cursa cu Lautaro Valenti, l-a driblat pe portarul Edoardo Corvi și a marcat cu poarta goală. Olandezul intrase pe teren în minutul 69.

Parma a avut șansa de a egala prin Estevez. Mijlocașul „cruciaților” a încercat poarta cu un șut puternic de la marginea careului, dar Ivan Provedel a intervenit spectaculos.

VIDEO: Rezumatul partidei Parma - Lazio 0-1

Maurizio Sarri contestă cele două eliminări: „Ne lasă cu un gust amar”

La finalul partidei de pe „Ennio Tardini”, antrenorul celor de la Lazio a contestat eliminările lui Mattia Zaccagni și Toma Basic:

„Părerea mea e că au fost două cartonașe roșii acrodate pripit. Pot exista extreme, dar interpretarea regulilor necesită bun simț.

Mi se par două cartonașe roșii contestabile. Zaccagni l-a atins pe adversar cu exteriorul gleznei.

Ne lasă un gust amar. Conform regulilor, pot fi acceptate, dar este nevoie de bun simț”, a declarat Maurizio Sarri, conform cittaceleste.com.

Clasamentul în Serie A

Poziție / EchipăMeciuri (Golaveraj)Puncte
1. AC Milan14 (22-11)31
2. Napoli14 (22-12)31
3. Inter14 (31-13)30
4. AS Roma14 (15-8)27
5. Bologna14 (23-12)25
6. Como14 (19-11)24
7. Juventus14 (18-14)23
8. Lazio15 (17-11)22
9. Sassuolo14 (19-17)20
10. Cremonese15 (18-18)20
11. Atalanta15 (19-18)19
12. Udinese14 (15-22)18
13. Torino15 (15-26)17
14. Lecce15 (11-19)16
15. Genoa14 (15-21)14
16. Cagliari15 (15-21)14
17. Parma15 (10-18)14
18. Pisa15 (10-20)10
19. Hellas Verona14 (11-21)9
20. Fiorentina14 (11-24)6

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
serie a lazio parma maurizio sarri tijjani noslin
19:21
