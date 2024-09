Patrick Mouratoglou (54 ani) consideră că există un dublu standard în ceea ce priveşte modul în care au fost tratate cazurile de dopaj în care au fost implicați Simona Halep (32 ani) şi Jannik Sinner (23 ani).

Antrenorul francez spune că regulile ar trebui să fie aceleași pentru toți sportivii și consideră că ITIA a procedat corect în cazul italianului, spre deosebire de cel al româncei.

Mouratoglou era antrenorul Simonei Halep în momentul în care fosta lideră WTA a fost testată pozitiv la roxadustat. Francezul cu origini grecești spune că românca a avut de suferit pentru că ITIA a dezvăluit de la început ce se întâmpla.

Patrick Mouratoglou, despre Simona Halep și Jannik Sinner: „Doi jucători aflaţi în aceeaşi situaţie sunt trataţi în mod opus”

Antrenorul spune că nu ar trebui să fie oferite detalii despre cazurile de dopaj până când sportivului „nu i se dovedeşte vinovăţia sau nevinovăţia”.

„Când am auzit marţi despre situaţia lui Jannik Sinner, am fost extrem de şocat. După ce a avut de suferit Simona Halep, cum a putut să iasă atât de diferit? Nu am de gând să spun că este vinovat de ceva. Evident că nu.

Faptul care trebuie subliniat este că există un dublu standard - că doi jucători aflaţi în aceeaşi situaţie sunt trataţi în mod opus - şi acest lucru este greşit. Regulile ar trebui să se aplice tuturor.

În cazul unui sportiv care a fost testat pozitiv la o rată mai mare decât cea minimă a substanţei, ITIA a decis să facă totul public. Pentru un alt jucător, a păstrat secretul. De ce? Nu are absolut niciun sens.

Cred că modul în care ITIA a gestionat cazul lui Jannik este cel corect pentru că, până când nu i se dovedeşte vinovăţia sau nevinovăţia, nu cred că ar trebui să fie făcut public. Pentru că, la urma urmei, răul este făcut şi este foarte greu să îţi revii după aceea”, a scris Mouratoglou pe LinkedIn.

„ITIA este cea care a făcut testul și a luat decizii cu privire la Sinner, nu un tribunal”

Francezul a explicat că ITIA a luat de una singură deciziile în cazul lui Sinner și vorbește despre „lipsa de transparenţă” din tenis.

„Dacă Jannik nu a făcut nimic, nu ar trebui să fie făcut public. Acest lucru contribuie la o mare lipsă de transparenţă şi de tratament egal. Fie că este vorba de un bărbat sau de o femeie, cazurile ar trebui să fie tratate la fel. Cred că acesta este un lucru cu care toată lumea este de acord, cu atât mai mult într-o chestiune atât de importantă.

Un alt lucru şocant este că au scris că Jannik a făcut apel la un tribunal, iar suspendarea sa a fost în cele din urmă ridicată datorită faptului că acel „tribunal” a decis în favoarea sa.

Ei bine, NU este un tribunal. Practic, este doar o companie privată angajată de ITIA. Adevăratul tribunal este TAS, cel la care a mers Simona Halep, cel care a constatat că nu era vinovată după o anchetă reală şi un schimb real de opinii.

Ceea ce au numit ei tribunal aici este, practic, doar ei şi ei înşişi, făcând testul, luând decizii cu privire la jucător (suspendare sau nu) şi apoi concluzionând cu piesele pe care le au ei. În final, practic l-au suspendat şi i-au ridicat suspendarea la câteva zile distanţă”, a mai explicat Mouratoglou.

„Simonei i s-a refuzat apelul luni de zile”

De cealaltă parte, Halep a fost nevoită să-și caute dreptatea la TAS: „ Simona a fost suspendată provizoriu, i s-a refuzat apelul luni de zile, apoi suspendată din nou, iar în final a putut merge la TAS pentru a fi declarată nevinovată. Totul în public încă de la început.

În general, cazul subliniază marea lipsă de transparenţă din tenis şi cred că dăunează sportului nostru într-un mod semnificativ, dar dăunează şi jucătorilor profesionişti de tenis care au fost victimele acestui tratament incorect”.

Simona Halep a făcut apel la TAS după ce a fost suspendată pe o perioadă de 4 ani pentru testul pozitiv cu Roxadustat de la US Open 2022.

Patrick Mouratoglou a declarat ulterior că își asumă responsabilitatea pentru că românca a fost prinsă dopată.

TAS a redus suspendarea Simonei de la 4 ani la 9 luni, iar tenismena a revenit oficial pe teren după un an și 7 luni, în martie 2024, la WTA Miami.

Ce s-a întâmplat cu Jannik Sinner

Jannik Sinner

Jannik Sinner a avut două teste pozitive pentru clostebol, o substanță interzisă , dar a evitat o suspendare.

Italianul a reușit să demonstreze că proveniența substanței a fost accidentală, provenind dintr-un tratament aplicat de kinetoterapeutul său.

Conform explicațiilor date, clostebolul ajunsese în corpul jucătorului din cauza unui spray utilizat de terapeut , care fusese aplicat pe o tăietură.