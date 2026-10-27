Paul Scholes (51 de ani), fost mare mijlocaș al lui Manchester United, îl vede pe Antonio Conte (57 de ani) drept omul potrivit pentru a scoate echipa de pe Old Trafford din criză.

Între timp, Michael Carrick (45 de ani) mai primește o șansă pe banca „diavolilor roșii”, însă următorul meci ar putea fi decisiv pentru viitorul său.

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United traversează un sezon dezastruos, cu o singură victorie în primele opt etape din Premier League și o înfrângere umilitoare, 0-3 cu Bournemouth, în ultimul meci disputat pe teren propriu.

Antonio Conte, dorit de Paul Scholes pe banca lui Manchester United

Rezultatele slabe și tensiunile din vestiar au amplificat presiunea asupra lui Carrick, iar Eddie Howe (48 de ani), Julian Nagelsmann (39 de ani) și Antonio Conte figurează pe lista posibililor înlocuitori întocmită de conducerea clubului.

Scholes a vorbit despre variantele luate în calcul pentru banca tehnică și a explicat ce ar trebui să urmărească oficialii clubului.

„Trebuie să alegi un antrenor despre care crezi că ne va readuce o echipă competitivă pentru Premier League. Dintre cei trei, Antonio Conte este omul potrivit, dar vine cu un avertisment uriaș”, a spus fostul mijlocaș în podcastul „The Good, The Bad and The Football”, potrivit goal.com.

Antonio Conte (Foto: IMAGO)

Scholes s-a arătat însă surprins de interesul italianului pentru postul de pe Old Trafford: „A dat semnale că vrea să vină și sunt destul de sigur că clubul a vorbit cu toți trei. Nu pot înțelege de ce și-ar dori acest post, deoarece, personal, nu cred că echipa este suficient de bună pentru el”.

Unai Emery, antrenorul lui Aston Villa, se numără și el printre variantele luate în calcul, Scholes apreciind capacitatea acestuia de a obține rezultate în Europa League.

16 este poziția ocupată de Manchester United în Premier League. A acumulat 7 puncte în 8 etape (golaveraj 10-13)

Cu toate acestea, legenda lui United consideră că Antonio Conte este net superior celorlalți candidați.

„Când vorbesc despre cel mai bun antrenor și îi aduci în discuție pe cei patru, cred că Antonio Conte este cu mult înaintea tuturor.

Gândiți-vă la Juventus, a mers la Napoli și a câștigat titlul cu ei. Este volatil, știu că este volatil și poate fi puțin nebun, dar când vorbim despre antrenori de succes la cluburi de top, este cu mult peste ceilalți”.

Nu mă interesează dacă vine pe termen scurt, dacă stă 18 luni. Dacă ne face să luptăm pentru titlu, asta ar fi un succes. Cu cât mă gândesc mai mult la asta, cu atât consider că Antonio Conte trebuie să vină și să înceapă să scuture puțin lucrurile. Paul Scholes, fost mijlocaș Manchester United

Michael Carrick primește o ultimă șansă

Michael Carrick va rămâne pe bancă pentru meciul de sâmbătă cu Chelsea, după ce directorul tehnic Jason Wilcox și directorul executiv Omar Berrada au decis să-i mai acorde o șansă, scrie theguardian.com.

Cu toate acestea, un nou rezultat negativ ar putea duce la demiterea sa. În paralel, oficialii clubului au timp să pregătească o eventuală schimbare de antrenor.

Michael Carrick (Foto: IMAGO)

Jason Wilcox îl preferă pe Eddie Howe, actualul tehnician al lui Newcastle, pentru a prelua echipa. Numirea acestuia ar presupune despăgubiri de aproximativ 3,5 milioane de euro, la care s-ar adăuga costurile pentru stafful său tehnic.

Directorul de recrutare Christopher Vivell îl dorește pe Julian Nagelsmann, fostul selecționer al Germaniei.

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