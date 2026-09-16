„Am jucat cu ghetele lui Baggio” Cum s-a împrietenit Mutu cu el + Impresionat de Ribery: „Îți dai seama cum era în «prime»?!”

Adrian Mutu (47 de ani) a fost prezent luna trecută la evenimentul organizat de Fiorentina pentru celebrarea celor 100 de ani ai clubului

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Românul a jucat 5 sezoane la formația din Serie A și a povestit la podcastul GOLAZO.ro „Profu' de Sport”.

Citește și Ultimul dans pentru Messi Când va avea loc partida și care va fi ultimul adversar pentru Leo la națională Citește mai mult Ultimul dans pentru Messi Când va avea loc partida și care va fi ultimul adversar pentru Leo la națională

Adrian Mutu: „Dacă joacă așa la 43 de ani, cam ce era el pe la 28-30 ?”

„Am simțit din nou afecțiunea suporterilor de acolo, ceea ce a fost ceva fantastic. Mai ales când am intrat pe teren, că acolo au început să mă răscolească amintirile.

Pe lângă mine erau și alți fotbaliști, mai mari: Baggio, Batistuta, Rui Costa.

Chiar glumeam cu ei și ziceam «Bine că nu antrenez acum, că dacă antrenam și mă întorceam la echipă, eram dezamăgit».

Ce m-a impresionat cel mai mult, vorbind despre fotbaliști, a fost Ribery, pe care eu îl știam. Nu am jucat cu el, doar contra lui.

Dar să-l văd la 43 de ani cum aleargă… Mi-l imaginam cu 10 ani înainte sau 15 ani înainte, când era între primii trei fotbaliști ai Europei. Dacă nu mă înșel, a fost chiar pretendent la Balonul de Aur într-un an.

Am făcut niște faze importante cu el, niște unu-doi-uri, chiar mi-a dat pasă de gol. Și mă gândeam: dacă joacă așa la 43 de ani, cam ce era el pe la 28-30, când era în «prime»?!”.

Mutu a jucat cu ghetele lui Baggio

„Briliantul” a detaliat și momentul cel mai emoționant trăit la „reunirea” de la Firenze:

„Baggio, pe care nu-l mai văzusem de mult. Lumea poate nu știe, dar eu am jucat împreună cu el la Inter. Îți dai seama, când am ajuns la Inter, Baggio era un idol pentru toată lumea, era un star la nivel mondial.

Și de atunci nu am mai reușit să-l întâlnesc față în față. I-am și amintit: «Îți mai aduci aminte când îți luam ghetele?». Când m-am dus acolo, el juca cu o pereche marca Diadora, niște ghete speciale, făcute pentru el, cu argintiu și verde.

Când m-am dus la Inter, după vreo săptămână, i-am zis: «Îmi dai și mie o pereche de ghete? Că vreau să joc ca tine».

Și nu numai că mi-a dat, mi-a și făcut contract cu Diadora, eram singurul din Italia care purta modelul lui de ghete. Ei nu le făceau nimănui, doar lui Roberto Baggio. Și eram tare mândru de lucrul acesta și i-am adus aminte”.

Citește și