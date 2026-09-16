Andre Duarte (28 de ani), fundașul celor de la FCSB, și Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, și-au aflat sancțiunile după eliminările din derby-ul câștigat de „câini” cu 2-1, în etapa #8 din Superliga.

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Fundașul portughez a fost eliminat în minutul 31, după un conflict cu Andrei Mărginean. Jucătorul lui Dinamo l-a împins, iar Duarte l-a lovit cu palma peste față.

Duarte, suspendat două etape după eliminarea din derby

Arbitrul Istvan Kovacs a analizat imaginile la monitorul VAR și i-a arătat cartonașul roșu.

„Îmi pare rău că am făcut asta, dar n-am avut intenția s-o fac. El m-a împins primul, am vrut să-l împing și eu și mi-a scăpat mâna pe față. Înfrângerea a fost din cauza mea, e culpa mea.

Dacă eram 11 la 11, eu zic că am fi câștigat. E o înfrângere dureroasă, e un derby și voiam să câștigăm. Știu ce înseamnă pentru suporteri și îmi pare rău”, a transmis Duarte, după meci.

Comisia de Disciplină a FRF a decis miercuri, 16 septembrie, ca Duarte să fie suspendat două meciuri și amendat cu 8.000 de lei.

În meciul cu FCSB, căpitanul „câinilor” a văzut primul cartonaș galben în minutul 50, când a șutat în minge după fluierul arbitrului.

Cîrjan a fost eliminat în prelungirile partidei, după ce a primit al doilea cartonaș galben pentru simulare. Dinamo a încheiat astfel meciul în zece jucători, la fel ca FCSB.

Fotbalistul „câinilor” a primit o etapă de suspendare și o amendă de 740 de lei.

Comisia de Disciplină a sancționat și clubul Dinamo cu o amendă de 5.000 de lei pentru incidentele de la derby.

„Câinii” au primit și un avertisment pentru încălcarea Regulamentului Media.

Separat, Dinamo a fost amendată cu 7.500 de lei pentru incidentele de la partida cu Csikszereda, în timp ce Petrolul a primit o sancțiune financiară de 5.000 de lei în urma meciului cu FCSB, scor 2-2.

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