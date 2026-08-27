„Deja-vu” Pavel Badea, după eliminarea dramatică a Craiovei: „Credeam că culmea ghinionului a fost cu AEK”

ARARAT-ARMENIA - CRAIOVA 1-0 (în tur 1-1). Pavel Badea (59 de ani) a comentat eliminarea dramatică din Europa League.

a comentat eliminarea dramatică din Europa League. Campioana României va continua în Conference League.

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Director la CS Universitatea Craiova susține că oltenii au avut același ghinion ca în partida din sezonul trecut cu AEK Atena din ultima etapă a fazei principale din Conference League.

Ararat - Armenia - U Craiova 1-0 . Pavel Badea: „Parcă trăim același deja-vu ”

„Cred că, la fel ca mine, sunt zeci, sute de mii de suporteri olteni. Trăim dezamăgirea imensă a situației în care joci foarte bine, ai enorm de multe acțiuni de poartă, din care nu reușești să concretizezi măcar una.

Joci contra unei echipe care nu ajunge la poartă în 90 de minute și te pomenești cu un penalty în minutul 93-94, care mai este și repetat.

Credeam că am avut culmea ghinionului în meciul cu AEK Atena, în cupele europene, când toate astrele au fost contra noastră și nu ne-am calificat în primăvara europeană. Astăzi, parcă trăim același deja-vu”, a declarat Pavel Badea la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Pavel Badea: „Sper că echipa să demonstreze tărie și să treacă peste acest moment”

Oficialul din Bănie își dorește ca acest moment să nu fie unul psihologic pentru formația antrenată de Filipe Coelho și să faca meciuri cât mai bune în Conference League.

„Eu sper că echipa să demonstreze tărie și să treacă peste acest moment. Una peste alta suntem totuși în Conference League.

Sper să picăm cu adversari care să ne dea posibilitatea să facem cât mai multe puncte și să aducem coeficientul lui României cât mai multe puncte. Să scăpăm de acest ghinion teribil.

Chiar îi recomand managerului general să pună mâna și să aibă discuții cu, eventual, un părinte de la vreo biserică, că astfel de ghinion n-am văzut niciodată.

Acastă am jucat slab și am spus și atunci. Astăzi, echipa a jucat ca și cum ar fi jucat acasă. Cu atitudine, caracter, angajament, tot ceea ce ne doream de la echipă, a concluzionat Pavel Badea.

FOTO. Penalty-ul care a trimis Craiova în Conference League

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