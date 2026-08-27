„Deja-vu” Pavel Badea, după eliminarea dramatică a Craiovei: „Credeam că culmea ghinionului a fost cu AEK” +14 foto
Pavel Badea/ Foto: Facebook @ U Craiova, sportpictures.eu/ montaj GOLAZO.ro
Europa League

„Deja-vu” Pavel Badea, după eliminarea dramatică a Craiovei: „Credeam că culmea ghinionului a fost cu AEK”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.08.2026, ora 21:51
alt-text Actualizat: 27.08.2026, ora 22:05
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Director la CS Universitatea Craiova susține că oltenii au avut același ghinion ca în partida din sezonul trecut cu AEK Atena din ultima etapă a fazei principale din Conference League.

Putea fi eroul Craiovei Laurențiu Popescu a apărat două penalty-uri, dar nu i-a putut salva pe olteni: „N-am înțeles repetarea”
Citește și
Putea fi eroul Craiovei Laurențiu Popescu a apărat două penalty-uri, dar nu i-a putut salva pe olteni: „N-am înțeles repetarea”
Citește mai mult
Putea fi eroul Craiovei Laurențiu Popescu a apărat două penalty-uri, dar nu i-a putut salva pe olteni: „N-am înțeles repetarea”

Ararat - Armenia - U Craiova 1-0. Pavel Badea: „Parcă trăim același deja-vu

„Cred că, la fel ca mine, sunt zeci, sute de mii de suporteri olteni. Trăim dezamăgirea imensă a situației în care joci foarte bine, ai enorm de multe acțiuni de poartă, din care nu reușești să concretizezi măcar una.

Joci contra unei echipe care nu ajunge la poartă în 90 de minute și te pomenești cu un penalty în minutul 93-94, care mai este și repetat.

Credeam că am avut culmea ghinionului în meciul cu AEK Atena, în cupele europene, când toate astrele au fost contra noastră și nu ne-am calificat în primăvara europeană. Astăzi, parcă trăim același deja-vu”, a declarat Pavel Badea la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

Ararat-Armenia - U Craiova Foto Facebook @Universitatea Craiova .jpeg
Ararat-Armenia - U Craiova Foto Facebook @Universitatea Craiova .jpeg

Galerie foto (14 imagini)

Ararat-Armenia - U Craiova Foto Facebook @Universitatea Craiova .jpeg Ararat-Armenia - U Craiova Foto Facebook @Universitatea Craiova .jpeg Ararat-Armenia - U Craiova Foto Facebook @Universitatea Craiova .jpeg Ararat-Armenia - U Craiova Foto Facebook @Universitatea Craiova.jpeg Ararat-Armenia - U Craiova Foto Facebook @Universitatea Craiova .jpeg
+14 Foto
labels.photo-gallery

Pavel Badea: „Sper că echipa să demonstreze tărie și să treacă peste acest moment”

Oficialul din Bănie își dorește ca acest moment să nu fie unul psihologic pentru formația antrenată de Filipe Coelho și să faca meciuri cât mai bune în Conference League.

„Eu sper că echipa să demonstreze tărie și să treacă peste acest moment. Una peste alta suntem totuși în Conference League.

Sper să picăm cu adversari care să ne dea posibilitatea să facem cât mai multe puncte și să aducem coeficientul lui României cât mai multe puncte. Să scăpăm de acest ghinion teribil.

Chiar îi recomand managerului general să pună mâna și să aibă discuții cu, eventual, un părinte de la vreo biserică, că astfel de ghinion n-am văzut niciodată.

Acastă am jucat slab și am spus și atunci. Astăzi, echipa a jucat ca și cum ar fi jucat acasă. Cu atitudine, caracter, angajament, tot ceea ce ne doream de la echipă, a concluzionat Pavel Badea.

FOTO. Penalty-ul care a trimis Craiova în Conference League

Galerie foto (12 imagini)

Ararat - Armenia - U Craiova. Penalty-ul repetat și golul marcat de Lima Foto captură VIDEO Sport .ro(1).jpg Ararat - Armenia - U Craiova. Penalty-ul repetat și golul marcat de Lima Foto captură VIDEO Sport.ro (2).jpg Ararat - Armenia - U Craiova. Penalty-ul repetat și golul marcat de Lima Foto captură VIDEO Sport.ro (3).jpg Ararat - Armenia - U Craiova. Penalty-ul repetat și golul marcat de Lima Foto captură VIDEO Sport .ro(4).jpg Ararat - Armenia - U Craiova. Penalty-ul repetat și golul marcat de Lima Foto captură VIDEO Sport.ro (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin
Liga Campionilor
20:16
Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin
Citește mai mult
Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin
Steaua, atac la FRF Comunicat amplu după ce a fost interzisă în play-off-ul din Liga 2. Amenință cu tribunalul
Liga 2
18:55
Steaua, atac la FRF Comunicat amplu după ce a fost interzisă în play-off-ul din Liga 2. Amenință cu tribunalul
Citește mai mult
Steaua, atac la FRF Comunicat amplu după ce a fost interzisă în play-off-ul din Liga 2. Amenință cu tribunalul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
INTERVIU VIDEO „Într-o biserică românească, femeile au mereu capul acoperit. Nu a fost așa”. Ce semnificație are acest detaliu pentru o cercetătoare româncă din Italia care a studiat ascensiunea AUR
Pavel Badea europa league u craiova ararat-armenia
Știrile zilei din sport
Craiova în Conference League LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală. Cum arată programul infernal
Conference League
09:25
Craiova în Conference League LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală. Cum arată programul infernal
Citește mai mult
Craiova în Conference League LIVE de la 14:00, tragerea la sorți pentru faza principală. Cum arată programul infernal
FCSB îl ia pe Drăguș! MM Stoica a aruncat bomba după eliminarea Craiovei: „Ăsta e feelingul meu”
Superliga
27.08
FCSB îl ia pe Drăguș! MM Stoica a aruncat bomba după eliminarea Craiovei: „Ăsta e feelingul meu”
Citește mai mult
FCSB îl ia pe Drăguș! MM Stoica a aruncat bomba după eliminarea Craiovei: „Ăsta e feelingul meu”
Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin
Liga Campionilor
27.08
Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin
Citește mai mult
Chivu îl înfruntă pe Mourinho! Tragerea la sorți a fazei principale din Liga Campionilor! Pe cine vor întâlni Man și Marin
Noi probleme pentru Craiova Lovitura primită după eliminarea din Europa League
Europa League
27.08
Noi probleme pentru Craiova Lovitura primită după eliminarea din Europa League
Citește mai mult
Noi probleme pentru Craiova Lovitura primită după eliminarea din Europa League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:55
A murit Nae Ungureanu Fostul mare jucător de la U Craiova și Steaua avea 69 de ani » Reacție cutremurătoare: „L-am găsit în casă”
A murit Nae Ungureanu Fostul mare jucător de la U Craiova și Steaua avea 69 de ani » Reacție cutremurătoare: „L-am găsit în casă”
09:40
Zenga crede în șansa lui Chivu Fostul portar al lui Inter, după tragerea la sorți din Liga Campionilor: „A apăsat bine butonul”
Zenga crede în șansa lui Chivu Fostul portar al lui Inter, după tragerea la sorți din Liga Campionilor: „A apăsat bine butonul”
10:41
Top weekend matches #3 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 28-30 august
Top weekend matches #3 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 28-30 august
09:15
Refuză să se predea La 46 de ani, Venus Williams revine la US Open și are parte de un duel special în primul tur
Refuză să se predea La 46 de ani, Venus Williams revine la US Open și are parte de un duel special în primul tur
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Top stiri
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut VIDEO. Nu e AI! Cum a fost surprins patronul FCSB în drum spre Athos
Diverse
27.08
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut VIDEO. Nu e AI! Cum a fost surprins patronul FCSB în drum spre Athos
Citește mai mult
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut VIDEO. Nu e AI! Cum a fost surprins patronul FCSB în drum spre Athos
Îl urmează pe Kopic Doi români vor face parte din staff-ul fostului antrenor de la Dinamo la Wieczysta Cracovia
Stranieri
27.08
Îl urmează pe Kopic Doi români vor face parte din staff-ul fostului antrenor de la Dinamo la Wieczysta Cracovia
Citește mai mult
Îl urmează pe Kopic Doi români vor face parte din staff-ul fostului antrenor de la Dinamo la Wieczysta Cracovia
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
Campionatul Mondial
27.08
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
Citește mai mult
UEFA a decis Ce se întâmplă cu planul europenilor de a boicota competițiile FIFA: „Nu este o înfrângere”
iMapp Bucharest revine cu o nouă ediție în Piața Constituției, în weekendul 19-20 septembrie. Lucrările de video mapping a șapte artiști vor fi proiectate pe Parlament
B365
27.08
iMapp Bucharest revine cu o nouă ediție în Piața Constituției, în weekendul 19-20 septembrie. Lucrările de video mapping a șapte artiști vor fi proiectate pe Parlament
Citește mai mult
iMapp Bucharest revine cu o nouă ediție în Piața Constituției, în weekendul 19-20 septembrie. Lucrările de video mapping a șapte artiști vor fi proiectate pe Parlament

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 39 dinamo bucuresti 21 rapid 26 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share