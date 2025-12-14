Pedri l-a întrecut pe Messi La 23 de ani, starul Barcelonei a doborât recordul legendei blaugrana
Publicat: 14.12.2025, ora 18:16
  • Barcelona - Osasuna 2-0. Pedri (23 de ani) a ajuns la 150 de meciuri în tricoul clubului catalan în La Liga și a doborât recordul deținut de Lionel Messi (38 de ani).

Sâmbătă, Barcelona a întâlnit Osasuna în cadrul etapei 16 din La Liga. Catalanii s-au impus cu scorul de 2-0, grație „dublei” reușite de Raphinha în minutele 70 și 86.

Pedri, mijlocașul catalanilor, a reușit și un assist la primul gol reușit de brazilian.

Pedri a doborât recordul deținut de Lionel Messi

Pedri a fost transferat în 2019 de Barcelona de la Las Palmas. A fost împrumutat un sezon la fosta sa echipă și, din 2020, a devenit o piesă importantă la mijlocul terenului pentru clubul blaugrana.

Odată cu apariția sa în meciul cu Osasuna de sâmbătă, Pedri a ajuns la 150 de prezențe în tricoul Barcelonei în La Liga și a devenit cel mai tânăr jucător care a reușit această performanță, scrie marca.com.

La doar 23 de ani și 18 zile, Pedri a doborât recordul deținut de Lionel Messi, care reușise aceeași performanță la 23 de ani și 121 de zile.

Starul argentinian atinsese acea cifră pe 23 octombrie 2010, într-un meci din etapa 8 din La Liga, cu Zaragoza. În acel meci, Messi a marcat o „dublă” și a stabilit scorul final: 2-0.

Câte meciuri a jucat Pedri pentru Barcelona în fiecare sezon al campionatului spaniol:

  • 2020/21 - 37 de meciuri
  • 2021/22 - 12
  • 2022/23 - 26
  • 2023/24 - 24
  • 2024/25 - 37
  • 2025/26 - 14, până acum
Când lucrurile se complică, dă-i mingea lui Pedri și el va rezolva totul Eric Garcia, fundaș Barcelona

În total, Pedri a jucat 220 de meciuri pentru Barcelona până acum și a marcat 28 de goluri.

În acest sezon, mijlocașul Barcelonei a jucat 18 meciuri pentru clubul catalan în toate competițiile, a înscris de două ori și a oferit 6 pase decisive.

140 de milioane de euro
este cota de piață a lui Pedri, conform Transfermarkt

