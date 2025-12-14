„L-a sunat Putin și i-a cântat” Cum poate președintele FIFA să se apropie de cei care influențează planeta
Infantino (în centru), la CM 2018, din Rusia, râzând alături de Putin și de prințul moștenitor saudit Bin Salman Foto: Imago
Diverse

„L-a sunat Putin și i-a cântat” Cum poate președintele FIFA să se apropie de cei care influențează planeta

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 14.12.2025, ora 16:28
alt-text Actualizat: 14.12.2025, ora 16:28
  • Gianni Infantino repetă ce a făcut Sepp Blatter timp de 17 ani ca președinte FIFA. 
  • Ambii elvețieni au avut relații apropiate cu șefii politici ai lumii. Și nu doar cu ei. 
  • Dezvăluiri legate de un președinte al forului mondial, Putin și Papa.

Gianni Infantino este tot mai contestat pentru legătura sa apropiată cu Donald Trump.

„S-a rupt ceva în mine” Colegul lui Drăgușin, devastat psihic după atacul hoților: „Frică, depresie, paranoia”
Citește și
„S-a rupt ceva în mine” Colegul lui Drăgușin, devastat psihic după atacul hoților: „Frică, depresie, paranoia”
Citește mai mult
„S-a rupt ceva în mine” Colegul lui Drăgușin, devastat psihic după atacul hoților: „Frică, depresie, paranoia”

În 2025, din 20 ianuarie, de când republicanul s-a întors la Casa Albă pentru al doilea mandat de președinte SUA, șeful FIFA a fost deseori văzut alături de el.

Infantino, Trump, Putin și prințul moștenitor saudit

Peste tot, inclusiv la reuniuni politice ale lui Trump. Și același Infantino a decis să-i ofere americanului Premiul FIFA pentru Pace, după ce Comitetul Nobel l-a ignorat când a acordat distincția sa.

Infantino și Trump, selfie la tragerea la sorți a grupelor CM 2026 Foto: Imago Infantino și Trump, selfie la tragerea la sorți a grupelor CM 2026 Foto: Imago
Infantino și Trump, selfie la tragerea la sorți a grupelor CM 2026 Foto: Imago

Elvețianul, 55 de ani, din 2016 președintele forului de la Zurich, nu a apărut doar împreună cu Trump.

A fost permanent lângă Vladimir Putin, când Rusia a organizat CM 2018, deși era în conflict cu Ucraina.

De atunci, vorbea și cu Mohammed bin Salman, controversatul prinț moștenitor saudit. În ultimul timp, relația s-a intensificat, după ce a devenit clar că Arabia Saudită va găzdui Mondialul din 2034.

Blatter și ziua de naștere din 2008: Putin și Papa Benedict

Infantino procedează exact cum făcea predecesorul său, Sepp Blatter, președintele FIFA între 1998 și 2015.

Elvețianul, acum în vârstă de 89 de ani, a fost puternic contestat, chiar de Infantino, tocmai pentru apropierea de cei care influențează lumea, inclusiv dictatori, în special din Africa.

Blatter și Putin, amuzați pe „Maracana” din Rio de Janeiro, la CM 2014, organizat în Brazilia. Foto: Imago Blatter și Putin, amuzați pe „Maracana” din Rio de Janeiro, la CM 2014, organizat în Brazilia. Foto: Imago
Blatter și Putin, amuzați pe „Maracana” din Rio de Janeiro, la CM 2014, organizat în Brazilia. Foto: Imago

The Times dezvăluie un exemplu al legăturii lui Blatter cu liderii planetei. Ce s-a întâmplat în 2008, când acesta își aniversa ziua de naștere, pe 10 martie. Împlinea 72 de ani, la un deceniu în fruntea FIFA.

O sursă bine plasată se afla în biroul lui Blatter când a sunat telefonul președintelui. Era Vladimir Putin. I-a cântat lui Blatter „La mulți ani” în engleză. În timp ce vorbeau, a apărut „apel în așteptare”. Papa aștepta să-i transmită lui Blatter urările sale The Times, jurnal englez

Putin, care se apropia de sfârșitul mandatului de președinte, urmând să devină prim-ministrul Rusiei, voia ca țara lui să organizeze CM 2018. În 2010, Blatter și Comitetul Executiv FIFA i-au dat acest drept. Au ales Rusia.

În acea perioadă, la Vatican era Papa Benedict XVI, germanul Joseph Ratzinger.

Citește și

Vor să scape de Blănuță Ce spune un fost mare atacant rus al lui Dinamo Kiev despre decizia clubului
Stranieri
11:42
Vor să scape de Blănuță Ce spune un fost mare atacant rus al lui Dinamo Kiev despre decizia clubului
Citește mai mult
Vor să scape de Blănuță Ce spune un fost mare atacant rus al lui Dinamo Kiev despre decizia clubului
Prietenul dictatorilor Personajul controversat pus de FIFA să decidă procesul de alegere a câștigătorilor Premiului pentru Pace
Campionate
12:32
Prietenul dictatorilor Personajul controversat pus de FIFA să decidă procesul de alegere a câștigătorilor Premiului pentru Pace
Citește mai mult
Prietenul dictatorilor Personajul controversat pus de FIFA să decidă procesul de alegere a câștigătorilor Premiului pentru Pace

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
FIFA Papa Benedict sepp blatter vladimir putin gianni infantino donald trump presedinte
Știrile zilei din sport
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Superliga
14:48
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Citește mai mult
Vassaras șochează la FCSB - Rapid! Șeful CCA se gândește să delege la derby doi arbitri care își vor încheia cariera odată cu acest meci
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Superliga
15:45
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11” în iarnă: „Vreau ceva puternic”
Citește mai mult
Revoluție la FCSB Campioana plănuiește să aducă jumătate de prim „11”  în iarnă: „Vreau ceva puternic”
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Formula 1
11:19
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Citește mai mult
„Jocuri murdare, minciuni” Dă vina pe fostul partener de la Red Bull pentru eșec: „Dacă îl dădeam afară mai repede, Max Verstappen ar fi fost campion!”
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9
Handbal
11:31
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9
Citește mai mult
Românce în top! Două „tricolore” ocupă locuri fruntașe după mondialul de handbal feminin, deși România a terminat pe 9
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:21
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
„De ce nu m-a luat pe mine Dumnezeu?” Ionel Ganea, copleșit de durere la 6 luni de la moartea fiului cel mic: „Nu era așa mare pierdere dacă mă duceam eu. Lumea mă uita repede”
19:05
Unirea Slobozia - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1 » Echipele de start
Unirea Slobozia - FCSB LIVE de la 20:30, în etapa #20 din Liga 1 » Echipele de start
19:04
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup
Maroc, prea tare pentru Olăroiu Emiratele Arabe Unite, înfrângere categorică în semifinalele FIFA Arab Cup 
20:02
Tănase a dat lovitura Cât ar fi câștigat vedeta de la FCSB din imobiliare + Cine și-ar fi cumpărat apartament în complex
Tănase a dat lovitura Cât ar fi câștigat vedeta de la FCSB din imobiliare + Cine și-ar fi cumpărat apartament în complex
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Top stiri din sport
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN”
Diverse
14:41
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN”
Citește mai mult
„Bolojan e greu de înlocuit” Declarații tari ale unui lider liberal: „PSD are minciuna în ADN”
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte
Diverse
13:35
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte
Citește mai mult
Procesul Burleanu - Prunea, închis după 4 ani Litigiul în care șeful FRF a cerut daune morale de 500.000 de lei a fost tranșat de Înalta Curte
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras
Superliga
13:47
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras
Citește mai mult
Colțescu primește derogare Arbitrul despre care MM Stoica a spus că „nu vreau să-l mai văd” va oficia în Liga 1 și la 49 de ani. Decizia lui Vassaras
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”
Diverse
13:55
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”
Citește mai mult
„Am început să aud împușcături” Fostul căpitan al Angliei, martor al masacrului din Australia: „Dintr-o dată, a apărut poliția”

Echipe/Competiții

fcsb 84 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 16 rapid 25 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
15.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share