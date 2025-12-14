„L-a sunat Putin și i-a cântat” Cum poate președintele FIFA să se apropie de cei care influențează planeta

Gianni Infantino repetă ce a făcut Sepp Blatter timp de 17 ani ca președinte FIFA.

Ambii elvețieni au avut relații apropiate cu șefii politici ai lumii. Și nu doar cu ei.

Dezvăluiri legate de un președinte al forului mondial, Putin și Papa.

Gianni Infantino este tot mai contestat pentru legătura sa apropiată cu Donald Trump.

În 2025, din 20 ianuarie, de când republicanul s-a întors la Casa Albă pentru al doilea mandat de președinte SUA, șeful FIFA a fost deseori văzut alături de el.

Infantino, Trump, Putin și prințul moștenitor saudit

Peste tot, inclusiv la reuniuni politice ale lui Trump. Și același Infantino a decis să-i ofere americanului Premiul FIFA pentru Pace, după ce Comitetul Nobel l-a ignorat când a acordat distincția sa.

Elvețianul, 55 de ani, din 2016 președintele forului de la Zurich, nu a apărut doar împreună cu Trump.

A fost permanent lângă Vladimir Putin, când Rusia a organizat CM 2018, deși era în conflict cu Ucraina.

De atunci, vorbea și cu Mohammed bin Salman, controversatul prinț moștenitor saudit. În ultimul timp, relația s-a intensificat, după ce a devenit clar că Arabia Saudită va găzdui Mondialul din 2034.

Blatter și ziua de naștere din 2008: Putin și Papa Benedict

Infantino procedează exact cum făcea predecesorul său, Sepp Blatter, președintele FIFA între 1998 și 2015.

Elvețianul, acum în vârstă de 89 de ani, a fost puternic contestat, chiar de Infantino, tocmai pentru apropierea de cei care influențează lumea, inclusiv dictatori, în special din Africa.

The Times dezvăluie un exemplu al legăturii lui Blatter cu liderii planetei. Ce s-a întâmplat în 2008, când acesta își aniversa ziua de naștere, pe 10 martie. Împlinea 72 de ani, la un deceniu în fruntea FIFA.

O sursă bine plasată se afla în biroul lui Blatter când a sunat telefonul președintelui. Era Vladimir Putin. I-a cântat lui Blatter „La mulți ani” în engleză. În timp ce vorbeau, a apărut „apel în așteptare”. Papa aștepta să-i transmită lui Blatter urările sale The Times, jurnal englez

Putin, care se apropia de sfârșitul mandatului de președinte, urmând să devină prim-ministrul Rusiei, voia ca țara lui să organizeze CM 2018. În 2010, Blatter și Comitetul Executiv FIFA i-au dat acest drept. Au ales Rusia.

În acea perioadă, la Vatican era Papa Benedict XVI, germanul Joseph Ratzinger.

