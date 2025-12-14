Vor să scape de Blănuță Ce spune un fost mare atacant rus al lui Dinamo Kiev despre decizia clubului
Vladislav Blănuță are contract până în 2030 la Dinamo Kiev Foto: Instagram Dinamo Kiev
Vor să scape de Blănuță Ce spune un fost mare atacant rus al lui Dinamo Kiev despre decizia clubului

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 14.12.2025, ora 11:42
alt-text Actualizat: 14.12.2025, ora 14:11
  • Dinamo Kiev vrea să se despartă de Vladislav Blănuță, nu doar din cauza presiunii ultrașilor, care nu uită scandalul mesajelor proruse, ci mai ales pentru că vârful nu reușește să se adapteze în Ucraina. 
  • Descoperă mai jos cum a reacționat un nume important al clubului alb-albastru legat de Blănuță.

Situația lui Vladislav Blănuță rămâne încă incertă și acum, la peste trei luni după ce s-a transferat la Dinamo Kiev.

Atacantul în vârstă de 23 de ani a semnat pe 2 septembrie un contract pe termen lung, până în 2030, dar scandalul legat de el și mai ales jocul său departe de așteptări l-au îndepărtat de echipă.

Oleg Salenko, despre Blănuță: „Dinamo Kiev nu știe unde să-l trimită”

Într-un moment când se speculează că e dorit la București, de Dinamo, chiar în această iarnă, un fost nume important al lui Dinamo Kiev sugerează că în capitala Ucrainei de-abia se așteaptă ruptura de Blănuță.

Blănuță (stânga), la antrenament, în Ucraina Foto: Instagram Dinamo Kiev Blănuță (stânga), la antrenament, în Ucraina Foto: Instagram Dinamo Kiev
Blănuță (stânga), la antrenament, în Ucraina Foto: Instagram Dinamo Kiev

Oleg Salenko, golgeterul Mondialului din 1994, cu naționala Rusiei, a vorbit despre lipsa unui număr 9 valoros la alb-albaștri, referindu-se și la român într-un interviu pentru Meta.ua.

Dinamo Kiev a găsit un vârf, însă acum nu știe unde să-l trimită Oleg Salenko, fost jucător la Dinamo Kiev

Sugerează cu acest „nu știe unde să-l trimită” că l-ar da oricui, doar să scape de el.

Oleg Salenko a înscris cinci goluri în meciul Rusia - Camerun 6-1, la CM 1994. A fost golgeterul turneului, cu 6 reușite, alături de Hristo Stoichkov. Foto: Imago Oleg Salenko a înscris cinci goluri în meciul Rusia - Camerun 6-1, la CM 1994. A fost golgeterul turneului, cu 6 reușite, alături de Hristo Stoichkov. Foto: Imago
Oleg Salenko a înscris cinci goluri în meciul Rusia - Camerun 6-1, la CM 1994. A fost golgeterul turneului, cu 6 reușite, alături de Hristo Stoichkov. Foto: Imago

Ultrașii lui Dinamo Kiev încă nu-l acceptă pe Blănuță

Deși patronul clubului, Igor Surkis, a negat în toamnă că vârful va fi vândut sau împrumutat în ianuarie, mulți fani ucraineni nu uită că Blănuță a postat mesaje proruse în plin război și continuă să-l conteste.

Blănuță a fost doar de două ori titular în Ucraina, o singură dată integralist. Foto: Instagram Dinamo Kiev Blănuță a fost doar de două ori titular în Ucraina, o singură dată integralist. Foto: Instagram Dinamo Kiev
Blănuță a fost doar de două ori titular în Ucraina, o singură dată integralist. Foto: Instagram Dinamo Kiev

Nu mai este presiunea de la început, când cereau să i se rezilieze imediat contractul, îl amenințau cu moartea și îl strigau „ciort” (diavol) sau aruncau cu vată spre el pe teren, numindu-l „vatnik” (cei care susțin Rusia în conflict), dar ultrașii încă nu-l acceptă și vor să-l vadă plecat.

303 minute
a jucat Blănuță în zece meciuri la Dinamo Kiev în toate competițiile, de la începutul lui septembrie

Blănuță nu mai joacă de peste o lună în Ucraina

În același timp, jucătorul nu reușește să se adapteze la Kiev.

A înscris un singur gol în toamnă și nu a mai fost folosit deloc în ultimele cinci meciuri, trei în campionat și două în Conference League.

2 milioane de euro
valorează Blănuță în acest moment, potrivit Transfermarkt

Din 9 noiembrie, când a apărut nouă minute, a rămas pe banca de rezerve sau nu a fost în lot.

Mai ales după ce antrenorul Oleksandr Shovkovskyi a fost demis și înlocuit, interimar, de Igor Kostyuk, promovat de la echipa U19 a clubului.

35 de zile
au trecut de când Blănuță nu a mai jucat la Dinamo Kiev

dinamo bucuresti Dinamo Kiev ucraina Vladislav Blănuță Oleg Salenko
