Benzema a găsit problema Explicații pentru criză de rezultate traversată de Real Madrid: „Asta le lipsește!”

Karim Benzema (37 de ani), fostul atacant al celor de la Real Madrid, a încercat să explice criza de rezultate a echipei de pe „Santiago Bernabeu”.

„Galacticii” au obținut doar două victorii în ultimele opt meciuri.

Real Madrid trece printr-o perioadă tulbure. Din cauza lipsei de rezultate, s-a vorbit inclusiv despre o potențială demitere a lui Xabi Alonso.

Karim Benzema a identificat care e problema celor de la Real Madrid: „Trebuie să înțeleagă”

Atacant la Real timp de 14 sezoane, Benzema a vorbit despre principala problemă a madrilenilor.

„ Ceea ce le lipsește este pur și simplu o conexiune. Între Mbappe, Vinicius, Bellingham și Rodrygo. Fiecare trebuie să știe ce să facă pe teren.

Bellingham trebuie să înțeleagă că el este mijlocașul ofensiv, nu marcatorul. Mbappe este marcatorul, nu mijlocașul ofensiv. Vinicius nu este mijlocaș defensiv, este extremă stânga.

Atâta timp cât toți știu ce să facă pe teren, asta e tot. Pentru că vorbim despre jucători care sunt printre cei mai buni zece din lume și toți sunt în aceeași echipă”, a spus Karim Benzema, pentru L'Equipe, potrivit marca.com.

Nu există un jucător mai experimentat care să le poată spune lui Bellingham, Mbappe sau Vinicius că fac ceva greșit. Deci e complicat... Antrenorul, în opinia mea, o spune, dar într-un mod diferit Karim Benzema, fost jucător Real Madrid

Karim Benzema, mesaj pentru jucătorii de la Real Madrid: „Toți contribuie cu ceva. Trebuie să accepți”

Întrebat dacă Xabi Alonso ar putea face ceva pentru a-i uni pe cei din vestiar, atacantul francez a răspuns:

„Nu, antrenorul nu poate face nimic. Are nume, e cel mai bun jucător (n.r. Kylian Mbappe). După aceea, e o chestiune de jucători… În cazul în care coechipierul tău e mai bun decât tine, trebuie să accepți.

Problema e să nu accepți că jucătorul din fața ta marchează mai multe goluri. De aceea ai probleme când ai cinci sau șase jucători grozavi împreună.

Toți contribuie cu ceva. Și, până la urmă, marcatorul primește întotdeauna puțin mai multă atenție decât ceilalți. Dar are mereu nevoie de ceilalți! Nu poți face totul singur”, a continuat Karim Benzema.

Criza de rezultate de la Real Madrid

Deși se află pe locul 2 în La Liga, diferența dintre madrileni și liderul FC Barcelona este una considerabilă, de șapte puncte, însă Real nu a evoluat încă în etapa 17. Va juca pe terenul lui Alaves.

De asemenea, după victoria din „El Clasico”, Real Madrid a mai câștigat doar 3 meciuri din 9 disputate, două succese fiind obținute în La Liga și unul în Liga Campionilor.

Ultimele 9 rezultate înregistrate de Real Madrid:

La Liga, Real Madrid - Valencia, 4-0

- Valencia, 4-0 Liga Campionilor, Liverpool - Real Madrid , 1-0

, 1-0 La Liga, Rayo Vallecano - Real Madrid , 0-0

, 0-0 La Liga, Elche - Real Madrid , 2-2

, 2-2 Liga Campionilor, Olympiacos - Real Madrid , 3-4

, 3-4 La Liga, Girona - Real Madrid , 1-1

, 1-1 Liga Campionilor, Real Madrid - Manchester City, 1-2

