- Peter Crouch (44 de ani), fostul atacant al naționalei Angliei, s-a numărat printre copiii care i-au însoțit pe jucători la un meci din liga a 7-a.
Crouch a ajuns în această situație după ce a terminat ultimul sezonul trecut în liga sa de Fantasy Premier League.
Peter Crouch, „player escort” la un meci din liga a 7-a a Angliei
După ce a terminat ultimul, Peter Crouch a fost pus de prietenii săi să intre pe gazon alături de copiii care i-au însoțit pe jucătorii echipei Farnham Town, din liga a 7-a engleză, conform news.ro.
Peter Crouch l-a însoțit pe Jack Dean, fundaș al clubului britanic. Situația a fost una de-a dreptul comică, deoarece Crouch, datorită înălțimii sale de 2.01 m, l-a eclipsat total pe fotbalist.
Peter Crouch a jucat 42 de meciuri pentru naționala Angliei, reușind să înscrie de 22 de ori. Acesta s-a retras în anul 2019, ultimul său club fiind Burnley.
De-a lungul carierei sale, Crouch a jucat la echipe precum Aston Villa, Liverpool, Southampton sau Tottenham.