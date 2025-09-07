România U21 rămâne în provincie Unde vor juca „tricolorii” mici partidele de pe teren propriu din această toamnă

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat unde va juca naționala U21 meciurile de pe teren propriu, din această toamnă.

Selecționata lui Costin Curelea luptă pentru calificarea la Campionatul European din vara anului 2027, turneu final care se va juca în Albania și Serbia.

Naționala de tineret rămâne în provincie

După ce a disputat primul meci din campania de calificare la Iași, scor 0-0 cu Kosovo, naționala de tineret rămâne în provincie pentru restul meciurilor din acest an.

Formația lui Costin Curelea va disputa trei partide pe teren propriu în această toamnă, cu Serbia, Cipru și Spania.

Partida amicală cu Serbia se va juca pe 10 octombrie, la Arad, pe stadionul „Francisc von Neumann”, casa celor de la UTA Arad.

4 prezențe consecutive are România U21, la turneele finale de Campionat European

Pe 14 octombrie, „tricolorii” mici vor evolua contra Ciprului, la Cluj-Napoca, pe arena „Dr. Constantin Rădulescu”, stadionul celor de la CFR Cluj. Meciul va conta pentru etapa #3 a preliminariilor.

Ultimul meci pe care îl va disputa naționala de tineret pe teren propriu în 2025 este cel cu Spania. Partida se va disputa pe „Municipalul” din Sibiu, pe 18 noiembrie.

Programul României U21 în preliminariile CE:

9 septembrie: San Marino - România

14 octombrie: România - Cipru (Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu, Cluj-Napoca)

- Cipru (Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu, Cluj-Napoca) 14 noiembrie: Finlanda - România

18 noiembrie: România - Spania (Stadionul Municipal, Sibiu)

- Spania (Stadionul Municipal, Sibiu) 27 martie 2026: Kosovo - România

31 martie 2026: România - San Marino

- San Marino 25 septembrie 2026: Cipru - România

30 septembrie 2026: România - Finlanda

- Finlanda 6 octombrie 2026: Spania - România

