Giovanni Becali (73 de ani), impresarul lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), consideră că portarul a fost nedreptățit că nu a jucat în partida contra Canadei, 0-3.

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a transmis că se va baza pe serviciile lui Horațiu Moldovan (27 de ani) și în partida contra Ciprului, de marți.

Duelul dintre România și Cipru, din preliminariile CM2026, se va disputa marți, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Horațiu Moldovan a fost portarul titular al Românei în partida amicală împotriva Canadei, meci la care a comis o gafă uluitoare la golul doi al americanilor.

Giovanni Becali, revoltat că Târnovanu este rezervă: „I se face o măgărie”

Decizia lui Mircea Lucescu l-a revoltat pe Giovanni Becali, care consideră că Ștefan Târnovanu merită să apere buturile naționalei.

„ Lui Târnovanu i se face o măgărie! În ultimii trei ani, a fost jucătorul numărul unu al campionatului românesc. A fost cel mai în formă, a mers în optimile Europa League și a luat două campionate. Dar asta e!

Până la urmă, decide doar selecționerul. Asta e părerea mea. În rest, mai sunt milioane de păreri. Nu știu ce formă are sau n-are Moldovan. Știu doar că lui Târnovanu i se face o nedreptate”, a declarat Giovanni Becali, potrivit prosport.ro.

10 luni au trecut de la ultimul meci în care Ștefan Târnovanu a jucat pentru România. Atunci, portarul a fost utilizat în partida contra Ciprului, din Liga Națiunilor, 4-1

Mircea Lucescu va miza pe Moldovan și în meciul cu Cipru

Horațiu Moldovan a gafat, în minutul 22 al amicalului împotriva Canadei, 0-3, când a încercat să îl dribleze pe Ahmed, însă nu a avut sorți de izbândă. Greșeala portarului celor de la Real Oviedo s-a soldat cu gol.

Totuși, în ciuda greșeli goalkeeper-ului, Mircea Lucescu a transmis că îl va utiliza și în partida contra Ciprului, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

„La golul doi e o greşeală, pentru că un portar nu poate să dribleze în faţa porţii. În lateral se mai întâmplă, dar în faţa porţii în niciun caz. Pesemne Moldovan s-a relaxat, a fost prea încrezător, asta a fost.

El sigur că va rămâne în poartă pentru meciul cu Cipru, el trebuie să se revanşeze pentru gafa pe care a făcut-o azi şi pentru nesiguranţa arătată. Pentru că şi la golul trei a avut parte din vină”, a declarat selecționerul României, la finalul partidei amicale pierdută împotriva Canadei, 0-3.

Clasamentul Grupei H

Meciuri (golaveraj) Puncte 1. Bosnia 4 (10-1) 12 2. Austria 3 (7-1) 9 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 4 (3-5) 3 5. San Marino 5 (1-18) 0

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport