- Giovanni Becali (73 de ani), impresarul lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), consideră că portarul a fost nedreptățit că nu a jucat în partida contra Canadei, 0-3.
- Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a transmis că se va baza pe serviciile lui Horațiu Moldovan (27 de ani) și în partida contra Ciprului, de marți.
- Duelul dintre România și Cipru, din preliminariile CM2026, se va disputa marți, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
Horațiu Moldovan a fost portarul titular al Românei în partida amicală împotriva Canadei, meci la care a comis o gafă uluitoare la golul doi al americanilor.
Giovanni Becali, revoltat că Târnovanu este rezervă: „I se face o măgărie”
Decizia lui Mircea Lucescu l-a revoltat pe Giovanni Becali, care consideră că Ștefan Târnovanu merită să apere buturile naționalei.
„Lui Târnovanu i se face o măgărie! În ultimii trei ani, a fost jucătorul numărul unu al campionatului românesc. A fost cel mai în formă, a mers în optimile Europa League și a luat două campionate. Dar asta e!
Până la urmă, decide doar selecționerul. Asta e părerea mea. În rest, mai sunt milioane de păreri. Nu știu ce formă are sau n-are Moldovan. Știu doar că lui Târnovanu i se face o nedreptate”, a declarat Giovanni Becali, potrivit prosport.ro.
Mircea Lucescu va miza pe Moldovan și în meciul cu Cipru
Horațiu Moldovan a gafat, în minutul 22 al amicalului împotriva Canadei, 0-3, când a încercat să îl dribleze pe Ahmed, însă nu a avut sorți de izbândă. Greșeala portarului celor de la Real Oviedo s-a soldat cu gol.
Totuși, în ciuda greșeli goalkeeper-ului, Mircea Lucescu a transmis că îl va utiliza și în partida contra Ciprului, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
„La golul doi e o greşeală, pentru că un portar nu poate să dribleze în faţa porţii. În lateral se mai întâmplă, dar în faţa porţii în niciun caz. Pesemne Moldovan s-a relaxat, a fost prea încrezător, asta a fost.
El sigur că va rămâne în poartă pentru meciul cu Cipru, el trebuie să se revanşeze pentru gafa pe care a făcut-o azi şi pentru nesiguranţa arătată. Pentru că şi la golul trei a avut parte din vină”, a declarat selecționerul României, la finalul partidei amicale pierdută împotriva Canadei, 0-3.
Clasamentul Grupei H
|Meciuri (golaveraj)
|Puncte
|1. Bosnia
|4 (10-1)
|12
|2. Austria
|3 (7-1)
|9
|3. România
|4 (8-4)
|6
|4. Cipru
|4 (3-5)
|3
|5. San Marino
|5 (1-18)
|0