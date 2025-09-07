Îl atacă pe Lucescu Revoltat că selecționerul refuză să-l titularizeze pe Târnovanu: „I se face o măgărie!” +10 foto
Ștefan Târnovanu FOTO: Imago
Îl atacă pe Lucescu Revoltat că selecționerul refuză să-l titularizeze pe Târnovanu: „I se face o măgărie!”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 07.09.2025, ora 20:07
alt-text Actualizat: 07.09.2025, ora 20:08
  • Giovanni Becali (73 de ani), impresarul lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), consideră că portarul a fost nedreptățit că nu a jucat în partida contra Canadei, 0-3.
  • Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a transmis că se va baza pe serviciile lui Horațiu Moldovan (27 de ani) și în partida contra Ciprului, de marți.
  • Duelul dintre România și Cipru, din preliminariile CM2026, se va disputa marți, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Horațiu Moldovan a fost portarul titular al Românei în partida amicală împotriva Canadei, meci la care a comis o gafă uluitoare la golul doi al americanilor.

Giovanni Becali, revoltat că Târnovanu este rezervă: „I se face o măgărie”

Decizia lui Mircea Lucescu l-a revoltat pe Giovanni Becali, care consideră că Ștefan Târnovanu merită să apere buturile naționalei.

Lui Târnovanu i se face o măgărie! În ultimii trei ani, a fost jucătorul numărul unu al campionatului românesc. A fost cel mai în formă, a mers în optimile Europa League și a luat două campionate. Dar asta e!

Până la urmă, decide doar selecționerul. Asta e părerea mea. În rest, mai sunt milioane de păreri. Nu știu ce formă are sau n-are Moldovan. Știu doar că lui Târnovanu i se face o nedreptate”, a declarat Giovanni Becali, potrivit prosport.ro.

10 luni
au trecut de la ultimul meci în care Ștefan Târnovanu a jucat pentru România. Atunci, portarul a fost utilizat în partida contra Ciprului, din Liga Națiunilor, 4-1

Mircea Lucescu va miza pe Moldovan și în meciul cu Cipru

Horațiu Moldovan a gafat, în minutul 22 al amicalului împotriva Canadei, 0-3, când a încercat să îl dribleze pe Ahmed, însă nu a avut sorți de izbândă. Greșeala portarului celor de la Real Oviedo s-a soldat cu gol.

Totuși, în ciuda greșeli goalkeeper-ului, Mircea Lucescu a transmis că îl va utiliza și în partida contra Ciprului, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

„La golul doi e o greşeală, pentru că un portar nu poate să dribleze în faţa porţii. În lateral se mai întâmplă, dar în faţa porţii în niciun caz. Pesemne Moldovan s-a relaxat, a fost prea încrezător, asta a fost.

El sigur că va rămâne în poartă pentru meciul cu Cipru, el trebuie să se revanşeze pentru gafa pe care a făcut-o azi şi pentru nesiguranţa arătată. Pentru că şi la golul trei a avut parte din vină”, a declarat selecționerul României, la finalul partidei amicale pierdută împotriva Canadei, 0-3.

Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1
Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1

Galerie foto (10 imagini)

Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1 Gafă comisă de Horațiu Moldovan în România - Canada FOTO Captură video Antena 1
+10 Foto
Clasamentul Grupei H

Meciuri (golaveraj)Puncte
1. Bosnia4 (10-1)12
2. Austria3 (7-1)9
3. România4 (8-4)6
4. Cipru4 (3-5)3
5. San Marino5 (1-18)0

echipa nationala a romaniei horatiu moldovan giovanni becali stefan tarnovanu
