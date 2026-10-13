Caz șocant în Spania Portarul lui Villarreal a fost victima unui jaf armat în propria locuință, chiar în ziua meciului cu Napoli

Peter Gulacsi (36 de ani), portarul celor de la Villarreal, a fost victima unui jaf armat, marți dimineață, chiar în ziua meciului din Liga Campionilor, contra celor de la Napoli.

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Goalkeeper-ul maghiar a ajuns în La Liga în vara acestui an, iar la momentul jafului se afla în propria locuință, alături de familie.

Peter Gulacsi, în stare de șoc după un jaf armat în propria casă

Gulacsi urma să apere poarta lui Villarreal marți seară, în duelul cu Napoli din etapa #2 a Ligii Campionilor.

Însă, în prima partea a zilei, veteranul „Submarinului Galben” a fost victima unui atac armat, în propria locuință, în timp ce se afla alături de soție și cei doi copii ai săi.

Din fericire, niciunul dintre ei nu a fost rănit, însă impactul emoțional a fost unul uriaș, Gulacsi nefiind în stare să intre pe teren în partida contra italienilor, potrivit marca.com.

Locul său în poartă a fost luat de brazilianul Luiz Junior, cel care a apărat în startul sezonului, dar care a trecut apoi pe bancă la ultimele 5 partide, Gulacsi obținând postul de titular.

Fostul portar al naționalei Ungariei a ajuns în Spania după 11 ani petrecuți la Red Bull Leipzig, alături de care a câștigat o Cupă a Germaniei.

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