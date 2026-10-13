Caz șocant în Spania Portarul lui Villarreal a fost victima unui jaf armat în propria locuință, chiar în ziua meciului cu Napoli
Peter Gulacsi. Foto: IMAGO
Liga Campionilor

Caz șocant în Spania Portarul lui Villarreal a fost victima unui jaf armat în propria locuință, chiar în ziua meciului cu Napoli

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 22:10
alt-text Actualizat: 13.10.2026, ora 22:11
  • Peter Gulacsi (36 de ani), portarul celor de la Villarreal, a fost victima unui jaf armat, marți dimineață, chiar în ziua meciului din Liga Campionilor, contra celor de la Napoli.
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Goalkeeper-ul maghiar a ajuns în La Liga în vara acestui an, iar la momentul jafului se afla în propria locuință, alături de familie.

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Peter Gulacsi, în stare de șoc după un jaf armat în propria casă

Gulacsi urma să apere poarta lui Villarreal marți seară, în duelul cu Napoli din etapa #2 a Ligii Campionilor.

Însă, în prima partea a zilei, veteranul „Submarinului Galben” a fost victima unui atac armat, în propria locuință, în timp ce se afla alături de soție și cei doi copii ai săi.

Din fericire, niciunul dintre ei nu a fost rănit, însă impactul emoțional a fost unul uriaș, Gulacsi nefiind în stare să intre pe teren în partida contra italienilor, potrivit marca.com.

Locul său în poartă a fost luat de brazilianul Luiz Junior, cel care a apărat în startul sezonului, dar care a trecut apoi pe bancă la ultimele 5 partide, Gulacsi obținând postul de titular.

Fostul portar al naționalei Ungariei a ajuns în Spania după 11 ani petrecuți la Red Bull Leipzig, alături de care a câștigat o Cupă a Germaniei.

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