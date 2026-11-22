Alexandru Fosa, impresarul lui Petru Popescu (24 de ani), a dezvăluit cum s-a realizat transferul atacantului de la Petrocub Hîncești la FCSB.

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FCSB a oficializat primul transfer pentru perioada de mercato din iarnă. Petru Popescu, atacant al naționalei Republicii Moldova, a semnat un contract valabil doi ani și se va alătura echipei în ianuarie 2027.

Impresarul lui Petru Popescu: „Eu sunt fan nea Gigi. Nu pot să spun că am negociat”

Gigi Becali a plătit 250.000 de euro pentru transferul fotbalistului, care va avea un salariu lunar de 10.000 de euro.

„Pe nea Gigi îl știe toată lumea. Adică eu sunt fan nea Gigi, ca să înțelegi. Eu îl ascult, nu știu de ce, dar mie îmi place nea Gigi.

Acum nu o zic așa pentru că, uite, când vine jucătorul meu acolo, cumva încerc să fiu sau să mă dau pe lângă nea Gigi. Nu, eu chiar am început să-L iubesc pe Dumnezeu datorită lui. Mă crezi?

Cu toată sinceritatea îți spun, eu urmăresc foarte atent ceea ce spune el. Mie îmi plac toate poveștile lui, despre viață, despre credință. Eu îl urmăresc încă de când eram copil. Știu toate experiențele lui nea Gigi”, a declarat Fosa, potrivit primasport.ro.

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Impresarul a explicat apoi că negocierile pentru salariul atacantului au fost foarte scurte, deoarece Becali a venit direct cu o ofertă.

„Nu pot să spun că noi am negociat. El ne-a dat din prima oferta. La salariu a zis: «Alex, pot să-ți dau 10.000».

La suma de transfer a fost puțin diferit, pentru că eu l-am propus și m-a întrebat: «Și cât vrei, măi, copile?».

Noi aveam o anumită sumă de la Petrocub, dar, după golurile de la națională, sigur că valoarea lui a crescut și erau și alte oferte.

Și am negociat și am ajuns la 250.000 de euro”, a explicat agentul.

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Alexandru Fosa a vorbit și despre presiunea pe care noul atacant ar putea să o resimtă la FCSB, având în vedere declarațiile publice ale lui Gigi Becali despre jucătorii săi.

„Mulți dintre cunoscuți i-au spus în privat: «Măi, Petre, poate nu e momentul, că nu știu ce, că-l știi pe nea Gigi, că o să pună presiune pe tine». Dar nu în fiecare zi apare o asemenea șansă, înțelegi? Orice s-ar întâmpla.

El știe care sunt pretențiile, nu ale lui Gigi, ci ale echipei în general, pentru că vine să facă performanță, nu să judece pretențiile lui nea Gigi.

El vine să facă performanță, noi asta ne-am propus ca obiectiv. Pe noi nu ne interesează ce o să zică. E patronul echipei, e un om important, e omul care i-a oferit șansa, dar asta nu înseamnă că Petru va juca cu frică pentru ceea ce ar putea spune nea Gigi”, a declarat Fosa.

Eu cred că va demonstra că nu a ajuns întâmplător acolo. Nu orice fotbalist are întotdeauna zile bune, există și meciuri mai puțin reușite. Este absolut firesc. Sunt sigur că va face față și că nu îl va afecta. Cred că nea Gigi va fi indulgent, mai ales că acum este și un staff bun la FCSB Alexandru Fosa, impresarul lui Petru Popescu

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