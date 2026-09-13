Foden, eliminat! FOTO: Gest violent în meciul United - City! Primul roșu al carierei în Premier League pentru starul lui Maresca!

- MAN.UNITED - MAN.CITY. Phil Foden (26 de ani), mijlocașul ofensiv al „cetățenilor”, a fost eliminat pentru un gest nesportiv.
În minutul 23 al derby-ului de pe „Old Trafford”, Foden a primit o minge în tușă de la Matheus Nunes.
Fotbalistul celor de la Manchester City a fost șicanat de Bruno Fernandes și s-a prăbușit pe gazon.
FOTO: Phil Foden, eliminat în derby-ul Manchester
În timp ce englezul se afla la pământ, căpitanul lui United l-a lovit cu piciorul în spate, în încercarea de a continua faza.
Foden a reacționat imediat și i-a aplicat portughezului o lovitură cu ambele picioare în zona abdomenului.
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Arbitrul Michael Oliver nu a stat la discuții și i-a arătat direct cartonașul roșu internaționalului englez.
Faza a fost verificată și în camera VAR, însă decizia nu a fost întoarsă. Bruno Fernandes a scăpat basma curată, deși reluările au arătat că portughezul a fost cel care l-a provocat pe Foden.
Phil Foden, al doilea cartonaș roșu din carieră
Pentru fotbalistul „cetățenilor” eliminarea din meciul cu Manchester United a fost prima a carierei în Premier League.
În schimb, Foden mai văzuse cartonașul roșu într-un meci jucat de City cu Atalanta pe 22 octombrie 2019 în Liga Campionilor.
Potrivit OPTA, internaționalul englez este doar al doilea jucător din istoria lui Manchester City eliminat într-un derby cu United în era Premier League.
Primul a fost italianul Bernardo Corradi în 2006.
La pauză, United și City erau la egalitate, scor 0-0.