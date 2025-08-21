- Fulham, formație care evoluează în Premier League, ar fi interesată de Philip Otele (26 de ani), fostul fotbalist al celor de la UTA Arad și CFR Cluj.
După ce a avut evoluții bune la Basel, Philip Otele ar putea ajunge în Premier League.
Philip Otele ar putea ajunge la Fulham
Conform celor de la bbc.com, Fulham l-a urmărit pe Otele în ultima perioadă, nigerianul fiind văzut ca o reală soluție pentru compartimentul ofensiv al formației din Anglia.
Prețul lui Otele ar ajunge la aproximativ 17 milioane de euro, fiind o opțiune mai ieftină pentru Fulham, în comparație cu Reiss Nelson de la Arsenal sau Kevin de la Shakhtar Donetsk.
În startul acestui sezon, Otele a reușit să marcheze două goluri și să ofere două pase decisive în tricoul celor de la Basel.
Otele este văzut drept o varianta de înlocuitor pentru Rodrigo Muniz, fotbalist dorit de italienii de la Atalanta.
- Philip Otele a petrecut o scurtă perioadă în Anglia la vârsta de 14 ani, atunci când a fost prezent la un trial al celor de la Arsenal.
În perioada petrecută în România, Otele a marcat 11 goluri în 58 de meciuri pentru UTA Arad. De asemenea, la CFR Cluj acesta a marcat de 18 ori în 45 de partide.