Fulham, formație care evoluează în Premier League, ar fi interesată de Philip Otele (26 de ani), fostul fotbalist al celor de la UTA Arad și CFR Cluj.

După ce a avut evoluții bune la Basel, Philip Otele ar putea ajunge în Premier League.

Philip Otele ar putea ajunge la Fulham

Conform celor de la bbc.com, Fulham l-a urmărit pe Otele în ultima perioadă, nigerianul fiind văzut ca o reală soluție pentru compartimentul ofensiv al formației din Anglia.

Prețul lui Otele ar ajunge la aproximativ 17 milioane de euro, fiind o opțiune mai ieftină pentru Fulham, în comparație cu Reiss Nelson de la Arsenal sau Kevin de la Shakhtar Donetsk.

În startul acestui sezon, Otele a reușit să marcheze două goluri și să ofere două pase decisive în tricoul celor de la Basel.

4 milioane de euro este cota lui Philip Otele, conform Transfermarkt

Otele este văzut drept o varianta de înlocuitor pentru Rodrigo Muniz, fotbalist dorit de italienii de la Atalanta.

Philip Otele a petrecut o scurtă perioadă în Anglia la vârsta de 14 ani, atunci când a fost prezent la un trial al celor de la Arsenal.

În perioada petrecută în România, Otele a marcat 11 goluri în 58 de meciuri pentru UTA Arad. De asemenea, la CFR Cluj acesta a marcat de 18 ori în 45 de partide.

