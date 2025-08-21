„Rivalitatea lor va da în clocot” Fost pilot de Formula 1, despre lupta dintre Norris și Piastri pentru titlul de campion mondial 

David Coulthard (54 de ani) a vorbit despre rivalitatea dintre Lando Norris (25 de ani) și Oscar Piastri (24 de ani) în lupta pentru titlul de campion în Formula 1.

În acest moment, doar 9 puncte îi despart în clasament pe cei doi piloți de la McLaren, pe primul loc fiind australianul Piastri care are 284 de puncte.

Coulthard, despre rivalitatea dintre Norris și Piastri

David Coulthard, fost pilot de Formula 1 cu 13 Grand Prix-uri câștigate, a vorbit despre rivalitatea piloților de la McLaren și a precizat că „va da în clocot” spre finalul sezonului, scrie motorsports.com.

Colegul tău de echipă nu este prietenul tău. Este cel mai mare rival al tău. David Coulthard

De asemenea, David Coulthard a explicat și în ce constă o rivalitate între doi piloți și a vorbit despre relația cu fostul său adversar, finlandezul Mika Hakkinen.

„Succesul tău este eșecul lui și invers. Și te bucuri de eșecul lui.

Așadar, în acest sens, orice sportiv sau sportivă va înțelege perfect că nu poți simți plăcere în succesul altcuiva atunci când încerci să-l învingi. Îl poți admira, îi poți strânge mâna și îți poți arăta respectul, dar dacă ești fericit ca adversarul tău să te învingă, nu e OK.

Acestea sunt situații dificile pe care inevitabil le vom vedea cum dau în clocot la McLaren, la fel ca în cazul lui Lando și Oscar.

Unul dintre ei va fi campion mondial anul acesta și ar putea fi singura șansă pe care o vor avea. McLaren-ul de anul viitor s-ar putea să nu fie bun”, a declarat David Coulthard în cadrul podcastului Indo Sport.

David Coulthard a făcut referire la experiența personală și a vorbit despre rivalitatea pe care o avea cu Mika Hakkinen. Odată cu trecerea anilor, relația lor s-a schimbat.

„Relația de acum dintre noi este grozavă. Dar au fost momente în care nu l-am putut suporta. Era enervant. Și au fost momente, știu eu, în care nu m-a putut suporta”.

