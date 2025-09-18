Cristian Geambașu 50 de ani de Wish You Were Here
Opinii

Cristian Geambașu 50 de ani de Wish You Were Here

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 18.09.2025, ora 14:04
alt-text Actualizat: 18.09.2025, ora 14:04
  • Se împlinește o jumătate de secol de la lansarea unuia dintre albumele-cult ale rock-ului progresiv. Ale muzicii contemporane în general. Cine crede că este o exagerare este invitat la o audiție. În orice format dorește. Analogic sau digital. Pe casetă audio, CD, DVD sau Bluray. De preferat totuși pe vinil.

50 de ani este vârsta la care nu mai poți ignora semnele reculului. Începi să îmbătrânești și intri în război cu tine. Revolta este inutilă. Nici o casă nu mai este tânără după o jumătate de secol, dar un om.

Ce înseamnă însă 50 de ani pentru un album de muzică? Miroase a vechi? Dacă e vinil, bineînțeles. S-a demodat? Clar. Este depășit? Cum altfel? Mesajul lui nu mai este actual? Căci da, acum 50 de ani muzica transmitea mesaje și mai puțin senzații epidermice.

Poate o lucrare muzicală post-clasică să treacă proba timpului? Avem un exemplu la îndemână, să-l folosim!

De la „Obladi, oblada” la „Careful with that axe, Eugene!”

„Wish You Were Here”, al 9-lea album de studio Pink Floyd, a fost lansat în septembrie 1975, fix în urmă cu 50 de ani, în perioada de maximă putere creatoare a trupei.

Coperta albumului „Wish You Were Here” Coperta albumului „Wish You Were Here”
Coperta albumului „Wish You Were Here”

Roger Waters și Rick Wright aveau 32 de ani, Nick Mason, 31, David Gilmour, 29. Cei 4 membri legendari ai trupei londoneze erau încă tineri, dar nu mai erau niște puști care voiau să șocheze lumea cu incursiunile lor muzical psyhedelice.

De la naivul „Obladi, oblada” al Beatles-ilor, pe care se legănau domnișoarele din UK și din lumea largă, Pink Floyd te arunca brutal în anxietatea din „Careful with that axe, Eugene!”. Ori în atmosfera misterios sumbră din „Echoes”, care și-a găsit ilustrarea video și audio magistrală în filmul „Live at Pompeii” regizat de Adrian Maben.

Au avut fereastra temporală potrivită

Publicul tânăr al anilor '70, generația hippie, ulterior identificată ca fiind aceea a boomerilor, era permeabil(ă) la experimente intelectuale. Și senzorial-chimice.

Pink Floyd și alte mari trupe ale rockului progresiv nu ar fi germinat atât de spectaculos 20 de ani mai târziu, când lumea a migrat spre flu, flu și hi, hi, ha, ha, ha.

În 1975, după perioade de căutări, crize identitare și eforturi de a se impune pe o piață totuși mult mai pregătită să participe la revoluții culturale decât acum, foștii colegi ai secției de arhitectură a London Polytechnic depășiseră perioada de avangardism turbulent din epoca Syd Barrett.

Waters prelua puterea, dar încă se lucra în echipă

Lucru pe care fundamentaliștii Pink Floyd îl regretă și azi. Angajându-se în compoziții mai cuminți, dar cu mesaj social puternic, Roger Waters și ceilalți (Pink Floyd devenea pe zi ce trece Waters și ceilalți) propuneau albume conceptuale.

Primul dintre acestea, „The Dark Side of The Moon” (1973), avusese un succes formidabil. De audiență, de vânzări și, wow, de critică. Dark Side îi îmbogățise și îi propulsase ca fenomen global.

Succesiv lui Dark Side, Wish You Were Here însemna fructul a 2 ani de muncă și de întrebări creative. Era timpul când trupa se înhăma la muncă, tandemul Waters-Gilmour funcționa în armonie, Wright și Mason își făceau și ei treaba, dar se complăceau în ipostaza de executanți ai ideilor celorlalți.

Poet, nu versificator

Cu fiecare concert și popas în studiourile de înregistrări, influența lui Roger Waters devenea copleșitoare.

Concomitent, ceilalți se făceau tot mai mici. Roger explora, avea ideile, compunea o bună parte din muzică. Dar mai ales scria versurile pieselor dovedind o profunzime și o sensibilitate mult peste ale unui versificator de cântecele care urmau să fie fredonate.

Până când dictatura Waters se va fi instaurat deplin, mai trebuia să curgă ceva apă pe Tamisa.

Încă o dată, „Wish You Were Here” era rodul lucrului în echipă. Cam pentru ultima dată. Începând cu „Animals”, următorul album, Gilmour, Wright și Mason își preluau rolul de subalterni ai lui Waters. Ideea de bază a albumului, sugerată inclusiv de titlu și de piesa omonimă, era aceea de tribut elegiac adus lui Syd Barrett.

Barrett, legenda fondatoare a formației, fusese expulzat din trupă în 1968 din cauza ireversibilei deteriorări mentale pe fondul călătoriilor în universul substanțelor recreative. Mai ales al LSD-ului.

Mai erau acolo în noul album enunțate și ceva critici la adresa industriei muzicale lacome, dar laitmotivul rămânea regretul pierderii lui Syd. „Remember you were young, you shone like the sun” suna legendarul vers din Shine on You.

Vizita lui Syd. A celuilalt Syd

Întâmplarea cu vizita lui Syd la studiourile din Abbey Road, chiar când cei 4 lucrau la definitivarea albumului despre Syd, pare produsul unei ficțiuni dirijate de un regizor genial.

Martorii vizitei își amintesc că primul care l-a recunoscut, cu greu, a fost Rick Wright. Lui Waters i-au dat lacrimile, ceea ce constituia o știre de prima pagină. Syd variantă 1975 era un cetățean gras, chel, purtător al unei sacoșe de plastic. Băieții l-au invitat să asculte Shine On You Crazy Diamond, ceea ce urma să devină unul dintre pilonii creațiilor Pink Floyd.

Lipsa de reacție a lui Syd i-a descumpănit. Dezinteresat de creația foștilor camarazi de muzică, Syd a mai venit la Abbey Road încă o zi, două, apoi a dispărut în noaptea minții lui.

Efectul întâlnirii, dincolo de emoție, a fost că Waters și ceilalți au oferit ulterior o abordare nuanțată temei albumului, aceea a absenței din lume dusă la extrem, a însingurării provocate de societatea modernă.

Mărci înregistrate

Shine on You Crazy Diamond, Wish You Were sau Welcome To The Machine trebuie ascultate, nu povestite. Emoția transmisă de chitara lui David Gilmour, profunzimea versurilor lui Roger Waters (there's a look in your eyes like black holes în the sky), sunetul prelung al orgii și sintetizatorului lui Wright, tobele care bat hipnotic în interpretarea lui Mason sunt vehicule perfecte pentru muzica trimisă parcă din altă lume cu vehiculul Pink Floyd. Notele dominante sunt tristețea, alienarea, nostalgia, toate mărci înregistrate Pink Floyd.

Terapie prin muzica Pink Floyd

Wish You Were Here s-a vândut până acum în peste 20 de milioane de unități și continuă să se vândă. Cunoscătorii veritabili caută edițiile originale.

Există și un public tânăr care descoperă minunea, îndrumat de părinți sau bunici. Sau pur și simplu din plăcerea de a căuta și altceva.

Aclamat de o parte a criticii și contestat de alta la lansare, aceea care nu era pregătită pentru saltul în necunoscut, albumul reprezintă una dintre lucrările cult al rockului progresiv. Ale muzicii contemporane în general, din moment ce Pink Floyd a ajuns în manualele de muzică și la un moment dat muzica lor a devenit instrument terapeutic în clinici de tratament psihiatric.

Arde muzica, arde coperta

Wish You Were Here a împlinit 50 de ani, dar se ține bine. Cred că mai are destul până va merge în cârje. Roger, David și Nick sunt octogenari sau pe aproape. Syd și Rick nu mai sunt, posibil că nu le-a plăcut să îmbătrânească.

Rămâne în urma tuturor celor 5 o muzică ardentă. Așa cum arde unul dintre bărbații care își dau mâna pe coperta discului, o altă minunăție a designerilor de la agenția Hipgnosis a lui Storm Thorgerson.

Dar aceasta este deja altă poveste de descoperit, simbolistica copertelor albumelor Pink Floyd. Aveau timp de simboluri și de mesaje adânci tipii aceștia. Altă lume.

aniversare wish you were here pink floyd album
Știrile zilei din sport
Cei mai enervanți fotbaliști Un fost arbitru din Liga 1 povestește ce jucători îl scoteau din sărite: „Te toacă psihic!”
Superliga
10:17
Cei mai enervanți fotbaliști Un fost arbitru din Liga 1 povestește ce jucători îl scoteau din sărite: „Te toacă psihic!”
Citește mai mult
Cei mai enervanți fotbaliști Un fost arbitru din Liga 1 povestește ce jucători îl scoteau din sărite: „Te toacă psihic!”
Haaland, de neoprit!  Norvegianul a doborât un record vechi de 18 ani! » Pep Guardiola, uimit: „E în compania «monștrilor» Cristiano și Messi”
Liga Campionilor
10:51
Haaland, de neoprit! Norvegianul a doborât un record vechi de 18 ani! » Pep Guardiola, uimit: „E în compania «monștrilor» Cristiano și Messi”
Citește mai mult
Haaland, de neoprit!  Norvegianul a doborât un record vechi de 18 ani! » Pep Guardiola, uimit: „E în compania «monștrilor» Cristiano și Messi”
Lumea fotbalului, în stare de șoc  Vestea morții lui Florin Marin i-a devastat pe foștii săi colegi » Nețoiu: „Nu a mai vrut să trăiască”
Superliga
09:31
Lumea fotbalului, în stare de șoc Vestea morții lui Florin Marin i-a devastat pe foștii săi colegi » Nețoiu: „Nu a mai vrut să trăiască”
Citește mai mult
Lumea fotbalului, în stare de șoc  Vestea morții lui Florin Marin i-a devastat pe foștii săi colegi » Nețoiu: „Nu a mai vrut să trăiască”
Testamentul lui Florin Marin  Regretatul antrenor a avut inima împărțită: „Echipele mele de suflet sunt Rapid și Steaua” » Cum l-a păcălit pe Dumitru Dragomir
Diverse
09:01
Testamentul lui Florin Marin Regretatul antrenor a avut inima împărțită: „Echipele mele de suflet sunt Rapid și Steaua” » Cum l-a păcălit pe Dumitru Dragomir
Citește mai mult
Testamentul lui Florin Marin  Regretatul antrenor a avut inima împărțită: „Echipele mele de suflet sunt Rapid și Steaua” » Cum l-a păcălit pe Dumitru Dragomir
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:10
FRF a majorat taxele Antrenorii, loviți puternic la buzunar » Cât costă acum licența PRO
FRF a majorat taxele Antrenorii, loviți puternic la buzunar » Cât costă acum licența PRO 
17:48
Rădoi nu știa de transfer Antrenorul, surprins atunci când a fost întrebat despre noul atacant de la U Craiova: „Cine? Nu l-am văzut”
Rădoi nu știa de transfer Antrenorul, surprins atunci când a fost întrebat despre  noul atacant de la U Craiova: „Cine? Nu l-am văzut”
18:02
Jaqueline, învinsă și la dublu Românca s-a oprit în sferturile turneului de la Seul » Pe teren au fost trei legende ale probei
Jaqueline, învinsă și la dublu Românca s-a oprit în sferturile turneului de la Seul » Pe teren au fost trei legende ale probei
16:53
Clauza îl mai ține-n viață 42 de zile! Ruben Amorim nu a fost demis de Manchester doar pentru că șefii vor să-i dea mai puțini bani » Ce sumă ar încasa
Clauza îl mai ține-n viață 42 de zile! Ruben Amorim nu a fost demis de Manchester doar pentru că șefii vor să-i dea mai puțini bani » Ce sumă ar încasa
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Top stiri din sport
FCSB schimbă strategia Mihai Stoica anunță un nou plan la echipă: „E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi”
Superliga
18.09
FCSB schimbă strategia Mihai Stoica anunță un nou plan la echipă: „E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi”
Citește mai mult
FCSB schimbă strategia Mihai Stoica anunță un nou plan la echipă: „E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi”
Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul
Liga Campionilor
00:12
Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul
Citește mai mult
Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul
Unde joacă FCSB și Dinamo?  Arena Națională va fi indisponibilă o lună, după noul concert anunțat azi: „Normal că ne afectează”
Superliga
18.09
Unde joacă FCSB și Dinamo? Arena Națională va fi indisponibilă o lună, după noul concert anunțat azi: „Normal că ne afectează”
Citește mai mult
Unde joacă FCSB și Dinamo?  Arena Națională va fi indisponibilă o lună, după noul concert anunțat azi: „Normal că ne afectează”
Polițiști pe străzi și forțe antirevoltă Cum vor fi primiți fanii FCSB la meciul din Europa League: parcare la 4km distanță + așteptați la fabrica de bere
Europa League
18.09
Polițiști pe străzi și forțe antirevoltă Cum vor fi primiți fanii FCSB la meciul din Europa League: parcare la 4km distanță + așteptați la fabrica de bere
Citește mai mult
Polițiști pe străzi și forțe antirevoltă Cum vor fi primiți fanii FCSB la meciul din Europa League: parcare la 4km distanță + așteptați la fabrica de bere

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 23 rapid 12 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 13 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
19.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share