Drăgușin, semn de întrebare Vești despre accidentarea fundașului, cu 8 zile înainte de meciul cu Suedia din Liga Națiunilor

Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul de la Fiorentina, a acuzat mai multe probleme medicale în ultimul meci jucat, iar starea sa a fost evaluată de medicii clubului.

Care este situația românului, mai jos în articol.

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Marți, Fiorentina a jucat cu Pisa în șaisprezecimile Cupei Italiei, scor 3-0, iar Radu Drăgușin a fost schimbat imediat după pauză din cauza unor probleme medicale.

Care e situația lui Drăgușin înainte de meciul cu Napoli

Miercuri, Fiorentina a revenit pe Viola Park, unde a fost efectuată o ședință de pregătire dedicată jucătorilor care au acuzat probleme medicale în duelul cu Pisa.

Printre aceștia s-a aflat și românul Radu Drăgușin, care a acuzat câteva probleme musculare și a fost scos de pe teren la pauză.

După primele investigații, accidentarea suferită de fundaș nu pare să fie foarte gravă , dar starea sa va fi evaluată și în următoarele zile, scrie Corriere dello Sport, potrivit labaroviola.com.

492 de minute a bifat deja Radu Drăgușin în tricoul Fiorentinei, în 6 meciuri. A livrat două pase decisive

Obiectivul clubului viola este să afle dacă Radu Drăgușin va putea evolua duminică, în meciul cu Napoli din etapa #5 din Serie A. Duelul e programat duminică, 20 septembrie, de la ora 13:30.

Fundașul român a ajuns la Fiorentina în această vară, sub formă de împrumut de la Tottenham.

Fiorentina, semne bune după un început dezastruos de sezon

În prima partidă oficială a sezonului, Fiorentina a trecut de Benevento cu scorul de 4-1 în Cupa Italiei, dar apoi a urmat dezastrul. Echipa lui Grosso a pierdut următoarele trei meciuri, toate din Serie A.

0-4 cu AS Roma, pe 24 august

0-3 cu nou-promovata Frosinone, pe 29 august

1-2 cu Torino, pe 5 septembrie

În aceste meciuri, internaționalul român Radu Drăgușin a avut niște evoluții modeste.

FOTO: Erori comise de Radu Drăgușin în Fiorentina - Frosinone 0-3

Fiorentina a reușit să o învingă ulterior pe Venezia, scor 4-2, partidă în care românul a fost integralist.

Radu Drăgușin a fost inclus de selecționerul Gheorghe Hagi pe lista preliminară de jucători pentru primele meciuri ale naționalei României din Liga Națiunilor.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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