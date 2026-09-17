Drăgușin, semn de întrebare Vești despre accidentarea fundașului, cu 8 zile înainte de meciul cu Suedia din Liga Națiunilor +21 foto
Radu Drăgușin
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Drăgușin, semn de întrebare Vești despre accidentarea fundașului, cu 8 zile înainte de meciul cu Suedia din Liga Națiunilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 15:52
  • Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul de la Fiorentina, a acuzat mai multe probleme medicale în ultimul meci jucat, iar starea sa a fost evaluată de medicii clubului.
  • Care este situația românului, mai jos în articol.
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Marți, Fiorentina a jucat cu Pisa în șaisprezecimile Cupei Italiei, scor 3-0, iar Radu Drăgușin a fost schimbat imediat după pauză din cauza unor probleme medicale.

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Care e situația lui Drăgușin înainte de meciul cu Napoli

Miercuri, Fiorentina a revenit pe Viola Park, unde a fost efectuată o ședință de pregătire dedicată jucătorilor care au acuzat probleme medicale în duelul cu Pisa.

Printre aceștia s-a aflat și românul Radu Drăgușin, care a acuzat câteva probleme musculare și a fost scos de pe teren la pauză.

După primele investigații, accidentarea suferită de fundaș nu pare să fie foarte gravă, dar starea sa va fi evaluată și în următoarele zile, scrie Corriere dello Sport, potrivit labaroviola.com.

492 de minute
a bifat deja Radu Drăgușin în tricoul Fiorentinei, în 6 meciuri. A livrat două pase decisive

Obiectivul clubului viola este să afle dacă Radu Drăgușin va putea evolua duminică, în meciul cu Napoli din etapa #5 din Serie A. Duelul e programat duminică, 20 septembrie, de la ora 13:30.

Fundașul român a ajuns la Fiorentina în această vară, sub formă de împrumut de la Tottenham.

Fiorentina, semne bune după un început dezastruos de sezon

În prima partidă oficială a sezonului, Fiorentina a trecut de Benevento cu scorul de 4-1 în Cupa Italiei, dar apoi a urmat dezastrul. Echipa lui Grosso a pierdut următoarele trei meciuri, toate din Serie A.

  • 0-4 cu AS Roma, pe 24 august
  • 0-3 cu nou-promovata Frosinone, pe 29 august
  • 1-2 cu Torino, pe 5 septembrie

În aceste meciuri, internaționalul român Radu Drăgușin a avut niște evoluții modeste.

FOTO: Erori comise de Radu Drăgușin în Fiorentina - Frosinone 0-3

Fiorentina - Frosinone. Drăgușin faultează în careu, dar scapă de penalty (8).jpg
Fiorentina - Frosinone. Drăgușin faultează în careu, dar scapă de penalty (8).jpg

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Fiorentina - Frosinone. Drăgușin faultează în careu, dar scapă de penalty (1).jpg Fiorentina - Frosinone. Drăgușin faultează în careu, dar scapă de penalty (2).jpg Fiorentina - Frosinone. Drăgușin faultează în careu, dar scapă de penalty (3).jpg Fiorentina - Frosinone. Drăgușin faultează în careu, dar scapă de penalty (4).jpg Fiorentina - Frosinone. Drăgușin faultează în careu, dar scapă de penalty (5).jpg
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Fiorentina a reușit să o învingă ulterior pe Venezia, scor 4-2, partidă în care românul a fost integralist.

Radu Drăgușin a fost inclus de selecționerul Gheorghe Hagi pe lista preliminară de jucători pentru primele meciuri ale naționalei României din Liga Națiunilor.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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