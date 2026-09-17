A decis ce face cu România Lewandowski spune planul său pentru cantonamentul Poloniei în Liga Națiunilor B: „Au căzut în plasă”

Robert Lewandowski, 38 de ani, a comentat speculația apărută în presa poloneză conform căreia atacantul lui Chicago Fire va veni la reunirea naționalei doar pentru primul meci din Nations League, cu Bosnia, și ar rata duelul contra României.

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Polonia nu trece prin cel mai bun moment, după ce a retrogradat din Nations League A și a ratat participarea la CM 2026.

Selecționata lui Jan Urban nu are o grupă foarte dificilă în Liga B, dar nici ușoară. Iată cum arată prima ei „fereastră” europeană:

25 septembrie, cu Bosnia (Varșovia).

28 septembrie, cu Suedia (Stockholm).

2 octombrie, cu România (Varșovia).

5 octombrie, cu Bosnia (Zenica).

Lewandowski: „Nu a existat nicio intenție să vin doar pentru un meci”

Avea o mare problemă. La 38 de ani, Robert Lewandowski părea să nu mai joace un rol important, esențial, în echipa alb-roșie.

Cotidianul Sport Express susținea în urmă cu două săptămâni că atacantul lui Chicago Fire va veni la lot doar pentru prima confruntare în această toamnă. Ar fi evoluat numai cu Bosnia și ar fi renunțat la celelalte, inclusiv la duelul contra „tricolorilor”.

Lewandowski are și 38 de assisturi pentru Polonia. Foto: Imago

Lewandowski limpezește acum acest subiect. Nu va părăsi Polonia după prima partidă. Nu vrea să se întoarcă în Statele Unite pentru jocul formației de club cu Vancouver Whitecaps.

„Nu a existat nicio intenție să vin doar pentru un meci. Cum ar fi trebuit să arate asta? Călătorie, decalaj orar... și apoi întoarcere? E un pic ciudat pentru mine să vorbesc despre acest subiect . Unii oameni au căzut în plasă”, a declarat el pentru Sportowe Fakty.

89 de goluri a marcat Lewandowski în 167 de meciuri pentru Polonia. Ambele sunt recorduri naționale

Lewandowski: „Am 38 de ani și există o întrebare pentru antrenor”

Lewa a explicat: „Vin pentru tot cantonamentul și sunt la dispoziția antrenorului de la început până la sfârșit. Probabil că nici măcar nu aș avea timp să zbor în SUA pentru meciul împotriva celor de la Whitecaps.

7 goluri și două pase decisive are Lewandowski la Chicago Fire (14 meciuri)

Am nevoie de cel puțin două zile pentru a mă adapta după ce schimb continentul, așa că toată povestea asta nu pare serioasă”.

Starul polonez a reamintit că „am 38 de ani și există o întrebare pentru antrenor: în câte meciuri mă vede și pentru cât timp?”.

Știu că organismul meu poate reacționa diferit. Am avut multe partide în SUA, fără presezon. Cu siguranță, nu sunt sub presiunea de a juca în fiecare meci al echipei naționale de la primul până la ultimul minut Robert Lewandowski, căpitan Polonia

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