Îl putem demite! Selecționerul Poloniei, în pericol la duelul cu România: „Ultimul cui în sicriu”

Jan Urban, antrenorul Poloniei din iulie 2025, este sub mare presiune la Varșovia după 1-3 cu Suedia.

Riscă să fie concediat dacă pierde vineri în fața „tricolorilor”.

Ce a spus selecționerul polonez când a fost întrebat de demisie și cât de dur a fost atacat Urban de jurnaliștii compatrioți.

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Polonia stă chiar mai rău decât noi acum. Nu doar că a ratat calificarea la Campionatul Mondial, dar nu a mai învins pe nimeni de jumătate de an.

Cinci meciuri, trei înfrângeri (două în fața Suediei), două egaluri, fără victorie de la 2-1 cu Albania, în semifinala barajului pentru CM 2026, pe 26 martie.

2-3 cu Suedia (d, finala play-off CM).

0-2 cu Ucraina (a, amical).

2-2 cu Nigeria (a, amical).

0-0 cu Bosnia (a, Liga Națiunilor B).

1-3 cu Suedia (d, Liga Națiunilor B).

Jan Urban: „Nu iau în calcul să demisionez”

Una dintre întrebările reporterilor veniți din Polonia pentru selecționerul Jan Urban a fost „vă gândiți să renunțați?”.

„Nu iau în calcul să demisionez”, a replicat antrenorul în vârstă de 64 de ani.

Jan Urban antrenează Polonia din 16 iulie 2025. Foto: Imago

„Știu că toți vrem mult mai mult. Poate că Suedia este mai puternică decât noi astăzi și de aceea am pierdut”.

Sarcasm anti-Urban : „Hai să jucăm cu trei fundași mai mult timp, e plăcut și în Divizia C!”

Presa poloneză l-a desființat însă, mai ales din cauza strategiei cu trei stoperi.

A jucat cu o apărare în patru la 0-0 cu Bosnia, dar a trecut la trei stoperi la 1-3 cu Suedia, și jurnaliștii l-au atacat dur.

„Hai să jucăm cu trei fundași mai mult timp, e plăcut și în Divizia C!”, l-a ironizat pe X Jan Juszczuk (Przeglad Sportowy).

„Deși e în principal vina jucătorilor, care nu au arătat prea bine de câțiva ani încoace în comparație cu naționale mult mai slabe, a evolua cu trei fundași centrali este ultimul cui în sicriu”.

Joci solid cu o defensivă în patru împotriva Bosniei și nu primești niciun gol. Te întorci la o linie de trei, îl bagi pe Wisniewski în joc, iar asta provoacă un dezastru complet în apărare. Și e treaba antrenorului. Nu văd un plan, văd rătăciri Tomasz Hatta, jurnalist la igol.pl

Concluzia dură a legendei: „Dacă nu vrei să câștigi, trebuie să pierzi!”

Nici foștii internaționali nu l-au menajat pe Urban. „Apărarea a fost plină de găuri ca brânza elvețiană. Al doilea și al treilea gol au fost vina apărării noastre”, a declarat Jan Tomaszewski pentru cotidianul Super Express.

Legendarul portar al Poloniei, 78 de ani, locul 3 la CM 1974 și argint la JO 1976, a avut o concluzie dură: „Dacă nu vrei să câștigi, trebuie să pierzi!”.

Suedezii nu formează o echipă grozavă, sunt doar niște tăietori de lemne care nu joacă fotbal sofisticat Jan Tomaszewski, mare portar polonez al anilor ‘70

Nu înțelege căderea propriei naționale: „Ce se întâmplă aici? Nimeni nu știe nimic”.

Președintele federației, Kulesza, va trebui să se gândească ce va face în această privință. Ar trebui să ia în considerare dacă va schimba staff-ul tehnic după următoarele două meciuri Jan Tomaszewski, mare portar polonez al anilor ‘70

„Dacă Polonia nu câștigă împotriva României, suntem terminați!”

Alt jurnalist local, Maciej Terlecki, crede că meciul cu „tricolorii” este crucial.

„Dacă Polonia nu câștigă împotriva României, suntem terminați! Atunci vom începe să vorbim serios despre o schimbare a antrenorului.

România a pierdut în fața Suediei și a Bosniei, și ce dacă? Nimeni nu ne garantează victoria” , a adăugat el.

Wojciech Kowalczyk, ex-atacant al Legiei, acum analist sportiv, îl critică pe stoperul Jan Bednarek, internaționalul de la FC Porto: „De cinci-șase ani nu ar mai fi trebuit să apară la națională”.

Nici Jakub Kiwior, partenerul din centrul defensivei și la Porto, și la selecționata Poloniei, nu a scăpat: „Nu știu când va învăța să joace fotbal”.

Nu vom câștiga niciun meci cu această apărare. Ei bine, doar împotriva românilor, dar nici de asta nu aș fi atât de sigur Wojciech Kowalczyk, fost fotbalist polonez, actual analist sportiv

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