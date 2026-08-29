Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!

Radoslaw Piesiewicz, șeful sportului polonez, 3 luni de arest preventiv în uriașul scandal de corupție care a lovit Polonia.

Ceas de zeci de mii de euro și excursii de lux. Cum a fost adus la Parchet, ce a decis instanța, ce spune el. De ce nu poate fi destituit.

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Radoslaw Piesiewicz, 45 de ani, președintele Comitetului Olimpic Polonez (PKOI) din primăvara lui 2023, e de joi arestat.

Acuzat într-un scandal de corupție uriaș, cu bursa de criptomonede ZondaCrypto în mijlocul furtunii: dare de mită, luare de mită, fraudă, spălare de bani, cu oficiali importanți implicați.

Piesiewicz: „Politică, politică, politică. Vom vedea cine este de vină”

În cazul Piesiewicz, acesta ar fi primit un ceas de aur alb Patek Philippe Calatrava de 40.000 de euro și excursii de lux, oferind la schimb un contract de sponsorizare ZondaCrypto pentru toate echipele olimpice ale Poloniei și numele sediului PKOI.

Șeful sportului de la Varșovia a fost adus la Parchet în cătușe de agenți mascați ai diviziei pentru Combaterea Criminalității Cibernetice.

„Politică, politică, politică. Vom vedea ce se întâmplă. Vom vedea cine este de vină”, a replicat Piesiewicz, potrivit Sport.pl.

Radosław Piesiewicz doprowadzony do prokuratury w Katowicach w sprawie Zondacrypto. "Zobaczymy kto jest winny" powiedział. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/RYv5bCqUXf — Szymon Kastelik (@SKastelik) August 27, 2026

Piesiewicz, 3 luni după gratii: „O pedeapsă severă este iminentă”

Parchetul a cerut arest preventiv, iar instanța a dat răspuns pozitiv: 3 luni după gratii, așa cum a vrut procurorul general Waldemar Zurek.

Audierea privind reținerea a început la miezul nopții și a durat până la 5 dimineața. A pledat nevinovat la acuzații, oferind însă o explicație detaliată. Anna Adamiak, purtătoarea de cuvânt a Parchetului Național

Aceasta a mai precizat: „Procurorul a stabilit că există o probabilitate mare de fraudă și că o pedeapsă severă este iminentă. Au fost confiscate un ceas, un telefon și aproximativ 34.000 de zloți în numerar”. 34.000 de zloți, echivalentul a 7.830 de euro.

De ce nu-l pot demite polonezii acum pe Piesiewcz

Sport.pl susține că Piesiewicz nu poate fi demis de Comitetul Olimpic. „Statutul Comisiei pentru Președinție s-a dovedit încă o dată defectuos, deoarece, în teorie, chiar și un președinte reținut și aflat în arest preventiv poate continua să își îndeplinească atribuțiile”, a declarat Otylia Jedrzejczak, președinta Federației Poloneze de Înot.

Va putea fi destituit doar dacă va fi condamnat. „Deocamdată, ne aflăm «doar» într-o situație de imagine teribilă și, din păcate, este îngrozitor că nu putem face nimic în această privință”, a adăugat Jedrzejczak.

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