„Să se uite în oglindă!” Gică Hagi le-a făcut multe reproșuri jucătorilor: „Nu mai putem spune «Da, se poate» și după aceea…”

Conferința selecționerului Hagi a fost și un tir la adresa propriilor jucători după România - Bosnia 2-4, în Liga Națiunilor.

Ce a spus, ce nu i-a plăcut, ce aștepta și nu a primit, ce avertisment le-a dat, descoperiți în rândurile de mai jos.

Cine e internaționalul accidentat, incert și pentru următorul meci, împotriva Poloniei, pe 2 octombrie.

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Înfrângerea șocantă cu Bosnia, 2-4 pe Arena Națională în Liga Națiunilor după un meci în care am fost depășiți total, l-a făcut pe Gică Hagi să vină la conferință dezamăgit, furios.

În primul rând pe el, „sunt principalul vinovat”, dar nu numai pe el. Selecționerul nu i-a mai protejat pe jucători, a expus și ce nu fac ei bine, a spus ce așteaptă de la echipă și nu primește. A arătat ce are nevoie un internațional și le lipsește lor.

Hagi spre jucători: „Dacă ne mulțumim cu puțin, puțin o să vină”

„Ca să ai mentalitatea de învingător, trebuie să muncești mult. Muncă, muncă, muncă.

Dedicare, atitudine, determinare, conectare la tot ce înseamnă naționala. Și ei trebuie să fie atenți la lucrul ăsta, pentru că ei sunt cei care produc rezultatul” , a afirmat selecționerul.

Era doar începutul: „ Eu am planificat, eu sunt de vină, îmi asum, dar după aceea ei au fost pe teren. Eu sunt împreună cu ei. Împart acest eșec dureros pentru România, îl împart. Sunt cu ei.

O să dormim o noapte și mâine (n.r. marți) o să avem o discuție și vedem unde mergem, 100 la sută trebuie schimbată direcția, trebuie făcut ceva”.

Nu mai putem să spunem «Da, e frumos, mergem, da, se poate». Și după aceea… Avem de lucrat foarte, foarte mult, la ce am văzut eu în seara asta. Când m-am întors din Turcia, am zis că România trebuie să construiască o mentalitate de campioni. Dacă nu ne gândim la acest lucru și ne mulțumim cu puțin, puțin o să vină Gică Hagi, selecționerul României

Hagi: „Nu putem să ne ferim, nu mai e momentul să ne ferim”

Singurul pe care l-a felicitat a fost Coubiș: „Meci foarte bun și cu Suedia, și acum. Un băiat tânăr, progresează, va fi jucător important al naționalei” .

Plus o ușoară apreciere pentru Matei: „Băieții tineri”. În rest, întrebat dacă există și lucruri pozitive după 2-4 cu Bosnia, a replicat: „Absolut nimic. Începând cu mine, am rămas în urmă. Nu putem să ne ferim, nu mai e momentul să ne ferim.

Trebuie reflectat foarte serios unde mergem, ce trebuie să facem, cum mergem”. Amintind iar de ședința pe care o va avea cu jucătorii marți.

Contează mai puțin Hagi, trebuie să fie România la mijloc. Mi-am dorit să fiu la națională, e naționala României, am respectat-o. Dar trebuie să performăm. Numai având succes potolești lumea, suporterii. Să căutăm acest succes, să găsim formula Gică Hagi, selecționerul României

Hagi, altă înțepătură: „Să coborâm cu picioarele pe pământ”

A continuat să le atragă atenția: „Eu n-am trecut examenul, dar și jucătorii trebuie să reflecteze, să meargă acasă și să se uite în oglindă. Să vadă lucrurile diferit. Eu o s-o fac”.

A încercat să-i trezească: „Să mai trăim ce a fost acum doi ani n-are rost. Să coborâm cu picioarele pe pământ.

Să construim ceva foarte puternic care să aducă rezultate, să facă România fericită”.

Chiar și cu o înfrângere, două, ca aceasta, dar trebuie să te duci clar undeva, să știi ce-ți dorești Gică Hagi, selecționerul României

I-a lăudat pe bosniaci: „Noi avem de muncă”

I-a dat pe bosniaci ca exemplu „tricolorilor”. „Au făcut ceva bun, au automatisme, relații de joc, interpretează sistemele bine, luptă, sunt luptători, muncesc pe teren toți. Sunt o echipă.

Au doi, trei, patru jucători tineri. Au crescut foarte mult ca echipă, ca spirit. Au spirit.

Mă uitam de pe bancă la ei. Da, știu ce fac, vorbesc mult, fac totul împreună, sunt puternici”.

Noi avem de muncă. De mâine încolo, capul jos și multă muncă. Reprezentăm România, trebuie să facem ceva pentru ea, toți pentru România, nu pentru unul sau celălalt. Când e România la mijloc, trebuie să fii competitiv Gică Hagi, selecționerul României

Hagi: „O să le cer scuze tuturor jucătorilor care n-au jucat”

Antrenorul a fost nemulțumit de reacția jucătorilor folosiți luni seară.

„Am făcut două echipe echilibrate, cum am gândit eu. În fiecare compartiment exista experiență.

După meciul cu Suedia aveam altceva în gând, dar când am văzut la antrenamente am intervenit, am adus și mai multă experiență. Suntem și înalți, avem și putere în atac, așa am gândit.

Planul era așa, meciul unu să joace cineva, meciul doi altcineva, meciul trei cei care au jucat… (n.r. în prima partidă). Cei care au intrat în prima echipă și a doua sunt jucători importanți”.

Îmi pare rău că nu i-am dat șansa lui Hindrich în poartă, pentru că merita, a apărat foarte bine cu Țara Galilor. O să le cer scuze tuturor jucătorilor care n-au jucat. Oricum o să fie unul sau altul supărat. Atât am putut, așa am gândit, îmi cer scuze Gică Hagi, selecționerul României

„Nu puteam să schimb 10 că o făceam la pauză”. Și alerta Man

A dezvăluit că Dennis Man oricum n-ar fi putut să evolueze luni. E accidentat.

„Are o problemă, nu putea să joace. S-a antrenat jumătate (n.r. din pregătire). Nici nu știu dacă poate să joace meciul următor”.

Întrebat dacă se gândește să păstreze rotația, a răspuns cu altă întrebare: „Fizic, ai văzut că jucătorii sunt foarte bine? Că duc un meci? Cred că eu gândisem bine.

Nu puteam să schimb 10 că o făceam la pauză. E meci oficial, ai numai cinci schimbări.

Ritmul și intensitatea de nivel european sunt foarte înalte. Noi nu suntem, nu suntem, dar vrem să ajungem. OK, trebuie ajungem la standardul ăla”.

Mie nu mi-a căzut bine. Eu când nu câștig sunt supărat toată noaptea. Nu vreau să vorbesc la cald prea mult, deși am făcut-o Gică Hagi, selecționerul României

Hagi le-a reproșat jucătorilor în vestiar: „Nu vă spun ce le-am zis. Oricum o să aflați”

Le-a spus jucătorilor la pauză și la final tot ce avea de reproșat? „Da”.

A dezvăluit ceva: „I-am zis lui Kitty (n.r. ofițerul de presă Cătălin Popescu) să iasă puțin afară din vestiar să stau doar cu jucătorii, cu stafful meu, și să vorbesc cu ei, să le zic, așa e logic, noi între noi”.

Nu a dus destăinuirea până la capăt: „Ce le-am zis jucătorilor nu pot să vă spun, rămâne între mine și ei. Păstrăm lucrul ăsta în vestiar”.

A început să râdă spre jurnaliști: „Știu că o să aflați. Ce vreți (n.r. să știți)? N-am trecut examenul. Nici eu, nici ei. Punct. Simplu. Ce să ne mai ascundem? Spuneți ce vreți, aveți dreptate. Trebuie să tăcem și să vedem unde mergem”.

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