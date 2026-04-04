Ponturi pariuri Atletico Madrid – Barcelona

Sezonul 2025/2026 din Spania poate fi declarat anul rivalității dintre Barcelona și Atletico Madrid.

Cele două echipe s-au confruntat de 3 ori până acum. Barcelona a câștigat în campionat cu 3-1 pe Camp Nou, iar Atletico s-a calificat în finala Copa del Rey după 4-0 acasă și 0-3 în deplasare.

* articol publicitar

Luna aprilie ne oferă 3 dueluri între cele două echipe. Mai întâi, în această seară, de la ora 22:00, pe Wanda Metropolitano, ele vor juca pentru etapa a 30-a din campionat, iar pe 8 și 14 aprilie vor juca pentru un loc în semifinalele Champions League.

Meciul din această seară este foarte important pentru Barcelona, aflată în luptă directă cu Real Madrid pentru titlu în LaLiga. Barcelona este lider în clasament cu 73 de puncte și are un avans de 4 puncte față de Real. Atletico Madrid este pe locul 4, cu 57 de puncte, și își dispută locul al 3-lea cu Villarreal, care are cu un punct mai mult.

Barcelona este favorită în acest meci

Parcursul mai bun în acest sezon îi face pe catalani favoriți în acest meci, chiar dacă au pierdut cu 0-4 precedenta confruntare directă de pe Wanda Metropolitano. Din punctul meu de vedere, Barcelona pierde foarte mult prin absența lui Raphinha și posibila absență a celor doi fundași laterali titulari, Jules Kounde și A. Balde. În schimb, catalanii au la dispoziție o linie de mijloc foarte ofertantă, din care absentează doar Frenkie de Jong.

Paradoxal, meciurile lui Atletico Madrid sunt mult mai spectaculoase decât ale Barcelonei. În 4 din ultimele 5 meciuri jucate de „Los Colchoneros” în toate competițiile s-au marcat cel puțin 5 goluri. Există șanse mari pentru un nou meci spectaculos între cele două. În această seară ne așteptăm ca Barcelona să nu piardă și să se marcheze peste 2,5 goluri, pronostic pentru care la Superbet primim cota 2.07.

Atacanții celor două echipe sunt în mare formă

Barcelona are nu mai puțin de 4 jucători care au înscris cel puțin 11 goluri în acest sezon: Lamine Yamal (14 de goluri), Raphinha (11 goluri), Ferran Torres (12 goluri) și Robert Lewandowski (11 goluri). De la Atletico s-au remarcat Julian Alvarez (8 goluri) și Alexander Sorloth (10 goluri).

Dacă ne gândim la forma de moment, observăm că Atletico Madrid a înscris 12 goluri în ultimele 5 meciuri jucate cu Real Madrid, Tottenham (2), Getafe și Real Sociedad. Barcelona a marcat de 15 ori în meciurile cu Rayo Vallecano, Newcastle (2), Sevilla și Athletic Bilbao. Pentru „Ambele marchează și peste 8,5 șuturi pe poartă”, Superbet afișează cota 1.80 (Super pariuri).

Vedetele Julian Alvarez și Lamine Yamal promit spectacol

Julian Alvarez nu are un sezon așa cum și-a dorit, dar are totuși performanțe remarcabile. El a înscris 8 goluri și a dat 4 pase decisive. Mai mult, argentinianul este un jucător cu personalitate și încearcă frecvent poarta adversă. Același lucru este valabil și pentru Lamine Yamal, vedeta catalanilor. Mai ales atunci când jocul echipei nu merge, acesta se responsabilizează și ia jocul pe cont propriu. Tânărul jucător catalan a reușit să înscrie 14 goluri în campionat și a oferit 10 pase decisive.

Se zvonește de ceva vreme că Barcelona este interesată de Alvarez, iar acesta nu ar spune nu unei mutări. Un joc bun în această seară i-ar putea convinge pe catalani să forțeze mutarea. Se știe că pentru Lamine Yamal nu este nevoie de motivare. Acesta e „all-in” de fiecare dată când intră pe teren. În oferta cu Super pariuri pentru acest meci, la Superbet primim cota 1.90 pentru cel puțin un șut pe poartă trimis de Alvarez și cel puțin un șut pe poartă trimis de Lamine Yamal.

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!